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15 Октября 2010, 11:00 | Регион сегодня

Дефицит доверия

Прошедший во Владивостоке международный конгресс рыбаков оставил двоякие чувства. Хорошо, что рыбаки регулярно собираются для решения своих проблем, но в ходе дискуссий стало понятно, что в ближайший год отрасль может потерять динамику развития.

Безусловно, положительные показатели в отрасли есть. Это, прежде всего, вылов морских биоресурсов. По словам главы Росрыболовства Андрея КРАЙНЕГО, в 2004 г. российские рыбаки добывали минимальное значение за всю историю – чуть более 2,5 млн тонн, с этого года отраслевые показатели вылова медленно, но верно ползли вверх. В итоге в 2009 г. объем вылова составил 3,7 млн тонн.

Но определенная доля лукавства в утверждениях о том, что это заслуга государства, несомненно, присутствует. Увеличение вылова – это увеличение ОДУ, то есть циклические колебания природного ресурса в сторону роста. Отметим, что в 2009 г. наука значительно увеличила ОДУ по минтаю и красной рыбе. Увеличению вылова в 2009 г. на 30% также способствовало вынужденное освоение тех биоресурсов, которые в предыдущем году были освоены менее чем на 50%.

В принципе сложившийся расклад на сегодня устраивает рыбаков. Рынки сбыта пока принимают российскую рыбу на ура, цена на внешнем и внутреннем рынке постоянно растет. Но такая ситуация тревожит государство, которое считает, что собственники компаний аккумулируют и реинвестируют прибыль не туда, куда нужно.

Пример этому – эпопея с судостроением. Рыбопромышленники понимают, что флот строить нужно, иначе через 10-15 лет российским компаниям нечего будет выставлять в промысловые районы. Однако убедительного ответа на вопрос: "Почему рыбному бизнесу в этой истории навязывают принудительное строительство крупнотоннажного и среднетоннажного флота на верфях Объединенной Судостроительной Корпорации (ОСК)?" – пока не прозвучало.

"Нет сомнений, обновление флота необходимо, – утверждает президент ОАО "НБАМР" Петр САВЧУК. – Но есть два пути. Первый – приобретение судов, построенных в Норвегии, Дании, Испании 10-15 лет назад. Ведь ситуация такова, что флота в мире настроили много, однако часть судов простаивает, так как во многих странах нет достаточного количества квот. Нужно смотреть на судостроение с точки зрения соотношения количества флота и запасов биоресурсов. Рыбакам понятно стремление государства разместить заказы на строительство траулеров на отечественных верфях. Это защита государственных интересов, но пока ОСК не в состоянии конкурировать по ценам с зарубежными верфями. Мы подсчитали, что окупаемость траулера стоимостью $100 млн составит 15 лет. Между тем по закрепленным долям компаниям осталось работать восемь лет. При этом сегодня предлагается вести квоты под киль. Новый вид пользователей предполагает изменение законодательной базы. В связи с этим возникает масса вопросов. Как этот механизм будет действовать? Компания заказала проект судна и получила квоты. У кого эти квоты отберут? Нарушил правила рыболовства – и лишился ресурса? Ответов на них пока нет".

"Отрасль на пороге консолидации, – считает один из крупных рыбопромышленников. – Вполне возможно, что в ближайшие два – три года собственники будут продавать свой бизнес. Поэтому они пока не готовы вкладывать деньги в строительство флота. Есть еще один момент. Ментальность собственника сегодня такова, что даже на этом флоте многие протянут еще восемь лет. То есть если компания приносит своему владельцу или акционерам ежегодно $10-15 млн прибыли, то они не готовы ее вкладывать в строительство единственного траулера и ждать, когда их деньги окупятся через 15 лет. Есть другие финансовые и инвестиционные инструменты, куда можно вложить деньги. Настроения многих таковы: давайте отработаем оставшиеся восемь лет, а там будем смотреть по ситуации".

Конечно, государство такой подход бизнеса не очень устраивает, но такова реальность. Именно об этом говорил председатель совета директоров компании "Роллиз" Александр ЛИНЕЦКИЙ на ежегодном расширенном заседании Ассоциации добытчиков минтая. "Скажите, какой объем прибыли компании, входящие в ассоциацию, инвестировали в развитие, в частности в судостроение? А ведь заработали более 500, почти полмиллиарда долларов", – спросил он. Члены ассоциации на этот вопрос предпочли не отвечать. Хотя каждая компания вкладывает значительные средства в реновации и ремонт своего работающего флота.

Впрочем, отдельные компании, имеющие более 100 тысяч тонн, готовы идти государственным курсом и построить судно в ОСК, но и им нужны гарантии и, возможно, льготные условия кредитования. А вот с этим пока полная неясность. Два года активной работы чиновников, вырабатывающих механизмы государственной помощи, конкретных результатов не дали. В этом на конгрессе фактически признался Андрей Крайний. "У нас сложился некий миф об отсутствии государственной помощи. С этим мифом многим рыбакам просто удобно жить. Между тем Минпромторг недоумевает, почему до сих пор нет списка рыбохозяйственных предприятий, которым нужны 4 млрд руб., выделенные в этом году на поддержку развития. А где заявки? Я должен за каждым бегать и деньги ему предлагать? – горячился в своем выступлении чиновник. – Пора подумать над тем, как модернизироваться и развиваться эффективнее".

Заместитель начальника отдела АПК департамента развития секторов экономики Минэкономразвития России Ольга ДОБРОЧЕЕВА также подчеркнула, что среди рыбопромышленников далеко не все горят желанием дать государству возможность диктовать им условия. По ее словам, мысль переложить часть инвестиционных рисков на государство весьма привлекательна, но негативных примеров вмешательства свыше хватает, поэтому к государственному участию в различных проектах, в том числе обновления флота, стоит подходить крайне осторожно.

Пока идут политические споры вокруг судостроения, компании думают о своих сбытовых и маркетинговых стратегиях. В этом сегменте государство пока взяло паузу – проект биржевой торговли отложен на неопределенный срок. Рынки сбыта благоволят рыбопромышленникам. Китайские компании, как и прежде, платят за тонну минтая без головы более $1 200, филе первичной заморозки уходит на рынки Европы, а внутренний рынок нуждается в сельди, горбуше, кальмаре и так далее.

Но конкуренты российских компаний таким раскладом не очень довольны. На рынке Европы работают не только местные рыбодобывающие предприятия, но и американские компании, которые не сильно радуются увеличению поставок из России. Поэтому все чаше звучат призывы задуматься о том, что российский промысел не прошел международную сертификацию сбалансированного промысла (MSC), поэтому на продукции нет и специальных экологических этикеток продукции натуральных "диких" морских биологических ресурсов.

"Сертификация в соответствии со стандартами MSC – дело добровольное, однако все понимают, что это делать необходимо. Сегодня тонна продукции с соответствующей маркировкой стоит в Европе на $300-400 дороже. Поэтому нужно активизировать эту работу, которая уже ведется полтора года, – считает председатель совета директоров компании "ТУРНИФ" Григорий АБОВСКИЙ. – Работой по сертификации активно занимается АДМ, но необходима и помощь государства в скорейшем решении этого вопроса".

На каждом рыбацком форуме обязательно затрагиваются темы экологии и незаконного промысла. На этот раз с докладом выступил член Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии Марат ЗАГИДУЛЛОВ. Он предостерег от слепого копирования зарубежных схем противодействия ННН-промыслу (незаконного, несообщаемого и нерегулируемого. – "ДК"), способных осложнить жизнь и легальным производителям продукции. "Готовящийся вариант документа должен быть адаптирован под российские реалии, – уверен депутат. – В существующих документах нет дифференциации по степени опасности экологических правонарушений и соразмерной ответственности за них. Этот момент нужно обсуждать, поскольку расплывчатость понятия ННН-промысла даст возможность любым контролирующим органам толковать ошибки экипажа как одну из "Н" и применять соответствующие санкции – вплоть до конфискации судна со всем оборудованием".

Свое видение перспектив отрасли представила экспертная группа Ассоциации добытчиков минтая. По мнению ее президента Германа ЗВЕРЕВА, существуют четыре сценария развития отрасли (подробно – читайте в сентябрьском номере "ДК"). Худший из них – "Хроника застоя", когда объём вылова к 2018 г. не превысит 4,5 млн тонн. Наиболее оптимистичный – "Большой скачок". В соответствии с ним совокупный запас водных биоресурсов превысит исторический максимум, а рост доходов населения обеспечит уверенную динамику внутреннего рынка рыбопродукции. Совокупные бюджетные инвестиции в отрасль ежегодно составят 50 млрд рублей. Налоговый режим предусмотрит льготы на береговую переработку. В результате объём вылова к 2018 году может вырасти до 6 млн тонн.

Но все это лишь оптимистичный прогноз. Хотя пока что положительная динамика развития преобладает. Один из ключевых показателей – растущие объемы инвестиций в рыбную отрасль. Так, в 2008 г. они составили 4,5 млрд рублей, в 2009 г. – 5,4 млрд рублей, но говорить о стабильности еще рано, так как доверия к государственной политике по отношению к их бизнесу у рыбаков пока не сложилось.

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