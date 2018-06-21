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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:19 |
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Расширяя горизонты
О том, как развивается и какие задачи ставит перед собой авиация сегодняшнего дня в Республике Саха (Якутия), "ДК" беседовал с Иваном ПРОСТИТОМ – руководителем лидера авиатранспортных услуг региона ОАО "Авиакомпания "Якутия".
– Иван Алексеевич, в этом месяце авиационная отрасль Якутии отмечает 85-летний юбилей. С какими достижениями вы подошли к этой дате?
– В годы рыночных реформ авиация Республики, как всей России, по многим объективным и субъективным причинам потеряла передовые позиции. В связи с этим руководство Республики предприняло ряд эффективных мер по выводу отрасли из кризиса. Одна из них – это "Государственная целевая программа развития воздушного транспорта РС (Я) на 2002-2006 годы". Программа предусматривала реструктуризацию отрасли и оказание ей финансовой помощи на поддержание эксплуатационной годности аэропортов, воздушных судов и сохранение внутрирайонных перевозок.
На основании этой программы, как первый этап реформирования авиационных предприятий, по Указу Президента Республики Саха (Якутия) была создана единая магистральная авиакомпания – ОАО "Авиакомпания "Якутия". Благодаря консолидации усилий, направленных на развитие вновь созданной авиакомпании, "Якутия" за семь лет деятельности сформировалась в стабильную компанию, выполняющую основной объем республиканских авиаперевозок.
Якутия является авиационной республикой. Несмотря на бурное развитие других видов транспорта, гражданская авиация, отмечающая в этом году 85-летний юбилей, остается главным средством передвижения якутян как внутри республики, так и за ее пределами.
– Как развивается авиакомпания "Якутия" в условиях сложившихся реалий?
– Сегодня авиакомпания "Якутия" является основной магистральной авиакомпанией Республики Саха (Якутия), выполняет полеты по всем направлениям республики и в центральные регионы Российской Федерации, страны СНГ, а также в страны дальнего зарубежья.
Основная цель авиакомпании "Якутия" – региональные перевозки на северо-востоке Дальневосточного федерального округа, связывающие практически все города, – сегодня в основном уже выполнена. Нашей стратегической целью является создание безопасной эффективной авиакомпании, обеспечивающей высокий уровень обслуживания и сервиса для пассажиров. Мы уделяем самое пристальное внимание безопасности полетов, что достигается благодаря подготовке квалифицированных кадров, наличию собственной авиационной технической базы, которая позволяет качественно проводить обслуживание воздушных судов.
Авиакомпания ведет непрерывную деятельность по расширению географии полетов и обновлению авиационного парка, повышению качества обслуживания пассажиров.
Доля региональных перевозок в общем объеме пассажиропотока составляет около 25%. Сегмент региональных маршрутов постоянно развивается, это связано со многими внешними факторами, один из них – это дотирование маршрутов из федерального бюджета. В этом году в перечень субсидированных маршрутов для жителей Дальнего Востока впервые были включены маршруты внутри самого ДФО.
– Почему "Якутия" в развитии маршрутной сети делает ставку на региональные маршруты?– Если рассматривать общий комплекс авиаперевозок как единый организм, то региональные линии являются корневой питательной системой, способной проникнуть в самые труднодоступные места. Акцентируя внимание на значимости региональных перевозок, необходимо отметить, что к регионам в Российской Федерации относится более 60% территории страны с численностью населения около 15 млн человек. Если проводить сравнительный анализ по сокращению объема региональных и местных авиаперевозок относительно 1991 года, то они сократились в 6 раз, и в настоящее время их состояние можно охарактеризовать как неудовлетворительное.Развитие местных авиаперевозок является наиболее острым вопросом в комплексной системе гражданской авиации России. Это связано с тем, что региональные маршруты не в полной мере обеспечиваются воздушным транспортом. В труднодоступных районах со слабо развитой инфраструктурой население не всегда может воспользоваться авиационными услугами не только из-за их высокой цены, но и зачастую из-за их отсутствия.Основной рынок региональных перевозок авиакомпании "Якутия" – это Дальневосточный федеральный округ и часть Сибири. Авиакомпания выполняет полеты по 23-м местным воздушным линиям внутри Республики Саха (Якутия) и по 14-ти региональным направлениям, связывающим, например, город Якутск с Хабаровском, Благовещенском, Магаданом, Анадырем, Петропавловском–Камчатским, Владивостоком и другими.– Как складываются дела компании в текущем году?– Общий рост перевозок нашей авиакомпании в первом полугодии составил 37%. На региональных маршрутах продолжается стабильный рост на уровне 7-8%. Думаю, он так и сохранится. Рост на уровне 7-8% у нас заложен в программу обновления регионального парка воздушных судов. Такой темп должен сохраняться в ближайшие 5 лет.Но сложности на этом направлении развития, конечно, есть. Основная – ограниченный выбор региональных самолетов и их штучное производство. В линейке региональных машин представлен всего один тип самолетов российского производства – Ан-140. Ни один тип региональных зарубежных самолетов не подходит для эксплуатации в районах Якутии в связи с географическими характеристиками региона и низкой температурой в зимний период. Это требует дополнительной сертификации самолетов и очередных затрат, на что, как правило, неохотно откликаются западные производители. Кроме того, наши аэропорты не всегда подготовлены под многие западные самолеты. Совокупность этих причин не дает нам возможности рассматривать западные машины для обновления нашего самолетного парка.Но программу обновления флота на период 2007 – 2011 гг. мы практически выполнили, а по некоторым типам воздушных судов даже перевыполнили, в основном, это касается самолетов Boeing–757. В настоящее время мы разработали новую программу на 2011-2015 гг., параметры которой уже сформированы. Сейчас проходит этап её утверждения. В программу будут включены самолеты Boeing–737 NG: Boeing–737-700 и Boeing–737-800. Мы делаем ставку на семейство Boeing, потому что у нас есть успешный опыт эксплуатации данных машин и они наиболее адаптированы к нашим низкотемпературным условиям. Также в рамках новой программы в 2011-2012 годах мы планируем частичную замену Boeing-757-200 на новые самолеты Boeing–767-300.Что касается региональных самолетов, то это Ан-140 и Sukhoi Superjet. На Sukhoi Superjet у нас подписан контракт, в следующем году мы должны получить две машины.– Есть ли у вас планы по развитию грузового флота?– У нас подписан контракт на поставку одного грузового самолета Boeing 757-200F. Представители нашей компании уже летали на инспекцию самолета. Срок его поставки – осень текущего года. Мы планируем довести парк грузовых самолетов этого типа до двух машин при условии сертификации его в РФ. В прошлом году у нас произошел резкий рост грузовых перевозок в отсеках пассажирских самолетов. Начав эксплуатацию Boeing-757, мы отметили, что грузовые емкости используются почти на 100%. Спрос выше, чем предложение. Нам уже не хватает объемов грузовых емкостей наших самолетов, поэтому мы принимаем соответственные решения.– Какие мероприятия будут организованы в честь юбилейной даты?– В эти дни на авиапредприятиях пройдут праздничные вечера, а в Якутск на торжественное собрание авиационной общественности приедут ветераны авиации Республики из разных городов, пройдет республиканский конкурс бортпроводников "Королева пятого океана". Для жителей и гостей города будет работать музей авиации, организованы экскурсии с демонстрацией авиационной техники.Этот юбилей является свидетельством долголетия и богатого опыта деятельности авиационных предприятий Республики Саха (Якутия). За 85 лет в истории якутской авиации было много ярких и уникальных моментов. Сегодня мы можем сказать, что многое достигнуто. Наши пилоты всегда ценились мастерством пилотирования, среди них было много легендарных профессионалов, внесших значительный вклад в развитие авиационной отрасли страны.Мы гордимся своей историей и выражаем глубокую благодарность всем ветеранам, обеспечившим сегодняшнюю базу, способствующую дальнейшему устойчивому росту нашей отрасли. Именно они стояли у истоков становления авиации в Якутии, строили аэропорты и развивали их инфраструктуру, осваивали в экстремальных природно-климатических условиях техническую, летную эксплуатацию воздушных судов!
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