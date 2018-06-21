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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:58 |
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Надо доводить до конца
– Чтобы правила игры не менялись каждый год – я конечно же имею в виду таможенные пошлины. Надо доводить свою политику до конца, а пока не будет стабильности в законодательстве – переработки в России также не будет. Это понимаем и мы, лесопереработчики, об этом говорят и наши зарубежные партнеры.
– Будет ли спрос на российские продукты переработки древесины?
– Да, поставки за рубеж можно увеличивать. На долю России приходится 25% мировых запасов древесины – без наших ресурсов невозможно обойтись. Поэтому, я думаю, переработку можно развивать и дальше как за счет отечественных, так и за счет иностранных инвестиций.
– Вы планируете увеличивать арендный фонд?
– У нас достаточно ресурсов, используется не весь потенциал: порядка 200 тыс. кубометров ежегодно экспортируем в виде круглого леса. Есть и дополнительные запасы. Пока мы используем уже созданные перерабатывающие мощности и оцениваем ситуацию в отрасли. Если начнутся подвижки, можно будет инвестировать в развитие переработки.
– Какие мощности у "Тернейлеса" на сегодняшний день?– Это комплекс предприятий, в том числе завод по производству клееного бруса из хвойных пород (введен в 1997 году), по переработке твердолиственных материалов (2000 год). Два новых предприятия – по производству шпона мощностью 240 тыс. кубометров готовой продукции в год и пиломатериалов мощностью 180 тыс. кубометров ежегодно – также введены в эксплуатацию. Объем инвестиций в них составил $150 млн.– Продукцию вы продаете Sumitomo Corporation?– Торговому дому с одноименным названием, который взаимодействует с домостроительными компаниями. Помимо Японии, наш товар идет в Корею и Китай.
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