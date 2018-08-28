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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 01:01 |
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Лидеры экологического рейтинга
Округ вошел в число двенадцати лучших субъектов Российской Федерации по итогам экологического мониторинга проведенного общероссийской экологической организацией "Зеленый патруль", сообщает пресс-служба администрации ЧАО.
В первую десятку экологического рейтинга вошли такие субъекты Российской Федерации, как Белгородская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская республика, Алтайский край, Республика Бурятия, а также Томская, Курская, Псковская и Тамбовская области.
Регионы Дальневосточного федерального округа заняли в общероссийском рейтинге следующие позиции: Республика Саха (Якутия) – 17, Амурская область – 24, Еврейская автономная область – 25, Камчатский край – 27, Магаданская область – 28, Приморский край – 29, Сахалинская область – 33, Хабаровский край – 40.
Экологическое благополучие регионов оценивается по 15 основных показателям, на базе которых выводятся природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы того или иного субъекта Федерации. В частности, экспертами "Зеленого патруля" принималась во внимание сохранность атмосферы, водных, земельных, биологических ресурсов региона, учитывалось воздействие на среду со стороны промышленных объектов, оценивалось качество деятельности органов власти в экологической сфере, уровень экологической культуры населения и т.д.
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