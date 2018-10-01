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15 Октября 2010, 11:00 | Регион сегодня

Свой путь к Храму

На Камчатке межсезонье. Необыкновенно солнечное лето, оставив привыкшим к промозглой погоде жителям полуострова ощущение тепла, уступило вахту пронизывающим осенним ветрам, низким наполненным дождем облакам. И если в Петропавловске-Камчатском еще бабье лето, то по утрам домашние вулканы открываются в ослепительно белом снежном наряде зимы.

Здесь особый климат и особая человеческая атмосфера. Отдаленность от большой земли, сформировавшая наш дальневосточный менталитет, не только сплачивает, но и рождает ощущение оторванности, если люди не чувствуют заботу о себе, не ощущают духовной опеки.

Первый на Камчатке кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы заложили на стыке тысячелетия. В те времена полуостров жил от танкера до танкера, жесточайший экономический кризис конца двадцатого столетия оставлял у жителей полуострова мало надежд на благополучное будущее территории, подвигал семьи на переезд, в это время был самый большой исход камчатского населения. Казалось, признает архиепископ Петропавловский и Камчатский Игнатий, такой проект осилить будет невозможно. Но какие бы политические и экономические события ни сотрясали регион, Камчатка строила свой Храм.

Он на самом деле все эти десять лет сплачивал людей, у большой стройки были сотни помощников, большое количество людей и организаций делали пожертвования, и одним из первых был Святейший Патриарх Алексий II, который внес первый вклад, помимо денег он подарил храму купола и содействовал их доставке на полуостров. Были выделены средства из фонда Президента России, отвечая на просьбу Патриарха Кирилла, значительные средства на строительство предоставило ОАО "Газпром". Сотни предприятий поставляли в дар строительные материалы, бесплатно доставляли их на Камчатку.

Но не меньшую лепту в эту грандиозную во всех смыслах стройку внесли и сами жители полуострова. "Каждый православный человек считал важным для себя внести свой вклад в общее дело духовного возрождения Камчатки, – признается "ДК" председатель Законодательного Собрания Камчатского края Борис НЕВЗОРОВ. – Деньги с собой на тот свет не унесешь, да и без духовной опоры и внутреннего согласия они вряд ли сделают человека счастливым. Не зря Святейший Патриарх Кирилл, освящая наш Храм, сказал о том, что к пустому колодцу за водой не ходят. Храм – это то место, где мы получаем душевное спокойствие. И так на Руси уже два тысячелетия".

Прибыв на камчатскую землю, его Святейшество произнес главные слова: "Я прибыл на Камчатку, чтобы лицом к лицу встретиться с православным народом, живущим здесь. Камчатка, Дальний Восток России – это не оконечность, не периферия страны, это ее начало. И если мы все проникнемся пониманием того, что именно здесь восходит солнце над Россией, то иначе будет жить Дальний Восток".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл солнечным воскресным утром совершил торжественную церемонию освящения главного камчатского храма. Его пока что не намоленные стены сияют белизной, а только что расписанные своды завораживают яркостью красок. Тысячи жителей, которых в то утро не мог вместить в свои стены собор, наблюдали за службой благодаря огромным экранам, установленным на соборной площади. Десятки тысяч присутствовали на торжестве благодаря прямой телевизионной трансляции.

У города, названного в честь святых апостолов Петра и Павла, появился новый символ духовно-нравственного возрождения. Его купола величаво открываются из многих уголков Петропавловска-Камчатского и как бы держат вокруг себя обширное городское пространство. Дорога к Кафедральному собору Святой Живоначальной Троицы видна и очевидна, вот только каждому из нас предстоит найти свой путь к Храму.

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