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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Августа, 16:30 |
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Хабаровск говорил на языке искусства
В рамках конференции состоялся международный фестиваль современного искусства. Его организатором выступил факультет искусств и дизайна Дальневосточного государственного гуманитарного университета. Одним из важнейших составляющих фестиваля стало проведение выставки, представившей картины профессиональных художников из различных государств. "Искусство – важнейший язык межкультурного общения, и мы очень рады, что Дальний Восток становится ближе к другим странам, – отметила директор арт-холдинга Palazzo и владелица галереи Ольга МОНАХОВА. – Надеемся, с каждым годом территория творчества и география участников будут расширяться".
Однако не только ученые мужи имели возможность пообщаться и открыть для себя что-то новое: в рамках фестиваля проводились мастер-классы, встречи зарубежных гостей со студентами и преподавателями, а хабаровские художники смогли пообщаться со своими иностранными коллегами. Также в стенах ДВГГУ на зрительский суд были представлены работы иностранных студентов. "Такие фестивали не только способствуют укреплению дружеских связей между университетами, но и объединяют культурную элиту разных стран, – подчеркнула декан факультета изобразительных искусств и дизайна ДВГГУ, куратор и организатор международной выставки Наталья МАРТЫНОВА. – И особенно ценны такие мероприятия для начинающих художников: перед ними открываются широчайшие возможности для профессионального роста". По мнению организаторов, успешное культурное взаимодействие зарубежных стран с Дальним Востоком не может не отразиться в дальнейшем и на экономическом сотрудничестве. Что касается фестиваля, то он будет проводиться ежегодно.
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