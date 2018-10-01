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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Октября, 02:09 |
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Факторинг: шанс на обновление
Несмотря на существующее мнение, что факторинг в Дальневосточном регионе так и не получил того развития, которое принесло ему "славу" в развитых странах, сегодня на Дальнем Востоке факторинг имеют в линейке своих продуктов Альфа-Банк, Далькомбанк, Промсвязьбанк, Примсоцбанк. Банковские структуры адекватно осознают посткризисные риски бизнеса, но готовы активно конкурировать на дальневосточном рынке. Форпостами факторинга, по-прежнему остаются Владивосток и Хабаровск. На Сахалине, Камчатке, в Магаданской и Амурской областях услуга так и не получила распространения.
Как подтверждает Олеся БЫКОВА, руководитель по развитию факторинга Владивостокского филиала ОАО "Промсвязьбанк", в 2009 г. с рынка окончательно ушли игроки, не способные вести факторинговый бизнес. Остались лучшие, и им в ближайшие несколько лет предстоит определить новый облик российского факторинга. По мнению собеседницы "ДК", ключевыми элементами успеха на обновленном рынке станут качественный риск-менеджмент, внимание к IТ-инфраструктуре бизнеса, гибкость и оперативность в работе с клиентами.
Вместе с тем, активным игроком на российском рынке остается Национальная Факторинговая Компания (НФК), ставшая лучшей в нескольких номинациях в рамках 6-й ежегодной конференции "Факторинг в России – 2010". На Дальнем Востоке этот оператор не представлен. Две ключевых номинации ("Лидер рынка факторинга" и "Лидер в сегменте экспортного факторинга") достались Промсвязьбанку (29,6% рынка). В 2009 – 2010 гг. заявил о себе Альфа-Банк (9,42% рынка), завоевав номинацию "Самый быстрорастущий Фактор". По данным Ассоциации факторинговых компаний, к факторингу готовы вернуться НБ "Траст" и МДМ Банк. Обе кредитные организации пока оставляют этот вопрос без комментариев, но вполне способны занять нишу на этом рынке, так как активно работают с предприятиями малого и среднего бизнеса.
Оценивая объемы российского факторинга, нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что рейтинговые агентства существенно расходятся в цифрах в определении перспектив продукта. Тем не менее большинство экспертов уверены, что в нынешнем году российский рынок факторинга продемонстрирует активное восстановление. Показатели за шесть месяцев 2010 г. близки или превосходят данные за девять месяцев 2009 г. Учитывая традиционный рост оборотов факторов во втором полугодии, к концу 2010 г. объем российского рынка факторинга может достичь 450-500 млрд руб.
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