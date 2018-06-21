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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:18 |
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В ДФО новые назначения
Е.В.Голенкова в 1989 году окончила Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, по специальности инженер-механик, в 2001 году получила второе высшее образование в Дальневосточной академии государственной службы, квалификация менеджер. Трудовую деятельность начала в 1989 году инженером в Хабаровском филиале «Росагропромстроя». С 1992 по 1997 г. работала на различных должностях в администрации г. Хабаровска. С 1997 года – в администрации, затем в правительстве Хабаровского края, прошла путь от главного специалиста до заместителя начальника организационно-территориального управления губернатора и правительства Хабаровского края. С сентября 2009 года занимала должность главного советника департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Главой администрации Петропавловска-Камчатского утвержден Сергей КОНДРАШИН, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации краевого центра.
Кандидатуру Сити-менеджера единогласно утвердили депутаты городской Думы Петропавловска-Камчатского. При этом второй претендент на должность – заместитель руководителя аппарата администрации краевого центра Александр Силантьев – снял свою кандидатуру.
Должность избираемого по конкурсу главы администрации (сити-менеджера) Петропавловска-Камчатского была введена после того, как всенародно избранный глава Владислав СКВОРЦОВ, возглавлявший администрацию в течение последних шести лет, написал заявление об отставке. В июне депутаты городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа на 39-й (внеочередной сессии) избрали из своего состава главу города, им стал Владимир СЕМЧЕВ.
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