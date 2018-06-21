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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:18 |
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Требуется государственная воля
– К концу 2010 года мы планируем получить производственные мощности по лесопилению на 800 тыс. кубометров ежегодно. Сегодня на долю холдинга уже приходится порядка 50% экспорта продукции лесопиления в Хабаровском крае. В дальнейшем, в рамках второго этапа развития проекта по созданию лесопильных производств с китайскими партнерами, мы намерены открыть производственную площадку на территории Амурского ДОКа. В развитие лесопильных мощностей объемом переработки 250 тыс. кубометров древесного сырья в год будет инвестрировано $15 млн. Проект создания Дальневосточного Центра глубокой переработки древесины также шагнул далеко вперед – уже завершены все проектные работы, получены необходимые согласования и разрешения на строительство завода по производству шпона.
– На чем в первую очередь стоит сейчас сконцентрироваться всем участникам лесного бизнеса?
– Сегодня самое главное для всех игроков – это продвижение продуктов лесопереработки на внешних рынках. И одна из важнейших задач в этом направлении – создание грамотной маркетинговой программы для правильного вхождения в необходимые рыночные ниши.
– В прошлом году вы говорили о необходимости введения обещанных заградительных пошлин. Ваша позиция не изменилась?
– Нет. Актуальный вопрос стимулирования сбыта продукции отечественной лесопереработки на мировом рынке носит не экономический, а политический характер. В отличие от зарубежных коллег, российские предприниматели по-прежнему реализуют эту задачу самостоятельно. У нас в государстве, к сожалению, нет системы управления лесной отраслью. Поэтому в нынешних условиях ею занимаются не профильные ведомства, а первые лица страны. Я уверен, создание системы должно начаться с проявления воли к этому действию – воли на государственном уровне, конечно.
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