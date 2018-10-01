|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 19 Октября, 02:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владивостокская ТЭЦ-2 прихорашивается
В рамках газификации энергоисточников Владивостока филиал "Приморская генерация" ОАО "ДГК" реализует программу по восстановлению фасадов, прилегающих территорий и внутренних помещений ВТЭЦ-2. Программа реконструкции рассчитана на три года, ее стоимость более 300 млн рублей. Мимо ВТЭЦ-2 проходит гостевой маршрут саммита АТЭС. Естественно, что ключевой энергообъект южного Приморья должен иметь достойный вид.
Необходимо отметить, что приступить к решению экологических и эстетических проблем энергетики смогли только после того, как решили основную проблему региона – проблему энергодефицита. За три года ОАО "ДГК" при поддержке ОАО "РАО ЭС Востока" увеличило мощность генерации Приморского края почти на 25%.
В целом энергетикам предстоит выполнить огромный объем работ. За сорок лет непрерывной эксплуатации электростанция сильно обветшала, морально и физически устарела. Сейчас идет полное восстановление кровель и фасадов. По всему периметру ВТЭЦ-2 восстанавливаются забор и тротуары. Окончена окраска первой дымовой трубы высотой 180 метров.
В 2008 году станция прошла техническое перевооружение, вышла на рекордную историческую мощность в 500 мегаватт. Вопросы экологии и энергобезопасности снимаются с переводом на газ. Уже в следующем году первые шесть котлоагрегатов будут работать на голубом топливе. И параллельно энергетики проводят восстановительные работы по зданиям и сооружениям.
- В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.