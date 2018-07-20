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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 18:42 |
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ГК "Петропавловск" переходит границы
Новый этап индустриального развития Дальнего Востока будет опираться прежде всего на вовлечение в экономический оборот новых месторождений полезных ископаемых. Это закономерно, ведь наличие природных ресурсов, во многих случаях уникальных по содержанию и запасам, объективно формирует конкурентное преимущество региона.
Другой вопрос – в каком качестве эти ресурсы выйдут на рынок, насколько высокой будет экономическая отдача от их разработки для Дальнего Востока. Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года предполагают поэтапное создание энергоемких производств продукции с высокой добавленной стоимостью с применением новейших технологий. Сложившееся в отношении региона понятие "сырьевой придаток" должно уйти в прошлое. На карте должны появиться точки роста, где на основе комплексных, как принято говорить сегодня, кластерных проектов будут реализованы амбициозные планы развития Востока России.
Как отметил президент в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Хабаровске, соседство с АТР – очень серьезный ресурс, который должен быть использован во благо Дальневосточного региона. Путь экономической интеграции, очерченный Дмитрием Медведевым, – высокие технологии традиционных отраслей и развитие наиболее конкурентоспособных наукоемких направлений промышленности (авиастроения, космических услуг).
Постоянный спрос на продукцию на рынках АТР, фактическое отсутствие крупных железорудных производств в соседних северо-восточных регионах Китая, способных составить конкуренцию развивающейся дальневосточной металлургии, перспективы роста внутреннего спроса для обеспечения нужд авиастроения, судостроения, инфраструктурного и промышленного строительства в регионе, объемные ресурсы и новые технологии, позволяющие осваивать их наиболее эффективно, – все это ставит металлургическую промышленность в авангарде развития Дальнего Востока.
На эти перспективы в своей стратегии сделала ставку группа компаний "Петропавловск", которая начинала бизнес в регионе с нуля и за 15 лет создала предприятия, общая капитализация которых сегодня оценивается в сумму порядка $ 3,5 млрд.
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