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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:38 |
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В контексте новой экономики
По большому счету, Сахалинская область давно идет по пути модернизации, хотя до последнего времени она была локализована, главным образом, в нефтегазовом секторе. Именно сюда первыми пришли новые технологии, самое современное оборудование, высочайшая квалификация кадров, передовой опыт освоения ресурсов. Все передовое, тем или иным образом, всё активней используется и в других отраслях островной экономики, в социальной сфере области.
Сегодня в области принята Стратегия развития до 2020 года, где сформулированы общие задачи, определены наиболее актуальные для разработки, продвижения и реализации направления модернизации экономики. Их неоднократно озвучивал губернатор области Александр ХОРОШАВИН, подчеркивая, что эта задача областной властью рассматривается не как локальная, а исключительно в контексте создания новой экономики.
Логично, что на территории, планирующей значительное увеличение добычи углеводородного сырья, должен появиться свой нефтеперерабатывающий комплекс. Эта структурная модернизация должна изменить отраслевой расклад, сформировать условия для создания на территории современных производств, обеспечивающих высокую добавленную стоимость региональной продукции. В принципе, в таком же ключе планируется развитие угледобывающего комплекса. Сегодня это одно из приоритетных инвестиционных направлений, поддерживаемых областным правительством. Разработка новых участков на месторождении "Солнцевское" должна в перспективе получить логическое продолжение – создание углехимического производства.
Это лишь часть масштабных проектов новой областной экономики. Для их обеспечения в упреждающем порядке будет модернизирована энергетическая и транспортная инфраструктуры. В правительстве области в числе наиболее значимых проектов называют строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с переводом станции на природный газ, строительство Сахалинской ГРЭС-2, модернизацию систем водоснабжения и развитие малой энергетики. Параллельно с энергетикой должны найти развитие транспортная инфраструктура на западном побережье острова Сахалин и создание новых портовых мощностей на островах. В области не намерены отступаться и от самого амбициозного проекта – транспортного соединения острова с материком. Для реализации столь масштабных планов на острове новое развитие получит стройиндустрия. Одним из ее элементов станет собственное цементное производство. Темпы перемен – это вопрос, который будет определяться в первую очередь активностью и готовностью сахалинского бизнес-сообщества развиваться, вкладывать собственные средства в модернизацию производства, в техническое перевооружение и совершенствование систем управления бизнесом. Свою задачу областное правительство видит в том, чтобы стимулировать эту активность, подставлять административное плечо тем, кто обеспечивает экономической прогресс территории.
По оценкам мониторинга, проведенного министерством экономического развития Сахалинской области, сегодня на островах около двухсот предприятий различных форм собственности можно отнести к хозяйствующим субъектам, ведущим активную деятельность по модернизации компаний. Из них более ста компаний – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Известно, что новое, инновационное решение находится там, где заняты его поиском. Наиболее массово процесс модернизации идет в рыбной отрасли. В богатой морскими ресурсами области наиболее реальным представляется создание и регионального рыбопромышленного кластера, в котором новые решения и технологии могли бы множиться и где формировалась бы отраслевая инновационная культура.
В правительстве Сахалинской области приводят конкретные примеры инновационной деятельности рыбаков: обществом с ограниченной ответственностью "Бином" немногим более года назад запатентовано устройство для добычи водорослей. ООО "РУТ-2009" в прошлом году получило поддержку Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе "Старт".
По словам начальника отдела науки, инновационной деятельности и развития кадрового потенциала министерства экономического развития Сахалинской области Константина МОЛЧАНОВА, собственными авторскими технологиями и продуктами в последнее время отмечается пищевая промышленность островной области. Так, ЗАО "Северная Звезда", подарив островитянам и гостям области "Первый ЗИМНИЙ КВАС", ответственно отнеслось и к защите своей технологии, к регистрации объекта интеллектуальной собственности, зарегистрировав товарный знак на новую продукцию. Данные мониторинга показывают также, что значительное количество передовых технологий в области уже пришло в строительную отрасль, связь. Процесс идет и нуждается во всемерной поддержке.
В области заложены первые основы для формирования системы регионального законодательства, которое бы обеспечивало режим благоприятствования инновационной деятельности. Принятый в прошлом году закон Сахалинской области "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" предусматривает целый комплекс мер, которые способствуют инновационной активности предпринимателей, стимулируют их к модернизации своего бизнеса. В области создается и соответствующая инфраструктура для активизации инновационной деятельности. Предпринимателям гарантировано содействие при патентовании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также при государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности.
Закон предусматривает возможность создания условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства, а также создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов.
В этом году в структуре минэкономразвития области создан отдел науки, инновационной деятельности и развития кадрового потенциала. Совместно с вузами и научными учреждениями Сахалинской области специалисты отдела уже начали работу по поиску вариантов создания инфраструктурных организаций. В марте на базе Сахалинского государственного университета создано "Бюро интеллектуальной собственности". Являясь одним из элементов инновационной инфраструктуры, бюро выполняет проведение патентных исследований – от определения новизны и конкурентоспособности разработки до определения охраноспособности объекта. Бюро будет предоставлять услуги и по защите результатов интеллектуальной деятельности (объекты патентного и авторского права, товарные знаки). Предприниматели области смогут получить квалифицированные консультации в области российского патентного права и зарубежного патентования, помощь в составлении лицензионных договоров или договоров отчуждения по передаче исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Областное законодательство предусматривает и прямую финансовую поддержку для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в сфере инноваций. Речь идет о предоставлении финансовых средств в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с патентованием и с государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности. Правила предоставления субсидий утверждены в августе этого года. А в конце сентября приказом минэкономразвития области утвержден и Порядок формирования и ведения реестра инновационных компаний Сахалинской области. В числе первых в реестре появятся конечно же и ЗАО "Северная Звезда", и ООО "Бином".
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