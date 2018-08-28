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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Октября 2010, 11:00 | Регион сегодня
Далькомбанк расширяет Интернет-банкинг
Далькомбанк объявил о расширении функциональных возможностей Интернет-банкинг-системы, с помощью которой клиенты совершают операции со своим счетом, открытым в ОАО "Далькомбанк", не посещая его офиса.
Теперь "Интернет-банкинг" стал еще более функциональным – появилась возможность пополнения электронных кошельков в системах "Webmoney" и "УльтраПлата", а также быстрая оплата за обучение в крупнейших университетах Дальнего Востока (ДВГУПС, ТОГУ, ХГАЭП). Возобновился сервис оплаты штрафов ГИБДД по г. Хабаровску с помощью Интернет-банкинга.
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