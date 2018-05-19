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15 Сентября 2010, 11:00 | Регион сегодня

Эстакада – досрочно

За 10 лет, с 2000 года, когда в Приморском крае началась масштабная модернизация производства на предприятии ООО "РН – Находканефтепродукт", на ее цели было инвестировано около четырех миллиардов рублей из средств головной компании – ОАО НК "Роснефть". При этом примерно половина всего "строительного" финансирования в последние пять лет пришлась на реконструкцию железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов и системы их подачи в резервуарные парки. Прежняя эстакада, введенная в середине 1960-х гг., отработала нормативный срок эксплуатации и не соответствовала современным нормам промышленной и пожарной безопасности. Велась эта реконструкция с 2005 г.

В итоге к 20 августа, на четыре месяца ранее определенного графиками срока, подрядные организации завершили работы по эстакаде и другим объектам пускового комплекса, и в этой связи состоялся торжественный пуск с нажатием кнопки исполняющим обязанности генерального директора предприятия, награждением участников почетными дипломами и т.д.

При этом надежность работы эстакады была подтверждена в течение предшествующих двух с половиной месяцев – в ходе пусконаладочных работ, когда по железной дороге обеспечивался подход необходимого количества для ритмичной работы новой мощности вагонов-цистерн, и более 2100 – обработано. Теперь на двух путях эстакады одновременно под разгрузкой может находиться 48 вагонов. И здесь уже разгружается весь объем поступающих на предприятие светлых нефтепродуктов. Одновременно до семи видов!

С выходом эстакады №1 на проектную мощность предприятие в теплое время года сможет ежесуточно обрабатывать до 488 вагонов-цистерн и в холодное – до 368. При этом соответственно 296 и 248 вагонов-цистерн со светлыми нефтепродуктами. Конечно, это в идеале. К сожалению, пока что приходится делать 15-процентную "скидку" на ряд обстоятельств, которые не позволяют достичь этого самого "расчетного идеала". Тем не менее через новую эстакаду ежегодно планируется пропускать не менее 3,6 млн тонн грузов.

– От имени руководства и коллектива компании "Роснефть" выражаю огромную благодарность коллективам и руководству компании "РН-Находканефтепродукт". А также всем генеральным подрядчикам и субподрядчикам, которые в течение пяти лет вели здесь серьезные объемные работы, уложились в сроки и ввели этот объект, – сказал во время торжественного пуска новой эстакады директор представительства ОАО НК "Роснефть" в Приморском крае Владимир СУГАК. – Предприятие ООО "РН – Находканефтепродукт" не случайно входит в перечень ключевых обществ компании "Роснефть", и значимость его трудно переоценить. У нас не так много терминалов, а в последнее время азиатское направление признано одним из приоритетных. Я думаю, что ввод эстакады придаст надежность и стабильность, существенно повлияет на будущее компании. С почином! Думаю, это будет одним из этапов ваших реконструкций и капитальных вложений.

В свою очередь и.о. генерального директора ООО "РН – Находканефтепродукт" Юрий ЖУРАВЛЕВ отметил, что завершившаяся реконструкция нужных для предприятия объектов – "это показательный пример для города и региона, как может организоваться и строить высокотехнологичные объекты компания "Роснефть", которая является не просто головным для предприятия, но и надежным стратегическим и финансовым партнером. При этом он выразил уверенность, что коллектив, благодаря вводу новой мощности, сможет и "впредь вносить посильный вклад в развитие экономики города и края, обеспечивая рост поступления в бюджет развития нефтяной отрасли, строительства и логистики в регионе".

По его мнению, при проектировании и реконструкции введенного объекта перед участниками строительства было поставлено несколько целей, которые удалось успешно реализовать. Это – привести производство в соответствие с нормами промышленной и пожарной безопасности, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, за счет повышения уровня автоматизации и внедрения систем контроля уменьшить влияние человеческого фактора на производственный процесс, а также сделать объект безопасным в эксплуатации и удобным в техническом обслуживании. Так, общее управление работой всей эстакады и подачей нефтепродуктов в резервуары с пульта осуществляет всего один оператор.

Принципиально реконструкция и досрочный пуск новой мощности приморского терминала ОАО НК "Роснефть" можно расценивать как хороший пример организации реконструкции и строительства, умелой координации поставок материалов и оборудования. Ведь этими и другими вопросами со стороны заказчика, наряду с руководством предприятия, плотно и грамотно занимались отделы капитального строительства, промышленной безопасности и экологии, главные специалисты, работники цеха №4, помогавшие на заключительном этапе строительства наладчикам. А на проектирование и строительные подрядные работы были приглашены опытные организации с высококвалифицированным и стабильным составом. Среди них – генпроектировщик ОАО "Сибнефтетранспроект", генподрядчики ООО "КИПР" и ООО "Бенетон", подрядные строительные организации ООО "Аляска", ООО "Базис", ООО "Электротехника", ООО "Глори", ООО "Элтаис-Сервис".

"Точку" в общем деле отлично поставил коллектив наладчиков ЗАО "Северодонецкий Оргхим", благодаря которому в основном и был достигнут досрочный ввод уникального комплекса.

Стоит отметить, что любые строительные работы на таком предприятии, как "РН – Находканефтепродукт", сопряжены с соблюдением множества норм и требований. Главный государственный инспектор Дальневосточного государственного управления Ростехнадзора Валентин НАРЕЖНЫЙ выразил особую благодарность всем участникам строительства за то, что во время реализации проекта не были допущены ни несчастные случаи, ни отклонения от требований промышленной безопасности, и что сами объекты построены так, что нормы промышленной безопасности и экологии вне сомнений будут соблюдаться.

Заместитель генерального директора ООО "РН – Находканефтепродукт" по капитальному строительству Алла ЧУХРАЙ считает, что новая эстакада прослужит намного дольше прежней, потому что и строительные материалы, и импортное оборудование, и сами проведенные строительные работы отличались высоким качеством, а это является надежной гарантией. Ну, а предприятие и далее сможет подтверждать свое соответствие высоким международным стандартам к подобным промышленным терминалам, соблюдения требований к которым этому коллективу впервые удалось добиться в 2006 году.

По мнению первого заместителя главы Находкинского городского округа Бориса ГЛАДКИХ, ввод новой эстакады слива светлых нефтепродуктов на предприятии – большое дело, поскольку закрепляет успех Находки как второго после Новороссийска по морскому грузообороту города России. При этом был обойден такой серьезный конкурент, как г. Санкт-Петербург. Сегодня эта "мощность" Находки составляет порядка 52 млн тонн грузов в год. И из них на долю ООО "РН –Находканефтепродукт" приходится около 7 млн тонн. А больше грузооборот – больше налоговых поступлений. А через их освоение красивее будет становиться город, лучше в нем будет жить.

Завершением реконструкции эстакады слива светлых нефтепродуктов модернизация крупного находкинского предприятия не заканчивается. Теперь на очереди – строительство парка резервуаров под нафта, реконструкция парков под другие нефтепродукты. Предстоит оснастить новым технологическим оборудованием более чем полукилометровый причал. В этом отношении досрочный ввод эстакады в какой-то степени "развязывает руки", поскольку это строительство поглощало около 80% инвестиций.

Постоянное внимание ОАО НК "Роснефть" к находкинскому терминалу позволит продолжить его модернизацию, а хорошо сработавшиеся проектировщики и строители смогут и далее принимать активное участие в реализации следующих проектов.

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