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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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15 Августа 2011, 11:00 | Регион сегодня
ВТБ кредитует Амурскую область
Филиал ВТБ в Благовещенске предоставил администрации Амурской области кредит в размере 400 млн рублей сроком на 12 месяцев. Заемные средства направлены на финансирование первоочередных статей расходов бюджета Амурской области, обеспечивающих социальную стабильность региона.
Член правления ВТБ Валерий ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что банк намерен наращивать сотрудничество с правительством Амурской области. Это будет способствовать реализации стратегии ВТБ по поддержке российских регионов и укреплению взаимовыгодных финансово-экономических отношений банка с субъектами РФ.
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