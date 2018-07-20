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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Августа, 01:31 |
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Приамурье: в диалоге с соседями
– Олег Николаевич, каким отраслям отводится роль локомотивов развития экономики Амурской области и появились ли в этом смысле новые подходы и предложения?
– Не могу сказать, что мы заявили о развитии сельского хозяйства Приамурья или о ежегодном увеличении объемов золотодобычи с чистого листа. В области, которая имеет 1/3 сельхозугодий и половину пахотных земель всего Дальнего Востока, а также известна богатейшими минеральными ресурсами, эти направления давно активно развиваются. Но при этом развитие уже зарекомендовавших себя отраслей не исключает возможности параллельно работать над расширением направлений промышленного роста. Что касается конкретных проектов, то в последнее время появились новые предложения, более детально прорабатываются те, которые еще вчера казались, ну если не из области фантастики, то из области довольно далекой перспективы.
Наверное, стоит сказать о металлургическом кластере. На севере области расположены богатейшие запасы полезных ископаемых: золота, железа, титана, никеля, меди, серебра, ванадия, олова, угля и других. По различным оценкам их стоимость составляет до $750 млрд. Наиболее перспективным направлением является разработка Гаринского железорудного месторождения. Кроме того, железо входит в состав комплексных ильменит-магнетитовых руд месторождений "Большой Сейм" и "Куранахское".
На базе этих месторождений ГК "Петропавловск" создает горно-металлургический кластер. В состав проекта входят Олекминский ГОК на базе Куранахского месторождения мощностью до 900 тыс. тонн железорудного концентрата и 290 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, Гаринский ГОК в Мазановском районе области производительностью не менее 10 млн тонн руды и более 7 млн тонн промпродукта в год, горно-металлургический комбинат мощностью не менее 1 млн тонн прямовосстановленного железа в год.
Конкретные очертания приобретает космический кластер. Уже сформирован основной контур создаваемого в Амурской области гражданского космодрома Восточный. Стоимость его строительства, по предварительным расчетам, составляет около 400 млрд руб. Решено использовать инфраструктуру Углегорска и бывшего космодрома Свободный. Фактически предстоит построить новый город с научными предприятиями, конструкторскими бюро, производствами по сборке космической техники, автомобильными и железными дорогами. Этим летом Правительство РФ приняло решение о выделении для начала строительства космодрома 24,7 млрд руб. на ближайшие три года. Первый стартовый комплекс Восточного должен быть введен в 2015 году. С него будут запускаться космические аппараты различного назначения, непилотируемые корабли, возможно, отдельные модули для Международной космической станции. В 2018-2020 годах должны уже будут полететь и космонавты. Этот космодром создается по открытой схеме, предполагается, что в подготовке пилотируемых и иных полетов будут задействованы специалисты других стран. Во всяком случае, такой интерес уже выразили представители Республики Корея и Китая.
Одним из приоритетных направлений развития является электроэнергетика, или энергетический кластер. Сейчас на территории Приамурья действуют Бурейская и Зейская ГЭС, Благовещенская ТЭЦ. Вместе они вырабатывают 11,6 млрд кВт/ч, полностью обеспечивая энергопотребление экономики области, а также поставки энергии в соседние регионы и Китай. Но если думать о перспективе, в том числе об энергоемких проектах металлургического и космического кластеров, то встает вопрос развития этой отрасли.Сегодня уже подготовлены к реализации проекты строительства Нижне-Бурейской ГЭС, второй очереди Благовещенской ТЭЦ, ведутся проектно-изыскательские работы по Нижне-Зейской ГЭС и обсуждаются детали строительства Ерковецкой ТЭС. Строительство Нижне-Зейской и Нижне-Бурейской ГЭС увеличит выработку энергии на 3,6 млрд кВт/ч.
В комплексе эти объекты генерации станут основой для реализации масштабного проекта "Большого экспорта" электроэнергии в КНР. Для его реализации заключено соглашении между Правительством области и компанией "РусГидро".
– Насколько реализация подобных проектов задействует другие непрофильные отрасли?
– Мы уже видим синергетический эффект, другие отрасли подстраиваются к работе в кластерах. Мы рассчитываем, что значительный импульс получит производство высокотехнологической продукции и материалов, используемых для создания космической техники. Новые объемы получат строительные компании.
Например, строительство космодрома потребует создания собственной стройиндустрии. И уже планируется строительство Зейского цементного завода на базе Сиваглинского участка Чагоянского месторождения известняков в Шимановском районе. Запасы цементного сырья – более 70 млн тонн, ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию – 2012 год. Объем инвестиций 9,6 млрд рублей. Мощность завода составит 1,5 млн тонн цемента в год. Правительство области намерено всячески поддержать этот проект, включенный в Стратегию социально-экономического развития Амурской области и Программу сотрудничества Дальнего Востока и Северо-Восточных провинций КНР.
Не говоря уже о том, что всю эту многотысячную армию строителей космодрома (ориентировочно в строительстве будет задействовано до 30 тысяч человек) нужно будет разместить, накормить, а эта задача ляжет в первую очередь на сельскохозяйственные предприятия области. К этому они готовятся уже сегодня.
– Сегодня каждый из субъектов ДФО стремится обзавестись своими собственными кластерами, насколько, на ваш взгляд, такой подход способствует развитию межрегиональной интеграции?
– Думаю, что мы, к счастью для ДФО, пережили этап перетягивания "экономического одеяла" на себя и занялись комплексным развитием территории, осознав, что такой подход целесообразнее и эффективнее. И поэтому в проекте создания металлургического кластера, который даст более 5500 новых рабочих мест и обеспечит металлом дальневосточное авиа-, судо-, автомобилестроение, а также гражданское, промышленное и инфраструктурное строительство, участвуют не только Амурская область, но и наши ближайшие соседи – Еврейская автономная область и Хабаровский край. То же самое – космический кластер. Генеральным подрядчиком определен Спецстрой России и его региональное подразделение – Дальспецстрой, базирующееся в Хабаровске. Но уже сегодня военные строители определяют возможности своих амурских коллег – одним словом, межрегиональное сотрудничество в действии.
– Недавно Амурская область провела презентацию на универсальной выставке "ЭКСПО-2010" в Шанхае. Какие проекты вызвали интерес зарубежных инвесторов?
– Один из них – проект жилой застройки "Игнатьевская усадьба", который реализуется в г.Благовещенске общей площадью застройки 402 га. Проектом предусмотрен ввод 338 тыс. кв. м жилья для 13,5 тыс. жителей. Срок его осуществления – 10-12 лет. Ориентировочная стоимость проекта 11,6 – 13,5 млрд рублей. Также в числе проектов, заинтересовавших деловые круги КНР, горно-металлургический кластер и цементный завод, о которых я уже говорил.
Темой особого разговора с руководством китайской Государственной электросетевой корпорации стала реализация проекта "Большого экспорта электроэнергии в Китай". С начала реализации проекта по электроэкспорту ее поставки в КНР в 2009 году составили свыше 800 млн кВт/ч, планы на 2010 год – 1 млрд кВт/ч. Однако потребность китайских партнеров превышает эти объемы. Cегодня в Приамурье строится трансграничная линия электропередачи ВЛ-500 кВ.
Китайская сторона уже вложила в подготовку инфраструктуры для приема электроэнергии 2,5 млрд юаней. Строительство российской части проекта финансируется из федерального бюджета. Завершение строительства первой очереди линии "Подстанция "Амурская" – Государственная граница" планируется во втором полугодии 2011 года, второй очереди – в 2012 году. Когда произойдет объединение двух энергосистем, Россия будет готова поставлять в КНР до 4 млрд кВт/ч.
В рамках инвестиционного сотрудничества с КНР в Приамурье приступили ко второму этапу проекта, связанного со строительством новой генерации на базе Ерковецкого угольного месторождения. Будущая ТЭС мощностью 3600 МВт позволит увеличить экспорт электроэнергии до 18 млрд кВт/ч. Мы готовы рассматривать варианты по привлечению к строительству Ерковецкой ТЭС китайских инвесторов, их специалистов и оборудования.
Одним словом, в силу своего географического положения и природного потенциала у Приамурья есть все возможности поддерживать энергетический диалог между нашими странами, и мы планируем это делать и в перспективе. А в более широком диапазоне развитие экономики региона непосредственно связано с активным взаимодействием со странами АТР, глубокой международной интеграцией. Кроме того, для Амурской области взаимовыгодный бизнес и установление экономических взаимоотношений с данными странами являются дополнительной возможностью познания их культуры и самобытности, что для нас не менее важно.
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