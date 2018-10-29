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15 Августа 2011, 11:00 | Регион сегодня

То, что доктор прописал

На последней встрече с населением островного региона губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН в числе главных достижений исполнительной власти за последние четыре года назвал увеличение благосостояния населения и повышение продолжительности жизни.

– Государственные органы статистики сообщают нам, что в среднем продолжительность жизни сахалинцев и курильчан за последние годы выросла на 5,5 лет. Со своей стороны мы и дальше будем делать все для снижения уровня смертности и повышения качества жизни населения островного региона, – отметил губернатор.

По его словам, в этом плане безусловным ориентиром для него является дальнейший рост продолжительности жизни, сокращение смертности, особенно среди детей и людей активного трудоспособного возраста. Достигнуть этой цели областные власти собираются, ремонтируя и открывая новые медицинские учреждения, повышая зарплату медицинским работникам и, как следствие, поднимая качество услуг в системе здравоохранения на новый уровень.

Все эти и многие другие меры прописаны в Программе модернизации здравоохранения Сахалинской области на 2011-2012 годы. В ее основе лежит Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Программа финансируется из трех источников: федерального бюджета, консолидированного бюджета и сахалинского территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Так, в ее рамках на обновление материально-технической базы сегодня выделяется свыше 270 млн рублей. Эта денежная «пилюля» позволит в сжатые сроки поправить самочувствие трех областных и девяти муниципальных учреждений здравоохранения. Планируется провести ремонт в областной и детской больницах, южно-сахалинской городской больнице им. Ф. С. Анкудинова, Поронайской и Томаринской ЦРБ. Также будет приобретено различное оборудование: от диагностических аппаратов до специализированного транспорта.

– В ходе разработки программы особое внимание было уделено отбору муниципалитетов. Мы будем направлять средства туда, где имеется высокая степень готовности для проведения капитального ремонта, – сообщает начальник отдела экономики, планирования и прогнозирования министерства здравоохранения Сахалинской области Елена КРИВЧЕНКО.

Всего же на модернизацию здравоохранения в Сахалинской области запланировано выделить почти 5 млрд рублей. Распределяться эти немалые средства будут следующим образом: часть денег пойдет на выплаты стимулирующего характера врачам и среднему медицинскому персоналу амбулаторно-поликлинического звена, другая будет направлена на оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами. Однако оба финансовых потока будут проходить через страховые компании. Это новый принцип финансирования, отличный от бюджетного.

Параллельно с капитальным ремонтом старых и строительством новых зданий и медицинских учреждений программой предусмотрена серьезная работа в части информатизации медицинского обслуживания. Как отмечает начальник отдела правовой, организационно-аналитической работы и делопроизводства регионального минздрава Лариса ЗГУРЬЕВА, основной акцент на эти работы будет сделан в 2012 году. Именно тогда в областных здравницах появятся такие новшества, как электронная запись на прием и ведение электронных историй болезней. В настоящее же время проводится подготовительная работа: устанавливаются каналы связи, строятся структурированные кабельные сети.

Но самым сложным и объемным в плане финансирования станет введение стандартов оказания медицинской помощи. Этот процесс затронет все лечебно-профилактические учреждения области, участвующие в программе обязательного медицинского страхования.

Как было отмечено в Южно-Сахалинске в ходе круглого стола на тему модернизации здравоохранения, региональный минздрав уже сделал серьезный шаг в этом направлении. В частности, власти приобрели инновационный технологический комплекс, который включил в себя апробированные стандарты медицинской помощи для учреждений государственного и муниципального уровня. Эти базовые стандарты оказания медицинской помощи будут применяться практически во все стационарных учреждениях: областной больнице, онкологическом диспансере, детской областной больнице, городской больнице Южно-Сахалинска, городском родильном доме и центральных районных больницах.

В минздраве Сахалинской области подчеркивают – львиная доля средств будет направлена на оплату труда медиков стационарных учреждений и лишь 5% пойдет на приобретение лекарств. В планах властей – поднять заработную плату медперсонала, работающего по новым стандартам, на 30% до 2012 года.

Для амбулаторно-поликлинических учреждений в рамках программы предусмотрена система стимулирующих выплат. Так как система эта основывается на оценке деятельности специалистов, то при ее реализации ранее неоднократно возникали разного рода «перегибы». Например, у областных властей и раньше были данные о том, что многие главврачи достаточно вольно обращаются с выделяемыми им деньгами, сокращая простым медикам стимулирующие выплаты и увеличивая их себе и ряду особо приближенных лиц. Но на встрече губернатора с населением области эти факты получили лишнее подтверждение.

Вскоре этой практике будет положен конец, пообещал глава региона. Уже в следующем году выплата зарплат медикам будет осуществляться из областного бюджета и по иной, более прозрачной схеме.

Выглядит она следующим образом. Министерство здравоохранения определяет минимальные показатели качества работы медработников. При достижении этих значений выплаты производятся в полном объеме. При недостаточно высоких показателях применяются понижающие коэффициенты. По мнению специалистов министерства, такая система поможет своевременно выявить и устранить слабые места в работе сахалинских и курильских врачей. Словом...

«То, что доктор прописал», – улыбаясь, замечают разработчики программы.

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