|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Июля, 22:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Нефть и Газ Сахалина-2010": увидеть завтрашний день
По озвученным ей данным, на текущий момент в области добывается более 15 млн тонн нефти и 19 млрд куб. м. газа. Реальная перспектива – увеличение объемов к 2020 году до 23 млн тонн нефти и 60 млрд куб. м. газа. В ближайшем десятилетии Сахалин будет являться надежным источником поставки углеводородов на российский Дальний Восток и в страны АТР.
В числе приоритетных задач, которые стоят перед Правительством Сахалинской области, Г. Павлова отметила наращивание добычи углеводородов на сахалинском шельфе, реализацию Программы газификации, строительство рентабельных производств глубокой переработки нефти и газа, привлечение иностранных инвесторов и другие.
По мнению заместителя министра энергетики РФ Станислава СВЕТЛИЦКОГО, неизменный интерес профессионального сообщества к международной конференции "Нефть и газ Сахалина" закономерен, поскольку по официальным статистическим данным Сахалинская область – третий в России регион по привлечению в Россию иностранных инвестиций.
За время работы двухдневной конференции ее участники, среди которых – Александр МЕДВЕДЕВ, заместитель председателя правления ОАО "Газпром", Михаил СТАВСКИЙ, вице-президент НК "Роснефть", Андрей ГАЛАЕВ, главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд.", Марк НОЛАН, вице-президент по России и Ближнему Востоку "Эксон Мобил Продакшн Компании" и другие, обсудили вопросы, касающиеся итогов и перспектив разработки сахалинского шельфа. В рамках конференции также состоялась церемония запуска в эксплуатацию месторождения Одопту.
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.