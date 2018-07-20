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15 Октября 2010, 11:00 | Регион сегодня

Вузы региона доказали, что достойны поддержки

Министерство образования и науки озвучило результаты конкурсов, проведенных в рамках постановлений правительства №218 и 219. Среди победителей есть и дальневосточники.

В конкурсе организаций реального сектора экономики для реализации совместных с вузами комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (постановление правительства №218) приняло участие 5 заявок от дальневосточных предприятий (всего в конкурсе приняли участие 416 организаций из 59 регионов РФ), готовых заказать вузам исследования в тех или иных областях. Победителями стали две из них.

ОАО "Приморские лесопромышленники" выиграли заявку на 110 млн руб. на создание вместе с Дальневосточным государственным техническим университетом высокотехнологичного инновационного производства деревянных зданий и сооружений.

Также среди победителей – заявка ЗАО "АЛРОСА" на создание комплексной инновационной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Севера совместно с Северо-Восточным федеральным университетом им. Аммосова (Саха-Якутия).

В результате конкурсного отбора программ государственной поддержки развития ведущих университетов России в рамках постановления правительства №219, в список победителей попали сразу четыре дальневосточных вуза. Средства государственной поддержки будут направлены на программу "Развитие инфраструктурного комплекса "Тихоокеанский инновационный терминал России" Дальневосточного государственного технического университета, "Программу развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства" Тихоокеанского государственного экономического университета, программу создания "Арктического инновационного центра" Северо-Восточного федерального университета и программу развития инновационной инфраструктуры для повышения эффективности малого предпринимательства Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. В ходе реализации этих программ в 2010-2012 гг. университетами будут созданы новые и развиты существующие элементы регионального инновационного кластера. Средства государственной поддержки будут направлены в основном на создание эффективных высокотехнологичных комплексов инновационного терминала, поддержку малых инновационных компаний, созданных в рамках 217 ФЗ, совершенствование работы с интеллектуальной собственностью, повышение квалификации кадров, участвующих в инновационной деятельности в Дальневосточном регионе.

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