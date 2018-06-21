|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 19 Июля, 19:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Александр Хорошавин наделен полномочиями губернатора
Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ, представляя кандидатуру Александра Хорошавина, отметил, что Сахалинская область сегодня активно развивается, выработка валового регионального продукта в регионе в два раза выше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу, а доходы на душу населения – в 1,5 раза больше. Бюджетная обеспеченность в Сахалинской области составляет более 100 тыс. руб. на душу населения при 40 тыс. руб. в среднем по ДФО.
По его словам, только в прошлом году в Сахалинской области сдано 200 тысяч квадратных метров жилья, возведено 12 детсадов. Успешно работают многие региональные программы, прежде всего программа развития энергетики, от которой зависят стоимость продукции и уровень жизни. В регионе строятся порты, аэропорты. Есть планы по добыче углеводородов, угля, развитию глубокой переработки рыбы и морепродуктов. Реализуется и мощная программа социально-экономического развития Курильских островов, финансирование которой было значительно увеличено.
– Сегодня мы разговаривали с губернатором, есть хорошее предложение после окончания строительства объектов саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке начать строить мост с материка на остров Сахалин. Это должен быть государственный проект, так как он не может быть окупаемым. В настоящее время регион находится на этапе развития и надо продолжить эти традиции, поэтому я присоединяюсь к Президенту Российской Федерации, прошу вас поддержать кандидатуру Александра Вадимовича Хорошавина и наделить его полномочиями губернатора Сахалинской области, – сказал Виктор Ишаев.
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.