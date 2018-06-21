«Полиметалл»: стратегия успеха

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 09 Июля, 13:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
09.07 |
Во Владивостоке продолжается реформа общественного транспорта
09.07 |
Мэрия Хабаровска ищет 1,2 млрд рублей, чтобы "привязать" город к объездной дороге
09.07 |
Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
09.07 |
В Хабаровске увеличился спрос на подержанные авто стоимостью до полумиллиона рублей
09.07 |
Из Приморья американский танк "Шерман" отправится в Хабаровск
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Августа 2011, 11:00 | Регион сегодня

«Полиметалл»: стратегия успеха

Ключевым элементом стратегии развития компании «Полиметалл» является создание региональных перерабатывающих центров – хабов. Именно так предполагается осваивать ряд перспективных месторождений на территории Дальневосточного региона с последующей переработкой концентрата на Амурском ГМК.

Сегодня эта стратегия активно реализуется на практике. И в конце марта 2011 года компания «Ресурсы Албазино» (дочернее предприятие ОАО «Полиметалл») произвела пуск первой секции Албазинского горно-обогатительного комбината. («ДК» рассказывал об этом событии.) Таким образом, компания вошла в заключительную стадию развития своего основного проекта в Хабаровском крае – «Амурск-Албазино».

Досье "ДК"

ОАО «Полиметалл» – один из крупнейших российских производителей золота и серебра. По итогам 2010 года получено около 13,8 тонны золота и 538 тонн серебра. Компания обладает значительной сырьевой базой минеральных ресурсов. Дальневосточный федеральный округ для «Полиметалла» является стратегическим регионом – он ведет работы в Хабаровском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе.

Албазинское месторождение в районе имени Полины Осипенко – основной долгосрочный стратегический актив компании в Хабаровском крае. Албазинское золоторудное месторождение было открыто более полувека назад, но долгое время оставалось невостребованным в связи с удаленностью, отсутствием инфраструктуры и эффективной технологии переработки. Албазинское входит в разряд крупных промышленных месторождений. Ресурсы месторождения сегодня оцениваются в 91,6 тонны со средним содержанием золота в руде 4.3 г/т, резервы – 70,8 тонны со средним содержанием 4,1 г/т. Причем, по мнению специалистов, имеются предпосылки для прироста запасов, и геологи активно занимаются доразведкой.

Запущенная на Албазинском месторождении в марте первая очередь обогатительной фабрики вскоре вышла на проектную производительность – 750 тыс. тонн руды в год. Добываемая руда подтверждает существующие оценки ее количества и содержания в ней золота.

Вторая технологическая цепочка на ГОКе была запущена в начале июля 2011 года. Ожидается, что фабрика выйдет на проектную производительность в конце третьего квартала 2011 года. Общая производительность двух производственных линий составит 1,5 млн тонн руды в год.

Досье "ДК"

К освоению Албазинского месторождения компания приступила в 2006 году. В 2009 году здесь были развернуты масштабные работы по строительству объектов комплекса: золотообогатительной фабрики, склада руды, карьера, котельной, дизельной электростанции, вахтового поселка. Построена круглогодичная автомобильная дорога с. Херпучи – Албазино протяженностью 112 км. Общий объем инвестиций в Албазино оценивается в $ 270 млн.

Все процессы на Албазинском ГОКе полностью автоматизированы посредством единого информационно-управленческого комплекса, ядром которого стала система, позволяющая вести стабильный процесс управления, мониторинга и контроля флотации – главного звена в обогащении, от эффективности которого зависит процент извлечения благородного металла.

Флотационный концентрат, производимый на Албазинском ГОКе, после фильтрации и сушки будет доставляться наземным и речным транспортом в Амурск, где сейчас строится Амурский гидрометаллургический комбинат.

На АГМК впервые в России для получения золота будет применяться технология автоклавного выщелачивания. Метод автоклавирования позволяет перерабатывать руды разного состава без существенного изменения технологии и даёт большую степень извлечения.

В Амурске на АГМК общестроительные работы завершены практически на 95%, при этом все земляные и бетонные работы завершены полностью. Установка оборудования завершена примерно на 65%. Как сообщили в компании, всего на стройплощадке АГМК занято 26 подрядных организаций, в составе которых трудятся 450 человек и 28 единиц техники. Установлены главные агрегаты предприятия: автоклав и узел высокого давления, ведется футеровка – выкладывается трехслойная защита стен автоклава от коррозии. Здесь используется самая современная техника: голландские насосы для перекачки пульпы в автоклав под давлением, немецкие пресс-фильтры для участка фильтрации, кислородное оборудование для участка десорбции и электролиза производства Франции. Для шеф-монтажа оборудования в Амурск приезжают иностранные специалисты от фирм-производителей.

Конечным продуктом предприятия станут слитки сплава Доре с содержанием золота не менее 95 процентов. Проектная мощность комбината предусматривает переработку 250 тыс. тонн концентрата в год. Работа новых производств даст районам 1300 рабочих мест, бюджет края получит 500 млн рублей налоговых поступлений.

Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) на Хаканджинском месторождении (ОАО «Охотская горно-геологическая компания» – дочернее предприятие ОАО «Полиметалл») вошла в строй в 2003 году, и с того времени компания произвела здесь более 23 тонн золота и 411 тонн серебра. В 2010 году был поставлен рекорд – добыто 4 тонны золота и 80,9 тонны серебра.

Сейчас горняки завершили отработку первого и второго карьеров открытым способом, ведется отработка карьера номер три. Тем временем компанией начаты подземные работы, темпы которых растут, – на Юрьевском месторождении – это спутник "Хаканджи". Первую руду из камер планируется получить в третьем квартале 2011 года.

До 2010 года руду там добывали открытым способом. Геологи ведут систематическое изучение ближних флангов месторождения. Открытые горные работы идут также на новом объекте – месторождении Авлаякан в Аяно-Майском районе. Значительный объем богатой руды был перевезен в порт Киран; ее отправка на Хаканджинское запланирована на третий квартал 2011 года. Погрузку руды на баржи планируется производить с помощью уникальной самодвижущейся установки, изготовленной по заказу «Полиметалла» на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Установка спроектирована компанией «Металлпроект-Оборудование» совместно с «Полиметалл-Инжинирингом» и позволяет вести погрузочные работы с берегов рек, где полностью отсутствует портовая инфраструктура. Перегружатель во время отлива будет сам подходить от берега прямо к плашкоуту. По завершении погрузки установка возвращается на берег, а в прилив плашкоут будет подхватывать баржа. Произвести в Санкт-Петербурге уникальную конструкцию и доставить ее по железной дороге в Хабаровск и далее – в пос. Киран Аяно-Майского района оказалось выгоднее, чем строить там мини-порт.

Поисковый сезон 2010 года геологи «Хабаровского геологоразведочного предприятия» отработали весьма эффективно – ими было найдено золото на месторождении Озерный в непосредственной близости к Хакандже. «Полиметалл» приобрел в Охотском районе перспективный актив – месторождение Светлое, а также стал владельцем месторождения Кутын. Оно расположено в 113 км к северо-западу от принадлежащего «Полиметаллу» месторождения Албазино и в 10 км от побережья Охотского моря. Кутын стал естественным дополнением к портфелю разведочных объектов «Полиметалла» в Хабаровском крае. Геологи продолжают разведку на Аркинско-Селемджинской, Амкинской и Ланжинской рудных площадях в Охотском районе, Агние-Афанасьевской рудной зоне в Ульчском районе.

Развитие «Полиметалла» откроет и новые возможности для социального развития территорий, которому в компании уделяют традиционно повышенное внимание. Только в 2011 году на реализацию социальных мероприятий в Хабаровском крае будет направлено более 50 млн рублей. Основными проектами социальной поддержки по-прежнему остаются развитие спорта и здорового образа жизни, образования и здравоохранения, инфраструктуры территорий.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика