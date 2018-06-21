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Жизнь напрокат

Недостаток финансов, частая смена места жительства и работы, неудовлетворенность соотношением цены и качества, стремление к новизне… – все эти явления создали в Китае своеобразную категорию потребителей – хацзуцзу, что переводится как "люди, живущие в аренду". Арендуется буквально все – квартиры, автомобили, мебель, бытовая, компьютерная и фототехника, одежда, детские игрушки…

Подобный образ жизни ведет все больше молодых китайцев, а магазинов и компаний, предоставляющих услуги проката, становится все больше. Так, по данным социологических опросов молодых людей в возрасте до 28 лет, лишь менее 1/10 респондентов ничего не берут в аренду. Все популярнее становится рекламный слоган одной из компаний по аренде недвижимости: «Мы арендуем все, включая мечты».

Для жительницы китайской столицы СЯО Ай переход в категорию хацзуцзу поначалу был вынужденной мерой, вызванной постоянной нехваткой денег, а затем это вошло в привычку, и она не изменила ей, даже улучшив материальное положение. За короткий срок жизни в Пекине она переезжала трижды, при этом вещей становилось все меньше и меньше: мешок с постельным бельем, связка книг и коробка с одеждой и мелочами. Все. Остальное – от мебели до компьютера и чайника – берется в аренду. Она с детства завидовала путешественникам с рюкзаком за плечами. Сейчас же принадлежность к хацзуцзу позволяет ей ощутить такую же легкость существования и свободу перемещения.

В ответ на обнажившуюся тенденцию многие компании изменили тактику. Так, если раньше аренда автомобилей была прерогативой коммерческих компаний, туристических и свадебных агентств, а частные лица пользовались услугой редко – для этого необходимо было предоставить лицензию на ведение коммерческой деятельности, удостоверение юридического представителя и множество других документов, а также внести залог в размере более 10 тыс. юаней, – то сегодня процедура значительно упростилась: клиенту достаточно иметь водительские права. И если раньше большинство компаний не разрешали арендаторам садиться за руль самим, навязывая услуги водителей, что также влияло на стоимость услуги – 300-400 юаней в сутки, то сегодня изменили свои правила, благодаря чему аренда автомобиля эконом-класса обходится вдвое дешевле: менее 200 юаней в день (а на некоторые модели – даже до 100 юаней в сутки). Правда, это имеет и свои минусы: перед Праздником Весны в крупных городах – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу – очередь на аренду автомобиля составляет до двух месяцев.

Принцип “арендовать вместо купить” становится все более распространенным. Напрокат берется все: домашние растения, палатки, спальные мешки, дисконтные карты для ресторанов… Все меньше тех, кто арендует для того, чтобы обеспечить себе приличный минимум. Все больше тех, кто арендует… «зажиточную жизнь». Действительно, зачем покупать для вечеринки ожерелье ручной работы стоимостью в 4500 юаней, когда можно арендовать его же за 150 юаней в день? Кулон из изумруда или шубу стоимостью от 5000 до 80 000 юаней также можно взять напрокат.

Специально для того, чтобы блеснуть на свадьбе подруги, сотрудница крупного шанхайского предприятия ЛИ Тинъюй взяла в аренду… новый образ: от свадебного платья и обуви до сумочки и драгоценностей. (К слову, сама свадьба также проходит на арендованным круизном корабле, а костюм жениха и наряд невесты взяты напрокат). «На свадьбе ли, в офисе ли – всюду существует конкуренция, – говорит Ли Тинъюй. – Новые туфли, часы, сумка тут же становятся предметом обсуждения коллег и знакомых, и иногда это очень сильно напрягает. Не спорю, люди с низкими доходами, не заботящиеся о том, как они выглядят в глазах окружающих, тоже бывают счастливы… Но, взвесив все «за» и «против», я все-таки выбрала путь хацзуцзу. Я не хочу отказываться от искушений внешнего мира и стремления к роскоши, тем более что могу получить это за сравнительно небольшие деньги».

На известном китайском форуме “Тянья” много внимания привлек “Дневник «белого воротничка» из Шанхая, живущего в аренду”. Пост сопровождается большим количеством фотографий роскошной квартиры, представительского автомобиля, брендовой одежды и аксессуаров… «Я наслаждаюсь жизнью напрокат, – уверяет автор. – И арендую не квартиру, не автомобиль, не предметы техники и одежды, а стиль жизни. И мне это безумно нравится».

«В традиционной психологии китайцев аренда воспринималась как вынужденная мера, являлась показателем низкого качества жизни и даже мерой неуспеха, но сегодня отношение к ней меняется, – говорит профессор гуманитарных и социальных наук, председатель Китайской ассоциации социальных исследований ВАН Ялинь. – Она не только является жизненной необходимостью, но действительно превращается в образ жизни и становится своеобразной тропинкой к мечте. Арендовав автомобиль, можно ускорить темп жизни и расширить масштаб ее восприятия, взяв напрокат палатку со спальным мешком, можно отправиться за город с ночевкой и увидеть звездное небо, на которое в городской суете не обращал внимания, – каждый находит в жизни напрокат что-то свое».

По материалам журнала «Партнеры» (КНР).

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