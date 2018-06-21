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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:37 |
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Цена скорости
– В рамках сотрудничества мы планируем реализовать два сценария. Первый предполагает регулярную железнодорожную доставку по маршруту Хабаровск – Беркакит (Якутия), откуда уже автотранспортом грузы будут доставляться в другие населенные пункты. При втором варианте будет использован только автомобильный транспорт, – рассказал «ДК» президент Хабаровской краевой ассоциации автотранспортников «Хабаровскавто», генеральный директор ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Фрахт» Виктор ШПАКОВ. – Что касается видов грузов, которыми будут «обмениваться» регионы, то об этом говорить пока рано. Известно только, что уже есть заявки на поставку электродов, стекла, строительных материалов и других товаров в Якутию.
В настоящее время из Хабаровска осуществляются регулярные (практически по расписанию) грузоперевозки по основным дальневосточным направлениям: Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский. Большим потенциалом обладает также федеральная трасса М-58 Чита – Хабаровск, строительство которой завершилось год назад. Однако, несмотря на значимость этого проекта, грузоперевозки здесь все еще остаются нерегулярными.
– Сегодня в данном направлении востребованы только чартерные, или разовые, перевозки. Регулярность – это вопрос времени, – считает Виктор Шпаков. – Во всяком случае переоценить значение трассы Чита – Хабаровск довольно трудно. Взять хотя бы возможность быстрой доставки фруктов из Средней Азии на Дальний Восток. С наших территорий на запад пойдет, прежде всего, рыба.
Стоит отметить, что железнодорожные и автомобильные перевозчики на ДВ практически не конкурируют между собой: за первыми «закреплены» такие стратегически важные грузы, как топливо, уголь, лес и др., за вторыми – товары народного потребления, строительные материалы, почта и т.д. При этом технологии автомобильных грузоперевозок постоянно совершенствуются, делая их все более востребованными – прежде всего благодаря преимуществу в скорости.
Наиболее ощутимый прирост в грузоперевозках наблюдается сегодня в направлении Хабаровск – Владивосток, что, очевидно, связано с подготовкой города к саммиту АТЭС. Товары народного потребления, строительные материалы, лакокрасочные изделия – вот то, что главным образом обеспечивает работой перевозчиков на данном маршруте.
Больших перспектив местные грузоперевозчики ожидают также от завершения строительства дороги Лидога – Ванино. По словам Виктора Шпакова, благодаря этой трассе время доставки грузов по маршруту Хабаровск – Южно-Сахалинск и обратно уже сократилось с 15 до 3-4 суток, благодаря чему себестоимость перевозимых товаров также существенно снизилась.
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