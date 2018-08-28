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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 20:22 |
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Банк России – опора стабильности экономики
Выступая перед коллегами, начальник Главного управления Банка России по Хабаровскому краю Галина БУРАЯ отметила, что со времени создания Государственного банка в 1860 году до наших дней, несмотря на смену политических и экономических систем, сохранилась преемственность основных задач, решаемых территориальными учреждениями Банка России в регионах. И в 1860-м, 1921-м и 1990-м территориальные учреждения Банка России обеспечивали в регионах страны стабильность денежного обращения, снабжение денежной наличностью даже самых отдаленных районов страны.
В последние годы экономические условия деятельности региональных подразделений Банка России меняются гораздо чаще, ставя каждый раз актуальные вопросы как перед Центральным банком, так и перед всем банковским сообществом.
При благоприятных условиях, когда идет рост регионального рынка, производственного потенциала, расширяется и спрос на банковские услуги. И наоборот, кризисные явления, ведущие к сокращению отраслевых рынков, снижению объема внутреннего регионального продукта, приводят к сужению клиентской базы кредитных организаций, ухудшению условий взаимодействия банков и предприятий, росту банковских рисков, нестабильности финансового рынка в целом.
Ситуация в экономике и банковской сфере в 2008-2009 гг. особенно наглядно продемонстрировала, что эффективность реализации денежно-кредитной политики определяется возможностями Банка России управлять ликвидностью банковского сектора. В этой связи акцент в действиях Банка России и его территориальных учреждений в последние годы сделан на повышение доступности инструментов рефинансирования для кредитных организаций, развитие внутреннего финансового рынка, построение системы расчетов в режиме реального времени.
На территории Хабаровского края работают 33 кредитные организации, что составляет 16% от числа действующих на территории ДФО. Чтобы поддержать стабильность их функционирования как в докризисный период, так и в условиях кризисных событий, Главное управление оперативно предоставляло возможность получения кредитов Банка России. По словам Галины Бурой, в 2008-2009 гг. был существенно расширен состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, в который вошли не только рыночные активы, представленные ценными бумагами из Ломбардного списка, но и нерыночные активы – векселя, кредитные требования, поручительства кредитных организаций. Либерализация требований позволила значительно расширить круг контрагентов по операциям рефинансирования Банка России. По сравнению с 2006 годом в 2010 году число кредитных организаций, с которыми Банк России заключил договоры, увеличилось в 3 раза, а объемы выданных кредитов под обеспечение ценных бумаг – более чем в 16 раз, что способствовало поддержанию стабильности банковской системы в сложный период кризиса 2008-2009 годов.
Заместитель председателя правительства – министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ подметил, что особенностью последнего экономического кризиса стало изменение потребительского поведения жителей края. Отказываясь от части покупок, прежде всего крупных, таких как квартиры и автомобили, население стало складывать деньги "на черный день" в банках. На 1 января 2008 года жители Хабаровского края хранили в банках 43,8 млрд рублей, на начало 2010 года уже 86,4 млрд, а на 1 августа этого года – 103,2 млрд рублей. С одной стороны, это говорит о возросшем доверии к банковской системе, а с другой – об изъятии денег из потребительского оборота, что сдерживает восстановление и развитие ряда отраслей.
Вместе с тем, стремясь укрепить собственную ликвидность, банки в конце 2008-го и в 2009 году предлагали весьма высокую доходность по вкладам. И сегодня в условиях проводимой Банком России политики снижения ставки рефинансирования значительную часть привлеченных в кризис депозитов банки все еще продолжают обслуживать по высоким ставкам, тем самым ограничивая свои возможности по снижению стоимости кредитов для корпоративных клиентов. Краткосрочный характер привлеченных в депозиты средств не позволяет банкам заметно увеличить сроки кредитования – из 86,4 млрд рублей вкладов, оставленных в банках края в прошлом году, 32,7 млрд размещены на срок до 1 года, 47,7 млрд – на срок до 3 лет, и только 6 млрд размещены более чем на 3 года.
В то же время спрос со стороны предприятий на заемные средства продолжает оставаться высоким и смещается в сторону среднесрочных и долгосрочных займов и кредитов банков, констатирует Галина Бурая. По данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, спрос предприятий не в полной мере удовлетворен со стороны кредитных организаций, юридические лица все чаще находят привлекательными небанковские заимствования. Если в 2007 году доля кредитов банков в совокупном капитале предприятий Хабаровского края превышала 30%, а доля займов небанковских организаций не достигала 10%, то по итогам 2009 года банковские кредиты заняли чуть больше 20%, в то время как межкорпоративные заимствования превысили 25%. В первой половине 2010 года доля небанковских займов продолжала превалировать, хотя росли оба сектора. Такое положение в последний раз наблюдалось в 2000 году.
Специалисты ГУ БР по Хабаровскому краю отмечают, что подобное расширение влияния корпоративного сектора в кредитовании экономики региона сопровождается снижением прозрачности денежных потоков предприятий, нарастающей тенденцией изъятия капитала с регионального рынка. И банкам стоит весьма серьезно отнестись к данному тренду, так как подобные процессы означают для банковского сообщества сокращение возможностей для размещения ресурсов, ухудшение кредитоспособности предприятий Хабаровского края, дополнительное увеличение кредитных рисков.
С учетом прогнозных ориентиров годовых темпов прироста валового регионального продукта (ВРП) в субъектах Российской Федерации, определенных стратегией развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, в 2010 – 2015 годах в Хабаровском крае ожидается рост ВРП в среднем на 8,5%. Больше в это время в ДФО может быть темп только в Сахалинской области – 9,4%. Зато уже в 2016-2020 годах Хабаровский край с темпом роста ВРП в 9,1% опередит по этому показателю все дальневосточные регионы страны. Лучшие показатели у края и в суммарном прогнозе роста ВРП с 2010 по 2025 год. Для региональных банков этот прогноз важный ориентир.
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