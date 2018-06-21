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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Мы учим управлять пенсионным капиталом
«Кризис и, как следствие, финансовая нестабильность заставили жителей региона задуматься о будущем, – комментирует ситуацию руководитель дальневосточной дирекции НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», исполнительный директор филиала «Приморский» Ольга ПОЛЯКОВА. – А привлекательность нашего фонда обусловлена надежностью и финансовой устойчивостью. Мы не даем громких обещаний, не заманиваем сомнительной доходностью, связанной с высокими рисками, но при этом обеспечиваем уверенный и стабильный рост пенсионных накоплений на счетах клиентов. Уже сегодня более 40 000 российских пенсионеров получают пенсию в НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». Общий объем пенсионных выплат в 2009 году составил 690 млн руб., а в нынешнем превысит 900 млн рублей. Причем, в то время как выплаты накопительной части пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования начнутся лишь в 2013 году, «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» занимается выплатами пенсий уже 13 лет. Более того, даже во время финансовых кризисов фонд не нарушал своих обязательств и ни разу не приостанавливал выплат (на начало 2010 года суммарный объем выданных пенсий превысил 2,5 млрд рублей).
Что касается конкретно дальневосточного рынка, то работы предстоит еще много. В то время как в центральной части России люди давно и весьма эффективно управляют накопительной частью своих будущих пенсий, наш регион пока отличается невысоким уровнем финансовой грамотности в этом плане. И главная задача всех дальневосточных представительств фонда – донести до жителей региона информацию о НПФ в полном объеме: рассказать об их правах, познакомить с инструментами и научить грамотному управлению собственными пенсионными накоплениями».
Первое обособленное подразделение фонда в регионе открылось в 2007 году. Дирекция Дальневосточного федерального округа НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» находится во Владивостоке и включает в себя два филиала – «Приморский» и «Хабаровский», – а также пять стационарных рабочих мест (СРМ): в Благовещенске, Якутске, Магадане, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. Впрочем, работа по развитию и совершенствованию розничной инфраструктуры фонда в регионе продолжается, и уже в следующем году планируется открытие еще одного офиса – в Комсомольске-на-Амуре.
«Руководство фонда рассматривает филиалы в регионах не только как средство увеличения клиентской базы, но как инструмент формирования доверия к фонду, – поясняет заместитель исполнительного директора филиала «Приморский» НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» Константин МАХОВ. – Поэтому наши двери всегда открыты не только для клиентов, но и для всех, кто нуждается в грамотной консультации на пенсионную тематику. У нас очень сильная команда консультантов. Клиентами филиала «Приморский» являются более 10 000 жителей края, и на сегодняшний день заявок от приморских предприятий на проведение коллективных консультаций столь много, что встречи с трудовыми коллективами расписаны на два месяца вперед».
«Несмотря на то что по итогам прошлого года «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» стал лидером по количеству привлеченных клиентов, перед региональными дирекциями фонда не стоит задачи увеличить их число любой ценой, – продолжает Ольга Полякова. – Ставка делается не на количественные характеристики клиентской базы, а на ее качество. Мы представляем очень достойный продукт и работаем с очень достойными компаниями, среди которых много представителей бюджетной сферы».
Впрочем, лучше всего о работе фонда говорят имена дальневосточных предприятий, тесно сотрудничающих с фондом. В Приморье это «Восточный порт» и «Ярославская горнорудная компания», «Восточная верфь» и завод «Звезда», «Восточная стивидорная компания» и «Турниф»… В Хабаровске свое доверие фонду выразили такие известные в регионе предприятия, как краевой филиал ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» и Краевая клиническая больница №1, перинатальный и онкологический центры, Далькомбанк и Управление федерального казначейства по Хабаровскому краю, авиакомпания «Восток».
«За три года нашей работы на Сахалине клиентами НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» стали предприятия и организации, работающие в самых разных сферах деятельности, – подключается к разговору руководитель СРМ в Южно-Сахалинске Юлия ГОЛОВИНА. – Мы сотрудничаем с учреждениями образования, науки, культуры и здравоохранения, министерствами правительства Сахалинской области, подразделениями администрации г. Южно-Сахалинска, Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и т.д. Не остались в стороне и ведущие местные производители: «Колос», молочный комбинат «Южно-Сахалинский», птицефабрика «Островная». Полностью охвачен и финансовый сектор экономики области: страховые и лизинговые компании, «Россельхозбанк» и Росбанк, «Восточный Экспресс Банк» и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» и другие».
Представительство в Благовещенске активно работает с крупнейшими медучреждениями области: Амурской областной клинической больницей (более 1700 человек штата), Центром гигиены и эпидемиологии по Амурской области, полуторатысячным коллективом городской клинической больницы, а также МЧС России по Амурской области и рядом других предприятий.
А на Камчатке самым надежным негосударственным пенсионным фондом России «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» признали такие солидные компании, как ОАО «Океанрыбфлот», ЗАО «АКРОС» и рыболовецкое предприятие «Колхоз им. Ленина».
Кризис не повлиял на работу фонда, и прошедший год это наглядно показал: доходность пенсионных накоплений более чем в два раза превышает инфляцию. По результатам 2009 года она составила 20,07% годовых (что, кстати, вдвое выше еще и доходности Внешэкономбанка). Если же говорить о деятельности фонда в предыдущие годы, то среднегодовая доходность инвестирования пенсионных накоплений в 2004-2009 гг. составляла 11,37%, а накопленная доходность в период 2005-2009 гг. – 69,7%. Тем самым НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” полностью справляется со своей главной задачей – защитой средств клиентов от инфляции. Более того, в отличие от конкурентов раскрывает «доходность на счета», показывая именно те цифры, что отражают фактический прирост пенсионных накоплений клиентов.
Инвестиционная стратегия этого негосударственного предприятия обеспечивает высокую степень надежности, позволяя свести практически к минимуму риск убытков. А выбор управляющих компаний происходит очень взвешенно и на основе открытого тендера.
«Нашим клиентам очень импонирует умеренный консерватизм структуры инвестиционного портфеля фонда, – добавляет Ольга Полякова. – Да, мы не можем похвастаться резкими, сверхвысокими скачками доходности, но зато у нас нет стремительных потерь».
Необходимо также добавить, что более 200 тысяч человек формируют в фонде дополнительную пенсию по программе государственного софинансирования «1000 на 1000». И эта программа будет набирать обороты и дальше, поскольку с точки зрения доходности сегодня это лучший продукт из тех, что может предложить отечественный финансовый рынок.
Поскольку услуги, предоставляемые негосударственными пенсионными фондами, являются самыми долгосрочными на финансовом рынке, именно надежность является ключевым качеством, характеризующим успешность деятельности и конкурентные преимущества учреждения. Клиент должен быть уверен в том, что фонд, которому он доверил формирование будущей пенсии, занимается грамотным инвестированием, обладает достаточным запасом прочности для преодоления любых кризисов и имеет высокий уровень финансовой устойчивости.
А что является ее показателем? Имущественное обеспечение уставной деятельности фонда, которым, собственно, он и отвечает по пенсионным обязательствам. Клиенты НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» могут быть спокойны: по состоянию на начало 2010 года соотношение размера имущества фонда и суммы пенсионных обязательств составляло 92,2%, а подобный баланс – большая редкость не только на рынке НПФ.
Деятельность «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» по достоинству оценивается и финансовыми экспертами. Так, по результатам конкурса «Элита российского бизнеса» фонд удостоен награды в номинации «Розничные финансовые услуги населению», а недавно одержал победу в номинации «Надежность» премии «Финансовая элита России 2005-2010», что является наивысшей оценкой деятельности. Но все-таки главная награда – это ежегодный прирост клиентской базы на несколько сотен тысяч россиян, в т.ч. дальневосточников, доверяющих фонду свое будущее, которое, они уверены, будет обеспеченным и достойным.
Лицензия ФСФП № 11/2 от 29.06.2006 г. Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», 690018, Приморский край, г. Владивосток, ул. Волховская, 4. Тел./факс: 8 (4232) 40-98-34, lukoil-garant.ru.
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