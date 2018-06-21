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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 05:03 |
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FESCO откладывает размещение акций
ФСФР зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций ДВМП номинальным объемом 690,6 млн рублей еще в июле текущего года. В том же месяце FESCO продала свои доли в совместных компаниях группы НКК (ООО "Национальная контейнерная компания") инвестору за $900 млн.
"Если будет потребность в деньгах – будем продавать акции за деньги, а деньги тратить на приобретения. Теоретически может быть, что средством платежа будут являться сами акции, они нам могут понадобиться, допустим, для какой-то сделки по активам", – прокомментировал Генералов планы компании на допэмиссию. Он напомнил, что группа заплатила за "Трансгарант" 50% деньгами, 50% – акциями.
Генералов также сообщил, что FESCO погасила все самые дорогие короткие кредиты за счет средств от продажи НКК. По его словам, большую часть в кредитном портфеле составляют долларовые заимствования, но планируется "перепаковка" кредитного портфеля.
Транспортная группа FESCO была создана на базе Дальневосточного морского пароходства. По итогам первого квартала 2010 года объем интермодальных перевозок вырос на 126% и составил 6,7 тысячи TEU по сравнению с первым кварталом 2009 года. Группа владеет собственным флотом и управляет парком подвижного состава численностью свыше 18 тысяч единиц. Суммарная пропускная способность портовых перевалочных мощностей группы превышает 1,8 миллиона TEU.
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