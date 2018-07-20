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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:11 |
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Компания «АКИРА» запустила новую партнерскую программу
Новая программа по выкупу бывшей в употреблении техники, запущенная компанией недавно, актуальна не только для предприятий добывающей и строительной отраслей, но и для других, использующих в своей работе специальную технику. Эта программа разработана специально для обновления уже имеющегося парка техники либо срочного высвобождения денежных средств.
Понимая потребности современного рынка, компания «Акира» имеет возможность максимально точно определить текущее состояние машин, оценить их стоимость в условиях сегодняшнего рынка и предложить оптимальное решение по реализации.
Данная программа имеет ряд преимуществ, так как у клиентов нет необходимости в самостоятельном поиске покупателя на технику, юридического сопровождения сделки, предпродажной подготовки, независимой оценки состояния машины, транспортировки и других необходимых для продажи мероприятий. Специалисты компании готовы оказать полное содействие в этих вопросах. За 11 лет компания «Акира» зарекомендовала себя как серьезный и надежный партнер.
Компания «Акира» постоянно развивается. Сейчас она готова предложить своим клиентам полный комплекс услуг по всем вопросам, связанным с техникой: продажа со склада и поставка спецтехники под заказ, обеспечение запасными частями и индустриальными жидкостями для тяжелой техники, проведение сервисных, ремонтных мероприятий, аренда спецтехники.
Специалисты компании уверены, что техника должна работать!
Все интересующие вопросы вы можете задать по телефонам: 8 (423) 251-19-79, 8 (423) 251-18-55,
А также ознакомиться с программой на сайте www.akira1.ru.
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