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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 15:53 |
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Кадровые назначения августа
Сергей Левков родился в 1960 году в поселке Николаевка Смидовичского района ЕАО. После окончания в 1983 году политехнического института в г. Хабаровске работал инженером, преподавателем кафедры "машины и технология лесоэксплуатации", секретарем комитета ВЛКСМ этого же института. С 1987 по 1992 г. – заведующий отделом студенческой молодежи, секретарь, второй секретарь Хабаровского крайкома ВЛКСМ. С июля 2005 г. по апрель 2008 г. – начальник главного управления территориальной политики, кадров и общественных связей губернатора и правительства края. С апреля 2008 года – начальник главного управления внутренней политики и информации, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства края. С июля 2009 года С.А. Левков занимал должность помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Имеет ученую степень – доктора социологических наук.
Сегодня у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора ИШАЕВА шесть заместителей – Александр ЛЕВИНТАЛЬ, Александр ПОЛЕЩУК, Владимир РОМАНОВ, Владимир СЫРКИН, Андрей АНОСОВ, Сергей ЛЕВКОВ.
Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о назначении на должность начальника Управления внутренних дел по Хабаровскому краю генерал-майора милиции Андрея СЕРГЕЕВА. Андрей Сергеев родился 17 сентября 1964 года в городе Искитим Новосибирской области. Окончил Академию МВД России. В органах внутренних дел с 1985 года. Прошел путь от милиционера до начальника УВД по Магаданской области. После перевода Андрея Сергеева в Хабаровский край исполняющим обязанности начальника УВД по Магаданской области назначен первый заместитель начальника УВД – начальник криминальной милиции Владимир УСОЛЬЦЕВ.
Указом Президента Российской Федерации начальником Дальневосточного УВД на транспорте назначен Александр КЕМ, начальником УВД по Сахалинской области – Владислав БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ.
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