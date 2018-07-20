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15 Августа 2011, 11:00 | Регион сегодня
Акционерам АЛРОСА добавят акций
25 июля состоялось заочное голосование нового состава Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), избранного на внеочередном общем собрании акционеров общества, состоявшемся 30 июня 2011 г. Председателем наблюдательного совета избран Илья ЮЖАНОВ. Первым заместителем председателя Наблюдательного совета – президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу компании.
Члены совета на основании решения о дроблении акций, принятого годовым общим собранием акционеров 30 июня 2011 г., утвердили решение о выпуске акций компании «АЛРОСА» (ОАО) (акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля) в количестве 7 364 965 630 штук, способ размещения – конвертация при дроблении акций. В результате дробления каждая акция компании номинальной стоимостью 13502 рубля 50 копеек конвертируется в 27 005 штук акций компании номинальной стоимостью 50 копеек. То есть количество акций у каждого акционера компании увеличится в 27005 раз, при этом суммарная номинальная стоимость принадлежащих каждому акционеру акций в результате дробления и конвертации останется прежней.
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