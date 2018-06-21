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Понедельник| 09 Июля, 13:03 |
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«Полиметалл»: стратегия успеха
Сегодня эта стратегия активно реализуется на практике. И в конце марта 2011 года компания «Ресурсы Албазино» (дочернее предприятие ОАО «Полиметалл») произвела пуск первой секции Албазинского горно-обогатительного комбината. («ДК» рассказывал об этом событии.) Таким образом, компания вошла в заключительную стадию развития своего основного проекта в Хабаровском крае – «Амурск-Албазино».
Досье "ДК"
ОАО «Полиметалл» – один из крупнейших российских производителей золота и серебра. По итогам 2010 года получено около 13,8 тонны золота и 538 тонн серебра. Компания обладает значительной сырьевой базой минеральных ресурсов. Дальневосточный федеральный округ для «Полиметалла» является стратегическим регионом – он ведет работы в Хабаровском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе.
Албазинское месторождение в районе имени Полины Осипенко – основной долгосрочный стратегический актив компании в Хабаровском крае. Албазинское золоторудное месторождение было открыто более полувека назад, но долгое время оставалось невостребованным в связи с удаленностью, отсутствием инфраструктуры и эффективной технологии переработки. Албазинское входит в разряд крупных промышленных месторождений. Ресурсы месторождения сегодня оцениваются в 91,6 тонны со средним содержанием золота в руде 4.3 г/т, резервы – 70,8 тонны со средним содержанием 4,1 г/т. Причем, по мнению специалистов, имеются предпосылки для прироста запасов, и геологи активно занимаются доразведкой.
Запущенная на Албазинском месторождении в марте первая очередь обогатительной фабрики вскоре вышла на проектную производительность – 750 тыс. тонн руды в год. Добываемая руда подтверждает существующие оценки ее количества и содержания в ней золота.
Вторая технологическая цепочка на ГОКе была запущена в начале июля 2011 года. Ожидается, что фабрика выйдет на проектную производительность в конце третьего квартала 2011 года. Общая производительность двух производственных линий составит 1,5 млн тонн руды в год.
Досье "ДК"
К освоению Албазинского месторождения компания приступила в 2006 году. В 2009 году здесь были развернуты масштабные работы по строительству объектов комплекса: золотообогатительной фабрики, склада руды, карьера, котельной, дизельной электростанции, вахтового поселка. Построена круглогодичная автомобильная дорога с. Херпучи – Албазино протяженностью 112 км. Общий объем инвестиций в Албазино оценивается в $ 270 млн.
Все процессы на Албазинском ГОКе полностью автоматизированы посредством единого информационно-управленческого комплекса, ядром которого стала система, позволяющая вести стабильный процесс управления, мониторинга и контроля флотации – главного звена в обогащении, от эффективности которого зависит процент извлечения благородного металла.
Флотационный концентрат, производимый на Албазинском ГОКе, после фильтрации и сушки будет доставляться наземным и речным транспортом в Амурск, где сейчас строится Амурский гидрометаллургический комбинат.
На АГМК впервые в России для получения золота будет применяться технология автоклавного выщелачивания. Метод автоклавирования позволяет перерабатывать руды разного состава без существенного изменения технологии и даёт большую степень извлечения.
В Амурске на АГМК общестроительные работы завершены практически на 95%, при этом все земляные и бетонные работы завершены полностью. Установка оборудования завершена примерно на 65%. Как сообщили в компании, всего на стройплощадке АГМК занято 26 подрядных организаций, в составе которых трудятся 450 человек и 28 единиц техники. Установлены главные агрегаты предприятия: автоклав и узел высокого давления, ведется футеровка – выкладывается трехслойная защита стен автоклава от коррозии. Здесь используется самая современная техника: голландские насосы для перекачки пульпы в автоклав под давлением, немецкие пресс-фильтры для участка фильтрации, кислородное оборудование для участка десорбции и электролиза производства Франции. Для шеф-монтажа оборудования в Амурск приезжают иностранные специалисты от фирм-производителей.
Конечным продуктом предприятия станут слитки сплава Доре с содержанием золота не менее 95 процентов. Проектная мощность комбината предусматривает переработку 250 тыс. тонн концентрата в год. Работа новых производств даст районам 1300 рабочих мест, бюджет края получит 500 млн рублей налоговых поступлений.
Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) на Хаканджинском месторождении (ОАО «Охотская горно-геологическая компания» – дочернее предприятие ОАО «Полиметалл») вошла в строй в 2003 году, и с того времени компания произвела здесь более 23 тонн золота и 411 тонн серебра. В 2010 году был поставлен рекорд – добыто 4 тонны золота и 80,9 тонны серебра.
Сейчас горняки завершили отработку первого и второго карьеров открытым способом, ведется отработка карьера номер три. Тем временем компанией начаты подземные работы, темпы которых растут, – на Юрьевском месторождении – это спутник "Хаканджи". Первую руду из камер планируется получить в третьем квартале 2011 года.
До 2010 года руду там добывали открытым способом. Геологи ведут систематическое изучение ближних флангов месторождения. Открытые горные работы идут также на новом объекте – месторождении Авлаякан в Аяно-Майском районе. Значительный объем богатой руды был перевезен в порт Киран; ее отправка на Хаканджинское запланирована на третий квартал 2011 года. Погрузку руды на баржи планируется производить с помощью уникальной самодвижущейся установки, изготовленной по заказу «Полиметалла» на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Установка спроектирована компанией «Металлпроект-Оборудование» совместно с «Полиметалл-Инжинирингом» и позволяет вести погрузочные работы с берегов рек, где полностью отсутствует портовая инфраструктура. Перегружатель во время отлива будет сам подходить от берега прямо к плашкоуту. По завершении погрузки установка возвращается на берег, а в прилив плашкоут будет подхватывать баржа. Произвести в Санкт-Петербурге уникальную конструкцию и доставить ее по железной дороге в Хабаровск и далее – в пос. Киран Аяно-Майского района оказалось выгоднее, чем строить там мини-порт.
Поисковый сезон 2010 года геологи «Хабаровского геологоразведочного предприятия» отработали весьма эффективно – ими было найдено золото на месторождении Озерный в непосредственной близости к Хакандже. «Полиметалл» приобрел в Охотском районе перспективный актив – месторождение Светлое, а также стал владельцем месторождения Кутын. Оно расположено в 113 км к северо-западу от принадлежащего «Полиметаллу» месторождения Албазино и в 10 км от побережья Охотского моря. Кутын стал естественным дополнением к портфелю разведочных объектов «Полиметалла» в Хабаровском крае. Геологи продолжают разведку на Аркинско-Селемджинской, Амкинской и Ланжинской рудных площадях в Охотском районе, Агние-Афанасьевской рудной зоне в Ульчском районе.
Развитие «Полиметалла» откроет и новые возможности для социального развития территорий, которому в компании уделяют традиционно повышенное внимание. Только в 2011 году на реализацию социальных мероприятий в Хабаровском крае будет направлено более 50 млн рублей. Основными проектами социальной поддержки по-прежнему остаются развитие спорта и здорового образа жизни, образования и здравоохранения, инфраструктуры территорий.
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