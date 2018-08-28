|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 01 Сентября, 08:11 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Возрождение по-албазински
Впрочем, история время от времени прорывается в современность. Так, недавно в запасниках музея, с нового года из сельского ставшего филиалом областного краеведческого, при инвентаризации были обнаружены три коробки с останками защитников Албазинского острога. Кости казаков, защищавших в XVII веке русский берег, без малого триста лет пролежали в земле. В 1991 году их нашли во время археологических раскопок и передали в музей. Как произошло, что они оказались забыты на два десятилетия, теперь никто не может объяснить.
– Во время осады албазинского острога у русских умер священник, и стало некому отпевать умерших, – говорит игумен Игнатий, батюшка из соседнего райцентра, который наездами служит в местной часовне и пишет книги по истории православия на Амуре. – Воевода Афанасий БЕЙТОН распорядился до времени помещать тела усопших в землянке, чтобы когда-нибудь потом отпеть их по христианскому обряду и предать земле.
Именно эту землянку, о которой говорится в воеводских "отписках" вышестоящему начальству, и нашли студенты-археологи в 1991 году. Мог ли подумать храбрый Бейтон, что этот час настанет лишь спустя три столетия? Но именно в год 360-летия Албазина останки наконец-то были преданы земле, как завещал албазинский воевода – с заупокойной службой и воинскими почестями. Их захоронили на берегу Амура в ограде часовни-усыпальницы – в общей домовине, в братской могиле.
Сейчас на месте крепостного вала со стороны великой реки – пограничная вышка и колючая проволока охранной системы, здесь проходит Государственная граница РФ. Рядом стоит православная часовня и поклонный крест с надписью: "Казакам-первопроходцам, чьими трудами здесь Россия".
Именно казаки первыми пришли на эти далекие земли в 1650 году и основали острог. Его не раз сжигали враги, но русская крепость возрождалась. На протяжении почти 30 лет казаки собирали ясак и отправляли царю, а также отбивали вражеские атаки маньчжур. В 1686-м году 15-тысячная маньчжурская армия окружила непокорный острог. Осада длилась пять месяцев, и когда китайцы отступили, в городке из 826 его защитников в живых оставалось всего 150 человек. Именно тогда здесь впервые прославилась чудотворная икона Богородицы, которая потом получила название Албазинская. Сейчас этот образ постоянно хранится в кафедральном соборе Благовещенска.
– Что такое чудо? Чудо – то, что нарушает естественные законы, – размышляет отец Игнатий. – По всем законам невозможно было нескольким сотням казаков противостоять многотысячной хорошо вооруженной маньчжурской армии, на отдаленной территории, где и помощи не было никакой, и подкрепления ждать было неоткуда. Но что невозможно людям, то возможно Богу. Есть предания, что маньчжуры неоднократно видели "белую женщину", которая ходила по Амуру и не давала врагам сесть на их суда, устрашала врагов, – это была Пресвятая Богородица, которой усердно молились казаки перед ее иконой.
После подписания Нерчинского договора русские на время оставили Албазин. Вернулись сюда казаки уже во время муравьевских сплавов середины XIX века. На месте разрушенного полтора столетия назад острога вновь возродили Алабзинскую станицу.
Сегодня село Албазино – 400 жителей, погранзастава, школа, клуб, музей, фельдшерский пункт и несколько магазинов. По мнению многих селян, исторический центр Приамурья переживает далеко не лучшие времена. Поля вокруг покрыты бурьяном, молодежь разъехалась в поисках лучшей доли, а когда играли последнюю свадьбу, уже никто и не вспомнит.
Тем не менее возрождение села и.о. главы Сковородинского района Алексей ТАРАСОВ связывает с развитием казачества.
– 360 лет назад казаков сюда никто не привлекал, они ехали по заданию царя завоевывать и осваивать новые земли для великой державы, – говорит руководитель района. – Сейчас казаков в традиционном понимании – на коне и с шашкой – здесь нет, но остались потомки первых поселенцев, корни, династии. Сама земля и сама территория – уже предпосылки для возрождения казачества. Здесь благодатная почва, можно самобытно и полуизолированно вести сельское хозяйство. С одной стороны – Амур, с другой – территория закрыта сопками и хребтами. Есть возможность строительства, леса рядом хватает. И плюс полное содействие районной и местной администраций в отводе земельных участков, получении разрешения на заготовку древесины, упрощении процедуры субсидирования на строительство жилых домов. Есть федеральные и областные программы, по которым можно привлекать дополнительные средства.
Губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО сам выступил инициатором возрождения старинного села через восстановление казачества. При его поддержке в Албазине в мае 2009 года был открыт филиал ГУП "Агро" на базе единственного в селе фермерского хозяйства. Минувшим летом туда завезли около140 герефордов, а также крышу для них – современный арочный ангар, покрытый тентом из полипропилена.
Такие же фермы уже построены в двух других пограничных селах на Амуре – Черняеве Магдагачинского и Ушакове Шимановского районов. В перспективе в Албазине планируется довести мясное поголовье до 1000-1200 животных. В этом году албазинцы засеяли зерновыми, соей и кормовыми смесями 520 гектаров земли. К слову, совхоз "Албазинский", обанкротившийся в лихие 90-е, имел в обороте до 10 тысяч гектаров пахотных земель.
– Порушить легко, восстанавливать куда труднее. Мы каждый год понемножку сеяли, – рассказывает бывший руководитель фермерского хозяйства, а ныне глава сельской администрации Владимир ПРИХОДЬКО. – У нас было 300 гектаров паевой земли, немного техники, зерносклад, табун в 30 коней. То, что помогают нам власти, – это хорошо. Да было бы кому в самом селе работать – ведь разучились мужики землю-то пахать.
Пока в "расказаченных" албазинских казаках просыпается генетическая привычка к труду на земле-кормилице, власти выражают заинтересованность в притоке свежих кадров и молодых сил со стороны.
– В Албазино немало пустующих домов. Нам в первую очередь нужны специалисты аграрного профиля – агрономы, зоотехники, ветврачи, механики, готовы их принять, обеспечить жильем и работой, – говорит Алексей Тарасов.
Еще одно направление развития села – превращение его в исторический и культурный центр. Готовится проект воссоздания Албазинского острога в натуральную величину. Правда, он будет возведен не на историческом месте (там еще не закончены раскопки). Место для него уже отведено и даже освящено, планируется, что строить новую крепость будут сами местные жители – это будет для них и заработок, и антивандальная профилактика.
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.