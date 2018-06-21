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15 Октября 2010, 11:00 | Регион сегодня

Союз строителей Камчатки за своих отвечает

Строительный бум в Петропавловске-Камчатском вполне возможен. Его главным инициатором пока выступает государство. Уже в ближайшее время строительным компаниям на полуострове предстоит выполнить большой объем работ по сейсмоукреплению, строительству нового жилья для переселенцев из ветхого фонда, для военнослужащих, которые должны быть обеспечены квартирами по федеральной программе. Объем финансирования по разным целевым программам уходит за 10 млрд рублей.

Но не только бюджетные инвестиции определяют сегодня занятость строительных предприятий. Практически во всех районах краевой столицы вырастают современные торговые центры – это уже вложения предпринимателей. Появились современные дома, которые по местным меркам вполне можно отнести к элитному жилью. Обозначаются новые стройплощадки, в том числе социального плана – Камчатка претендует на роль спортивной столицы Дальнего Востока. К физкультурно-оздоровительному центру, сданному совсем недавно, роллер-центру должны прибавиться биатлонный комплекс мирового уровня, ледовый дворец. Все это говорит о том, что работы для местных строительных компаний будет добавляться.

О том, что строительная отрасль на полуострове выжила и готова встраиваться в планы развития территории, говорит тот факт, что камчатцы первыми в Дальневосточном федеральном округе, еще летом прошлого года, зарегистрировали свою саморегулируемую организацию – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Союз строителей Камчатки" (НП "СРО "ССК"). Ее номер в государственном реестре – тринадцать. А уже через месяц практически все члены СРО получили необходимые свидетельства о допуске на заявленные виды работ. И если еще год назад при регистрации организации в нее вошло 135 компаний, то сегодня ее членами являются 219 компаний и индивидуальных предпринимателей, то есть все основные участники камчатского строительного рынка выбрали СРО с местной пропиской.

Главным образом это представители малого и среднего бизнеса, что отвечает сложившимся масштабам рынка. Но среди них и ряд компаний, которые определяют лицо отрасли. Так, с доперестроечных времен лидером в строительстве жилья на Камчатке остается ООО "Камчатжилстрой", сумевшее сохранить свою базу по производству панелей для домов 138-й серии, которые могут выдерживать землетрясения в 9,5 балла. Это дома того самого эконом-класса, масштабное строительство которых могло бы решить актуальную для города задачу переселения из ветхого жилья. И не только. О своих квартирах мечтают молодые семьи, тысячи горожан могли бы улучшить свои жилищные условия. Сегодняшние производственные мощности предприятия рассчитаны на 50 тыс. кв.м в год, строится же не более 30 тыс. Хотя еще пару десятков лет назад – до 200 тыс. кв.м в год!.

Почти двадцать лет строит на Камчатке жилье ООО "Русский двор". Компания привнесла на местный рынок новые технологии строительства – так называемая несъемная пенополистирольная опалубка. По ней в Петропавловске-Камчатском построен самый первый коттеджный поселок, который является украшением города, а его жильцы – явно счастливчиками, получившими самое комфортное на Камчатке жилье и автономный благоустроенный микрорайон. Сегодня компания идет дальше, завершается монтаж десятиэтажного дома, рядом закладывается еще один, они строятся по этой же, но уже усовершенствованной энергосберегающей технологии. Монолитное домостроение, привлекая средства частных инвесторов, ведут ООО "Владкам", ООО "ГАСК".

Членство в СРО не только обязательное требование к участникам строительства, но и гарантия профессионализма и ответственности при исполнении работ. Коллективный контроль и коллективная ответственность обязывают, ведь компенсационный фонд, из которого в случае чего СРО обязано возмещать заказчикам ущерб, сформирован из денег самих компаний, заработанных нелегким трудом коллективов. Пока что в СРО поступило только три жалобы на некачественное выполнение работ. Система управления качеством и повышения безопасности строительной деятельности, создание которой члены СРО вывели в приоритет, работает.

Но, как признают сами строители, важен и другой аспект деятельности СРО. Участие в ней позволяет компаниям быть всегда в курсе дел, ведь законодательство в сфере регулирования строительной деятельности часто меняется. К примеру, недавно принят новый перечень работ, на выполнение которых необходимо свидетельство. Чтобы не отрывать производственников от работы на объектах, в исполнительной дирекции НП "СРО "ССК" подготовили не только методические материалы, но и полные пакеты документации, которую каждая компания может адаптировать под себя.

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