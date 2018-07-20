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Вторник| 14 Августа, 07:17 |
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Дуновение "Арсеньевской осени"
В этом году ее мероприятия были посвящены сразу нескольким юбилеям: 110-летию прибытия Владимира Клавдиевича во Владивосток на воинскую службу по собственному желанию, 120-летию со дня основания Приморского государственного музея, с которым писатель был тесно связан многие годы, 65-летию присвоения музею имени Арсеньева и 80-летию со дня смерти путешественника.
Череду мероприятий открыла мемориальная акция на морском кладбище, где похоронен великий ученый, открывший миру Уссурийский край. "Арсеньев 30 лет исследовал наш край в самых различных направлениях – от археологии до международных отношений, – говорит научный сотрудник мемориального Дома-музея В.К. Арсеньева Анжелика ПЕТРУК. – И это было не просто любопытство исследователя. Он анализировал проблемы и предлагал пути их решения. Прогнозировал последствия равнодушного отношения к природе, заглядывая в будущее, и предостерегал нас от ошибок. Все его работы и выводы актуальны для Приморского края до сих пор!".
Это наглядно подтвердила выставка "Арсеньев. Заглянувший в завтра". Она собрала известных приморских писателей, краеведов и общественных деятелей, некоторые из которых стали лауреатами премии В.К. Арсеньева, учрежденной в 2000 году Дальневосточным Арсеньевским Фондом и меценатом музея В.А. ВЛАДИМИРОВЫМ.
Финальным же мероприятием "осени" стала работа литературного кафе "Арсеньев – вечный странник, рыцарь и поэт в душе", где собрались приморские писатели, поэты и публицисты. В старой, уютной гостиной Дома-музея Арсеньева звучали стихи и проза, а также теплые слова в память о талантливом человеке и настоящем патриоте.
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