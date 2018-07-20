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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 10 Августа, 13:54 |
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Область самодостаточности
– Вы ставите задачу системного развития области. Но такое движение невозможно без создания так называемых точек роста, промышленных кластеров, способных стать мультипликаторами социально-экономического роста территории. На какие проекты вы опираетесь, планируя решение задач преобразования территории?
– Я считаю, что без системного подхода невозможно успешно решить ни одной серьезной проблемы. Тем более альтернативы комплексному развитию не существует, когда речь идет о региональном управлении. Основная задача, которую поставило себе правительство Еврейской автономной области на среднесрочную перспективу, – достижение бездотационной самодостаточности регионального бюджета. В этом вопросе точки роста играют ключевую роль.
Важнейшим мультипликатором дальнейшего общего роста для нас является строительство Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината, которое ведет группа "Петропавловск". Это предприятие будет добывать 10 млн тонн железной руды в год и выделять из нее с помощью самых современных технологий так называемое восстановленное железо, готовое для переработки на металлургических комбинатах. Этой технологией пока владеют только в Японии. В минувшем году на проекте освоено 800 млн рублей, в этом году должны быть выделены 2,5 млрд рублей. Сейчас там ведется строительство карьеров для извлечения сырья, инфраструктуры управления и корпусов общежитий для сотрудников предприятия. В 2013 году комбинат должен начать добычу руды, а выпуск железа начнется с 2014 года. После выхода ГОКа на проектную мощность областной бюджет получит дополнительно до 4,5 млрд рублей доходов в год. Для сравнения скажу, что расходная часть регионального бюджета в 2010 году составляет всего 7,8 млрд рублей. При этом собственными доходами область обеспечивает только 50% расходных статей, все остальное покрывает федеральный бюджет.
– Получается, что уже один проект решит задачу формирования самодостаточного бюджета. Но вы ведь на этом не остановитесь?
– Конечно. Мало подтянуть доходную часть до уровня нынешних расходов. Надо рассчитывать, что расходная часть также будет увеличиваться, являясь показателем роста социального благополучия. Кроме того, мы же говорим не просто о строительстве одного ГОКа, мы ведем речь о создании настоящего промышленного кластера, основой которого будет железнодорожный мост через Амур, соединяющий Россию и КНР в районе нашего села Нижнеленинское и китайского города Тунцзян. Строительство моста также является частью проекта производства железа, и главной его задачей станет поставка продукции ГОКа в соседнюю страну. Стоит отметить, что часть восстановленного железа, по уже существующей договоренности, будет отправляться для дальнейшей переработки на завод "Амурметалл" в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Так что даже разговоров о том, что мы снабжаем сырьем зарубежные компании в ущерб отечественным производителям изделий из металла, в данном проекте быть не может. Мост возводится на средства основного инвестора ГОКа – группы "Петропавловск". В августе 2010 года проект передан на государственную экспертизу, до конца года будет начато реальное строительство, окончание которого должно совпасть с началом добычи руды. При этом китайские партнеры на своей стороне уже построили к будущему мосту дорогу и всю сопутствующую инфраструктуру. Такой интерес не случаен.
После того как стало ясно, что мост будет создан, мы десятками стали получать предложения от потенциальных инвесторов, желающих вложить свои деньги в развитие производств в непосредственной близости от мостового перехода через границу. Большая часть идей – от бизнесменов из КНР. И среди них есть целый ряд проектов, максимально учитывающих взаимную выгоду приграничных районов России и Китая. В частности, можно выделить проекты создания в примостовой зоне крупных лесоперерабатывающих производств, сырье для которых будет закупаться в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, а произведенная на территории ЕАО продукция отправится в КНР, оставив в нашей стране значительную долю прибавочной стоимости.
И здесь нельзя не отметить, что столь высокий интерес китайских инвесторов возник в результате продуманной политики правительства РФ, объявившего о неминуемом значительном повышении пошлин на вывоз круглого леса с начала 2011 года. Ориентированным на российское лесосырье промышленникам из КНР ничего не остается, кроме поиска вариантов переработки в России. Строительство первого лесоперерабатывающего комбината с китайским капиталом началось в селе Нижнеленинское. Его мощность – 600 тыс. кубометров леса в год, готовая продукция – паркет, фанера, клееный брус. В перспективе здесь же может начаться производство мебели. Заработать фабрика должна в мае 2011 года. Кроме того, на сегодня просматриваются еще два крупных проекта по созданию лесоперерабатывающих производств в нашей примостовой зоне, инвестором одного из них является российское предприятие, учрежденное компанией "Дальлеспром".
Кроме того, мы рассматриваем проект создания в примостовой зоне контейнерного терминала, который может стать началом развития транспортно-логистической составляющей экономики ЕАО. Строительство моста дает возможность соединить сетью железных дорог БАМ, Транссиб и провинции КНР – через территорию области проходит Транссиб, здесь же действуют два участка, соединяющих северный и южный железнодорожные ходы. И это новое уникальное преимущество области, которое необходимо использовать с максимальной выгодой. Мы рассчитываем, что центром перевалки грузов станет город Биробиджан, который может превратиться в крупную сортировочную станцию международного значения. Уже есть договоренность с учеными о проработке проекта – к октябрю должны появиться научные оценки его перспектив и рекомендации по развитию.
– В своих публичных выступлениях вы неоднократно говорили: основное богатство области – земля. Значит ли это, что сельское хозяйство региона также станет точкой его развития?
– Производство и глубокая переработка сельхозпродукции – еще одно важнейшее направление развития области, как минимум, на ближайшее десятилетие. Локомотивом должно стать животноводство, которое выступит заказчиком и основным потребителем продукции растениеводства. Мы хотим видеть область поставщиком высококачественного мяса для всего Дальнего Востока. А для того чтобы этого добиться, надо прекращать закапывать деньги в реконструкцию прогнивших древних сараев, незаслуженно называемых у нас животноводческими комплексами, и приступить к созданию новых современных, компьютеризированных комплексов с индустриальными масштабами производства, с использованием научных инноваций в подборе стада, выращивании и приготовлении кормов, в откорме животных. Обеспечение полноценной кормовой базы потребует выращивания сеянных трав, кукурузы на зерно, развития культурных пастбищ, производства комбикормов, выращивания и глубокой переработки сои на продукты питания, приготовления из отходов этого производства белковых добавок.
– Местного мясосырья дальневосточным пищепереработчикам в самом деле не хватает катастрофически. И потенциальный спрос огромен. Но многие из тех, кто задумывался над животноводством в восточных регионах страны, оставляли эти идеи ввиду высокой себестоимости продукции...
– Дорогой мясная продукция получается прежде всего потому, что производится в малых количествах, по отсталым технологиям. В разработанном проекте строительства свинокомплекса в Смидовичском районе, рассчитанном на 54 тыс. голов, расчетная себестоимость составляет 54 рубля за килограмм. Учитывая рыночную цену мяса, это весьма приемлемые затраты, позволяющие извлекать хорошую прибыль из производства. Предполагает прибыль, хоть и значительно меньшую, и комплекс на 20 тыс. голов, который уже создается в ЕАО.
Но этого все равно очень мало, мы рассматриваем два этих проекта только как начало индустриализации сельского хозяйства. Сейчас ведется поиск инвесторов для выращивания говядины. Это очень сложное, но столь же перспективное направление. Если еще свинину на Дальнем Востоке хоть как-то разводят, то мясной говядиной никто не занимается. У нас нет даже племенного скота для начала производства.
Мясо конины востребовано при производстве твердых сортов колбас. И я знаю, что, например, хабаровская мясоперерабатывающая компания "Григ" везет это сырье с Урала и из Татарстана. А у нас в Якутии неприхотливые породы лошадей, которые на пастбищах ЕАО будут себя чувствовать очень комфортно. Сейчас мы прорабатываем вопрос начала разведения в нашей области лошадей. Коллеги из Республики Саха (Якутия) идут нам навстречу, и мы ищем инвесторов, заинтересованных в развитии нового сельскохозяйственного бизнеса.
В растениеводстве можно в отдельное направление выделить выращивание и переработку сои. Эта культура в России растет только в нескольких южных дальневосточных регионах, включая ЕАО, в небольших количествах выращивается в хозяйствах Кубани. На совещании с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, которое прошло в Хабаровске в июле нынешнего года, я озвучил предложение о создании на Дальнем Востоке межрегионального объединения по выращиванию и переработке сои на базе ресурсов Амурской, Еврейской автономной областей и Приморского края. Так мы сможем объединить сырьевую базу, аккумулировать средства для создания производств и выведения продукции на рынки АТР, где существует большой спрос на продукты из сои. Вот реальный проект межрегиональной кооперации, способной дать заметный эффект для всех участников.
– Получается, что область сегодня стоит на пороге настоящего экономического прорыва в ведущих отраслях хозяйства?
– Все предпосылки для этого есть, но, чтобы добиться необходимых результатов, надо много и упорно трудиться, не успокаиваясь на мнимых или перспективных достижениях. Важным мне кажется и вопрос активизации взаимодействия между дальневосточными регионами. Без взаимовыгодного партнерства, объединяющего возможности, намного сложнее занять позиции на мировых рынках готовой продукции, тяжелее влиять на формирование политики государства в отношении дальневосточных территорий. Мы нуждаемся друг в друге, и это важнее атавистических местечковых амбиций.
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