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15 Сентября 2010, 11:00 | Регион сегодня

Дороже денег

Критерии богатства у каждого свои (как, впрочем, и критерии бедности). Чем только его не измеряли: зерном, поголовьем скота, драгоценными камнями, золотом... Новый век диктует новые единицы измерения капитала.

Мы попросили читателей журнала ответить на вопрос:

"Согласны ли вы с утверждением американца Ричарда С. БЬЯРДА о том, что в прежние времена богатство измерялось количеством земли, золота, нефти, машин. Сегодня богатство измеряется информацией – ее качеством, объемом, скоростью, с которой мы ее получаем и усваиваем? И что для вас является критерием состоятельности человека?"

– Конечно, человечество всегда будет нацелено на создание капитала, извлечение прибыли, и материальные ценности всегда будут неотъемлемыми составляющими общепринятого понятия "богатство". Но соглашусь, что сегодня – в век информационных технологий – вовремя полученная информация и способность в ней ориентироваться является половиной успеха в любом деле, и это общепризнанный факт. Всем известную фразу "кто владеет информацией, тот владеет миром" сегодня вполне можно перефразировать: кто владеет информацией, тот владеет и рынком.

Для меня главным критерием состоятельности человека помимо финансовых составляющих являются его высокий интеллектуальный потенциал и высокие моральные принципы. Ведь, как говорит народная мудрость, именно ум рождает богатство.

– Абсолютно верно. Это даже органы власти, по крайней мере, федеральные, поняли. И именно поэтому в качестве одного из основных направлений административной реформы определена "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ". Поэтому и в федеральной программе развития конкуренции одна из главных задач – развитие информационной инфраструктуры рынков: для бизнеса информация о правилах игры, сложившихся ценах и действующих на рынке участниках – основа для стратегического планирования и минимизации рисков.

А критерием состоятельности человека для меня является умение самостоятельно справляться с задачами, решение которых неизвестно. Поскольку, перефразируя слова поэта, "вся наша жизнь – игра", вся наша жизнь – это решение постоянно возникающих проблем, которые всегда были, есть и будут. Потому что "всё течёт – всё меняется", а это в свою очередь рождает объективные противоречия между новым и старым.

– Полностью разделяю точку зрения Бьярда. Если же говорить о нашей службе, то система национальной статистики определяется объемом информации, которую мы предоставляем, её достоверностью и доступностью. Мы не просто щедро делимся полученными статистическими данными, мы сделали их очень доступными, размещая на своем сайте и сайтах территориальных органов. Теперь возникла другая проблема: информации настолько много, что простому человеку разобраться в ней сложно. Поэтому сегодня мы работаем над созданием единой межведомственной информационно-статистической системы.

Вторая часть вопроса, конечно, не для статистика, а для философа... Состоятельный человек умело и в полном объеме использует получаемую информацию, а потому точно знает, куда идет, и обязательно достигает поставленной цели, будь то материальные или духовные блага.

– Согласна с этим высказыванием лишь отчасти. Просто владеть информацией недостаточно – необходимо желать и уметь правильно ею воспользоваться. По моему мнению, главный капитал человека – он сам: его навыки, энергия, сила веры и позитив. Это то, что поможет в любой момент времени преуспеть.

– Конечно, Бьярд прав. Успешным становится тот, кто быстро и легко ориентируется в информационном пространстве. Недаром ведь говорят: информация дороже денег. Вовремя полученная и грамотно интерпретированная, она является очень мощным инструментом формирования капитала.

Что же касается второй части вопроса, то для меня "состоятельный" и "состоявшийся" – слова-синонимы, причем никак не связанные по смыслу с материальным достатком человека. Если же он при этом еще и очень обеспечен, то это – заслуженный бонус к его богатому внутреннему содержанию.

– Мы живем в эпоху глобализации и информационного общества, о чем говорится в научных трудах целой плеяды наших современников. Сложно представить, как мы обходились без мобильной связи или Интернета еще полвека назад. Всемирная сеть ныне стала неотъемлемой частью жизни в развитых и развивающихся странах, создающей новые направления бизнеса, рынки сбыта, профессии и т.д. А от того, как быстро передается информация, зависят судьбы целых корпораций! Кстати, любая конкуренция только ускоряет процесс обмена информационным активом.

А по поводу состоятельности... Мое мнение – богатство каждого зависит от того, какой порядок ценностей заложен в самом человеке. Материальные блага извечны. Сегодня по-настоящему состоятельным является тот, кто свободен в своем выборе, не зависит от условностей и материальных ценностей, богат духовно – одним словом, способен получать удовольствие от жизни.

– Кто владеет информацией, тот правит миром – это абсолютная истина. Мы окружены информационными потоками, и способность отсортировать нужную информацию, выбрать качественный источник получения тех или иных сведений является одним из важных условий процветания в бизнесе и профессионального роста. В образовательной среде владение информацией позволяет оперативно ориентироваться в состоянии рынка труда, осваивая новые специальности, ведя подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных в различных сферах деловой жизни Дальнего Востока. На мой взгляд, критерий материальной состоятельности – это возможность заниматься благотворительностью, вкладывая значительные денежные средства в социальную, культурную и иные сферы жизни, не имея при этом корыстных мотивов. Духовная состоятельность отражает способность человека самореализовываться, развиваться, рассматривать себя в гармонии с окружающим миром и использовать свой потенциал на созидание и благо.

– C Ричардом Бьярдом я не согласен. Доступ к информации, её качеству и обьёму делает человека несомненно умнее и богаче, но только в части знаний. Эти знания сами по себе нельзя затолкать в банкомат и снять необходимую сумму наличными, чтобы купить тарелку супа для питания тела и мозга. Знания нужно еще уметь применять на практике. А для этого необходимо получить доступ к конкретным орудиям производства, а не только к статистическим таблицам. Поэтому надо отделять мух от котлет. Можно иметь доступ к информации и не уметь ею воспользоваться. А можно не иметь доступа и при этом оставаться весьма состоятельным. А именно подавляющее большинство людей, имея доступ к источникам информации и к самой информации, навсегда остаются лишь людьми, которые обслуживают и пополняют эти источники без возможности применить и использовать их на практике и обратить в "звонкую монету".

"Если ты такой умный, то почему же ты такой бедный?" – спрашивали ранее и продолжают спрашивать сейчас. Ричард Бьярд явно не знаком с русским фольклором. Поэтому только лишь способность усваивания информации и скорость её обновления еще не являются критерием богатства. А вот способность к усвоению информации, прикладному применению полученных данных и умение обращать их себе на пользу в виде получения реальных материальных благ или преимуществ (льгот) для собственного бизнеса – вот это и будет настоящим, по моему мнению, богатством. Богат не тот, у кого много денег, а тот – кому их хватает. Поэтому критерием состоятельности человека для меня является его самодостаточность.

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