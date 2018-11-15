Расписание на завтрашний день

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 30 Ноября, 02:08 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018

Регион сегодня
29.11 |
Владивосток и Республику Корею связал новый авиарейс
29.11 |
Владивосток очистят от более 140 гаражей и контейнеров
29.11 |
Зарплата во Владивостоке устойчиво растет, а работать некому
29.11 |
В Якутии на шахте Денисовская произошло обрушение горной породы
29.11 |
Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
статьи раздела
Часовой пояс
15 Ноября 2018, 09:00
Дальний Восток стал ближе к Москве Дальневосточный федеральный округ пополнился еще двумя субъектами
статьи раздела
Регион сегодня
14 Ноября 2018, 17:00
Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию К новой избирательной кампании в Приморье федеральный центр отнесся максимально собрано
статьи раздела
Финансы
14 Ноября 2018, 14:46
Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:30
Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский Экономика Хабаровского края вступила в период интенсивного развития
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:00
Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья За корейский промысел в 2018 году конкретные чиновники обязаны нести персональную ответственность
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Сентября 2010, 11:00 | Регион сегодня

Расписание на завтрашний день

Зоны опережающего экономического роста – основа модернизации экономики Дальнего Востока.

Сегодня экономика Дальнего Востока имеет экспортно-сырьевую направленность и характеризуется неконкурентоспособностью ее перерабатывающего сектора. Государство, конечно же, с этим не хочет мириться, поэтому намечены конкретные пути изменения всей структуры экономики региона.

Благодаря особому вниманию Президента и Правительства РФ на Дальнем Востоке реализуются крупные инвестиционные проекты, улучшаются экономические показатели. В самое ближайшее время на принципах государственно-частного партнерства в развитие экономики Дальневосточного федерального округа будет вложено около трех триллионов рублей.

И это не предел – до 2025 года инвестиционный портфель ДФО предлагает к реализации только крупных проектов на общую сумму более девяти триллионов рублей. Именно такие цифры и проекты заложены в принятой руководством страны Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.

Основной объем инвестиций предполагается направить на создание современной инфраструктуры, модернизация и дальнейшее развитие которой станут стимулом и надежной базой для привлечения инвестиций в промышленность и другие отрасли Востока России. В связи с этим огромные средства закладываются в строительство и модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, морских и воздушных портов.

Часть проектов уже реализуется. Это – трубопроводная система "Восточная Сибирь – Тихий Океан", газопровод "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", объекты саммита АТЭС-2012. Реализуются крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов в авиастроении, выпуску новой конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения. В сентябре завершится строительство автомобильной дороги "Чита – Хабаровск".

Базовый сценарий развития Дальневосточного региона предусматривает создание и развитие локальных инновационно-производственных центров и технопарков, которые прежде всего будут ориентированы на выпуск новых продуктов. В перспективе здесь появятся образовательные и научные центры с технологическими и маркетинговыми исследованиями по цепочке "идея – технология – товар – услуга".

Причем наши богатства – природные ресурсы – мы будем использовать в первую очередь, но подход к ним изменится. Простая добыча ресурсов останется в прошлом.

Так, например, в Южной Якутии планируется создать крупный промышленный район на базе объектов гидроэнергетики и комплекса промышленных производств, преимущественно связанных с глубокой переработкой природного газа, апатитов, угля, железных, урановых руд, а также лесопереработкой.

Западная Якутия станет зоной развития нефтегазодобычи, нефтегазоперерабатывающей и гелиевой промышленности, добычи алмазов и лесопереработки.

В Хабаровском крае предполагается сформировать так называемую Хабаровскую агломерацию, где будет создан единый транспортно-логистический узел, промышленный и деловой центр с развитой производственной сферой и сферой услуг.

Большое значение для экономики Дальнего Востока имеет образование Ванинского транспортно-промышленного узла. Советская Гавань при эффективном стимулировании ее развития может вернуть себе статус крупнейшей судоремонтной базы на Тихоокеанском побережье.

Владивосток превратится в агломерацию с представительскими, транспортно-логистическими, инновационно-образовательными и туристическими функциями. Она станет зоной тесного взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, деловым центром и площадкой для международной коммуникации.

Предполагается качественно новое развитие судостроительной промышленности Дальнего Востока. В Приморье с привлечением инвестиций Кореи и Сингапура положено начало строительству двух судостроительных заводов: для производства платформ и судов (танкеров и газовозов) водоизмещением более 100 тыс. тонн. Позиция руководства страны заключается в максимальной переориентации отечественного флота на отечественное судостроение. Поэтому в рамках "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" получат свои заказы Хабаровский, Комсомольский и Амурский судостроительные заводы и завод на Камчатке.

В рамках приграничного сотрудничества России и Китая на территории Приморского края будут созданы совместные российско-китайские промышленные парки.

На базе порта Восточный планируется создать особую экономическую зону портового типа, ориентированную на международные перевозки с формированием региональной контейнерной транспортно-логистической системы. Это создаст условия для развития эффективного морского комплекса (порта-хаба).

В Амурской области будем развивать природно-ресурсную зону Байкало-Амурской магистрали. Основу ее развития составят промышленное освоение месторождений золота, титаномагнетитовых руд и апатитов, а также лесопереработка.

В этой связи принципиальное значение для региона имеет увеличение пропускной способности Байкало-Амурской железнодорожной магистрали с одновременным развитием восточных портов. Развитие территорий, прилегающих к БАМу, позволит не только вовлечь в оборот дополнительные ресурсы, но и создать новые рабочие места, сформировать новый пояс экономического развития на Востоке России.

Приамурская аграрно-индустриальная зона должна стать основным звеном в обеспечении продовольственной безопасности Дальнего Востока, а это, прежде всего, связано с интенсивным развитием сельского хозяйства (производство и переработка сельскохозяйственной продукции), машиностроения для агропромышленного комплекса, стекольной и химической промышленности.

Также в Амурской области появится настоящий космический кластер на базе создаваемого космодрома.

Перспективы Камчатского края связаны с развитием рыбопромышленного комплекса, горнодобывающей промышленности, энергетики и туристско-рекреационного комплекса.

В Магаданской области будет формироваться горнодобывающий кластер, развитие которого связано с наращиванием объема добычи драгоценных, цветных и черных металлов.

Южный Сахалин станет центром формирования нефтегазохимического, биоресурсно-логистического комплексов, а также освоения угольных месторождений Углегорского района. Сахалинская нефтегазодобывающая зона будет сконцентрирована вокруг постоянных поселений и временных вахтовых поселков.

Экономическая специализация Курильской зоны связана с формированием биоресурсного и рекреационного комплексов.

Горнодобывающий кластер появится в Еврейской автономной области. Его основой станет разработка и освоение Кимканского, Сутарского и Костеньгинского железорудных месторождений, строительство на их базе горно-обогатительного комбината мощностью 6 млн тонн в год и металлургического завода.

В качестве стратегических направлений экономической деятельности в Чукотском автономном округе с учетом специфических особенностей Крайнего Севера определены развитие добывающих отраслей и проведение геолого-разведочных работ с целью более полного и эффективного освоения минерально-сырьевой базы.

В самых ближайших планах – реализация программы газификации Дальнего Востока за счет ресурсов Якутии (Чаяндинское месторождение) и Восточной Сибири (Ковыктинское месторождение), которые, в том числе, будут использованы в нефтеперерабатывающей и трубопроводной системах Дальнего Востока, а также для экспорта в Китай, Республику Корея, КНДР и Монголию.

Весьма важно, что в отличие от ФЦП "Дальний Восток и Забайкалье до 2013 года", в которой инвестиции в развитие и модернизацию инфраструктуры составляли более 90%, в новых инвестиционных планах все большее значение уделяется развитию индустрии и современного сервисного сектора, а также инвестициям в человеческий капитал. Здесь особая роль отводится комплексу мероприятий, связанных с проведением АТЭС в 2012 г. и реализацией программы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР". В осуществлении этого проекта задействованы мощности многих регионов, национальных и зарубежных компаний.

Огромное значение для дальнейшего экономического развития Дальневосточного региона имеет формирование собственной современной научной базы, которая связана с созданием федерального университета, а также модернизацией и использованием инновационного потенциала дальневосточной науки.

Среднесрочные и долгосрочные задачи посткризисного развития заключаются в формировании совершенно новой структуры экономики. Современные условия таковы, что будущее экономики – за производствами с высоким потенциалом развития. В этой связи реализация экономического потенциала зон опережающего роста и формирование комфортных условий для жизни населения в значительной степени будут способствовать развитию Дальнего Востока.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:56
"Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки Дистанция традиционной экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в 2019 году составит 1 500 километров и свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов Камчатки.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 12:45
В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма" Нынешний губернатор, по мнению депутатов, повторяет ошибку предшественника
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 18:30
Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря А по вторникам можно будет летать по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург
статьи раздела
Регион сегодня
21 Ноября 2018, 14:35
Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге В Национальный рейтинг туристических брендов-2018 вошли 63 бренда в 22 номинациях
статьи раздела
Регион сегодня
20 Ноября 2018, 12:27
Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса Заявки от желающих посмотреть четвертый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный" в Приамурье ждут до 25 ноября
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика