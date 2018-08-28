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15 Октября 2010, 11:00 | Регион сегодня

Сбербанк России: энергия развития

"Меняется экономика, растет число клиентов, появляются новые банковские технологии и услуги – это динамичный процесс, – комментирует сегодняшнее положение дел на камчатском финансовом рынке первый заместитель управляющего Камчатским отделением № 8556 Северо-Восточного банка Сбербанка России Ирина МИНКЕВИЧ. И добавляет: – Учитывая, что на Камчатке очень жесткая банковская конкуренция (полуостров занимает первое место в ДФО по количеству финансовых учреждений на 100 жителей), хочется меняться еще быстрее. У Сбербанка богатая история, но наша задача сделать так, чтобы клиент приходил к нам не по исторической привычке, а потому, что у нас лучшие продукты, выгодные условия, качественное обслуживание".

Ирина Васильевна – житель Камчатки с двадцатипятилетним стажем. По ее признанию, когда приехала сюда по окончании института за мужем, Камчатка встретила ее серыми домами, балконами-скворечниками, натянутыми между ними бельевыми веревками, сырой осенней погодой... Надеялась, что через три года покинет эти края навсегда. Но появились своя квартира и интересная перспективная работа, друзья, родился ребенок – это крепко держит на полуострове, делает его родным.

Ирина Минкевич – гость "ДК".

– Ирина Васильевна, собственно, все, что сделало вас преданной жительницей Камчатки, и есть суть оседлости любого человека...

– Это так, и Сбербанк крайне заинтересован в том, чтобы у населения на Камчатке была стабильность, росло его благосостояние, улучшались условия жизни. Это вполне прагматичный интерес – чем шире рынок, тем больше возможностей для собственного развития. Банк активно формирует этот рынок. Речь идет не только о денежных средствах, которые мы инвестируем в конкретные проекты, и в итоге можем увидеть воочию новые производственные цеха, торговые комплексы и т.д., но и об обслуживании граждан – они при участии Сбербанка покупают квартиры, учат детей, приобретают автомобили, благоустраивают свой быт. Учитывая, что наша доля практически во всех секторах финансового рынка края – корпоративное и потребительское кредитование, эмиссия банковских карт, объем вкладов населения – значительна, наш вклад в развитие Камчатки существенен.

– Сегодня даже стороннему наблюдателю видно, что больше всего в финансовой поддержке нуждается сама столица края – Петропавловск-Камчатский.

– Мы участвуем в финансировании города, в течение нескольких лет побеждаем в конкурсах, которые проводит мэрия. Недавно нам был увеличен лимит кредитования города. Если раньше это были "короткие" деньги на неотложные нужды, то в этом году мы уже выходим на прямое кредитование муниципальных предприятий, первым таким проектом будет модернизация сетей водоснабжения МУП "Петропавловский водоканал". Это крайне важная задача для города.

Мы выступаем банком-агентом фонда поддержки реформ ЖКХ. Учитывая, что банку сложно напрямую работать с предприятиями жилищно-коммунального комплекса города, поскольку они, как правило, не отвечают критериям, стандартно предъявляемым к заемщикам, мы ищем другие пути взаимодействия. К примеру, это может быть участие в проектах лизинга оборудования и техники для модернизации предприятий ЖКХ, который будет организован через городское предприятие МУП "Управление механизации и автомобильного транспорта". Данная работа только разворачивается.

– Вы ощущаете, что Камчатка диверсифицирует экономику? Какие основные проекты в последнее время финансировал Сбербанк?

– У нас многоотраслевой кредитный портфель, и я думаю, что в ближайшее время он будет еще активнее меняться. К примеру, если лет пять назад предприятия горнодобывающего комплекса занимали менее одного процента в краевом ВВП, то сегодня уже свыше 3%. Наши специалисты последовательно набирались опыта работы с такими клиентами, изучали отрасль. Мы начинали работать с ЗАО "Корякгеолдобыча", ОАО "Геотехнологии", главным образом, предоставляя расчетно-кассовое обслуживание, сопровождение зарплатных проектов. Сегодня мы вышли на крупный инвестиционный проект с недропользователями. Совместно с Северо-Восточным банком Сбербанка России реализовывается инвестиционный проект ЗАО "Тревожное зарево", которое владеет лицензиями на разведку и разработку месторождений Асачинское и Родниковое, расположенных на юге полуострова, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Компания уже вложила в проект около $87 млн. Кредитные средства Сбербанка в размере $25 млн будут направлены на дофинансирование работ по проекту, запуск золотоизвлекательной фабрики. В результате реализации проекта годовые объемы производства ЗАО "Тревожное зарево" составят не менее 2 тонн золота и 3,5 тонны серебра. Согласитесь, это уже существенно меняет контуры краевой экономики.

Если продолжать разговор о новых проектах, то наше отделение предоставило значительные средства на текущие расходы ОАО "Камчатскэнерго". В настоящее время предприятие реализует проект по переоборудованию ТЭЦ для работы на газе, который уже в эту зиму существенно изменит топливный баланс камчатской энергетики. Проект перевода энергетики Камчатского края на газовое топливо составляет основу региональной программы развития. И в дальнейшем Камчатское отделение нацелено участвовать в финансировании энергетики края. Сегодня мы обслуживаем основные предприятия энергетики полуострова – "Камчатскэнерго", "Геотерм", "Южные электрические сети Камчатки".

Наши традиционные клиенты – рыбаки. Отделение уже многие годы работает с такими лидерами отрасли, как ОАО "Океанрыбфлот", Рыболовецкий колхоз им. Ленина, Колхоз им. Беккерева и др. Из последних проектов в этой отрасли – модернизация холодильника на 9 тыс. тонн хранения, которую с участием нашего отделения провела компания ООО "КМП-Холод". Этот объект также важен для территории, поскольку холодильником пользуются многие рыболовные компании.

– Если проехать по Петропавловску-Камчатскому, то складывается впечатление, что в городской экономике бал правит торговля. Если что-то активно развивается, то это торговые центры, растущие во всех районах города.

– Торговля занимает более 10 % ВРП экономики края, поэтому и в нашем кредитном портфеле ее доля значительная – 43%. Кстати, большинство крупных торговых компаний выросло вместе с нами, мы сотрудничаем с ними уже многие годы. И если позволить себе эмоциональное отношение к бизнесу, то для меня предприниматели – это клиенты, перед которыми можно снять шляпу. То, как они подходят к развитию своих компаний, сколько вкладывают души, сил и здоровья, заслуживает уважения и всяческой поддержки. Именно они несут на полуостров новую потребительскую культуру, современные технологии организации бизнеса. Многие из малых уже выросли в средние, диверсифицировали бизнес, занимаются организацией производств.

Среди наших клиентов компания "Шамса". Пятнадцать лет назад Сбербанк целый месяц рассматривал его заявку на первый кредит в размере одного миллиона рублей, сегодня этот клиент имеет существенную долю в кредитном портфеле отделения и является VIP-заемщиком. С участием Камчатского отделения Сбербанка России построен Гипермаркет ТК "Дружба", рынок на 6-м километре, которым управляет ОАО "Оптовая база "КАМЧАТПРОМТОВАРЫ". Это здание заметно преобразило внешний вид микрорайона, который сегодня стал деловым центром города.

В кредитном портфеле банка 57% занимает малый бизнес. Становление бизнеса всегда связано с множеством проблем, поэтому наше отделение активно работает с камчатским государственным Фондом поддержки предпринимательства. В последний год условия финансирования малого бизнеса в банке существенно либерализованы, поэтому можно сказать, что это самый динамичный сектор нашей работы.

– Петропавловск-Камчатский вновь, после многолетнего перерыва, начал строиться. Это увеличило спрос на жилищные кредиты?

– Если говорить об ипотеке, то 57,8% сделок, зарегистрированных в Управлении Федеральной регистрационной службы по Камчатскому краю, – нашего отделения. В отделении постоянно проводится работа по диверсификации структуры ссудного портфеля физических лиц, в результате удельный вес жилищных кредитов в нем более 42% (1 021 кредит на сумму 1 130 784 тыс. руб. по данным на 01.09.2010 г.). И динамика хорошая – с начала года остаток срочной ссудной задолженности по жилищным кредитам увеличился более чем на 200 млн руб., или в относительном выражении на 22 пункта.

Камчатское отделение №8556 Сбербанка России вот уже третий год становится победителем отборочного конкурса, который ежегодно проводит Агентство по молодежной политике Камчатского края, по участию в программе "Обеспечение жильем молодых семей". Основными оценочными критериями были доступность условий предоставления жилищных кредитов для населения Камчатского края и развитость филиальной сети.

– Что, на ваш взгляд, быстрее всего меняется в самом Сбербанке на Камчатке?

– Технологии обслуживания. Это политика ведущего банка страны. Мы нацелены на то, чтобы в распоряжении жителей полуострова были самые современные технологии, позволяющие решать любые бизнес-задачи и житейские вопросы в режиме удаленного доступа. Мы держим лидирующее положение в крае по эмиссии банковских карт, а они универсальный ключ доступа к онлайновому обслуживанию. Сегодня мы заняты расширением инфраструктуры – наращиваем количество банкоматов, которые помимо выдачи наличных уже обеспечивают большой комплекс платежей. Заводим в эту сеть все больше контрагентов, чтобы человек мог разом решить множество проблем. Эта культура, кстати, достаточно быстро прививается.

Меняться в интересах клиентов нам помогает наша экспериментальная площадка на базе универсального дополнительного офиса 0110-ЛИН-лаборатория, которая выстраивает принципы и стратегию работы на конкретной территории, ведь у каждого региона своя специфика. Ее разработки транслируются на другие дополнительные офисы отделения. И здесь мы только в начале пути.

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