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16 Сентября 2011, 11:00 | Регион сегодня

Вячеслав ШПОРТ: Мы реально заботимся об общем благе

Хабаровский край в пятый раз принимает Дальневосточный международный экономический форум. Чтобы понять, что меняется в регионе, какие перспективы перед ним открываются и каких решений он ждет от властей всех уровней, «ДК» посвящает ему отдельную тему этого номера.

Первые вопросы губернатору края Вячеславу ШПОРТУ.

– Вячеслав Иванович, какой вы видите экономику Хабаровского края сегодня и в ближайшие годы?

– Наш край – промышленный. И таким я его вижу в будущем. У нас нет выраженной сырьевой направленности, есть машиностроение, энергетика, лесопереработка, горнодобывающая, нефтеперерабатывающая, рыбная отрасли. И там, где основой производства является добыча сырья, мы ставим перед собой и предприятиями задачи перехода к его переработке. Такая стратегия неуклонно реализуется на протяжении последних лет в лесном комплексе, который, благодаря инвестиционным проектам, уже обретает современный вид и к 2013 году должен выйти на уровень переработки не менее 40% заготавливаемой в крае древесины, так развиваются рыбный комплекс, горная промышленность.

При этом правительство края установило «обязаловку» для предприятий всех отраслей: вести непременное обновление производства с применением современных технологий и техники. Мы всегда приветствуем тех, кто занимается внедрением нового оборудования и технологий, и не поддерживаем тех, кто предпочитает использовать устаревшие мощности, не обеспечивая перспективу своему производству. У нас есть флагман российского машиностроения в лице КнААПО, на базе которого был проведен ряд практических, обучающих совещаний с руководством других компаний по осуществлению политики выведения предприятия в разряд самых современных высокотехнологичных производств. Сегодня уже видны промежуточные результаты этой работы, открывающие виды нашего промышленного будущего. Например, в декабре 2010 года в Хабаровске была организована выставка «Дальневосточные проекты в формате «Нано», на ней компании Хабаровского края представили целый набор своих разработок, часть из которых получили поддержку госкорпорации. Но главное, что эффективность такого развития оценили сами производственники, осознавшие, что другого пути выживания, кроме интенсивного развития, в современной экономике не существует.

Технологическая отсталость некоторых заводов играет немалую роль и в проблеме нехватки рабочих кадров. Сегодня молодому человеку нужна работа с современным управлением, новыми технологиями, высокопроизводительным оборудованием, с соответствующей организацией рабочего пространства. Молодой рабочий должен знать, что, получив образование, придет туда, где сможет в полной мере применить полученные знания, совершенствовать свою квалификацию, испытывать радость от труда и удовлетворение от вознаграждения за него. Когда он видит впереди не засаленный грязный цех, в котором основным инструментом является кувалда, а высокотехнологичное производство, где ему предстоит работать больше за компьютером, у него возникает гораздо больше стимулов к трудоустройству. Поэтому инновационное развитие мы рассматриваем не только как усиление конкурентоспособности предприятий, но и как способ формирования нового качества жизни в крае.

– Кстати, о качестве жизни. В тематике V ДМЭФ – опять «Человеческий потенциал и качество жизни на Востоке России». Под разными названиями эти вопросы присутствуют на каждом форуме. О чем будет идти речь на сей раз и почему тема не уходит из повестки?

– Пока человек не превратился в робота, всегда перед ним будут стоять первоочередные вопросы самореализации, будет неудовлетворенность качеством собственной жизни – каким бы высоким оно на данный момент ни было, всегда будет хотеться большего.

Наша задача – обеспечить возможность реализации того интеллектуального, творческого ресурса, который накоплен населением Дальнего Востока. Например, у нас очень много изобретателей, но лишь единицы их изобретений превращаются в бизнес. Мы сегодня ставим вопрос о развитии бизнес-инкубаторов, способных доводить идеи до формы готовой продукции, способной давать прибыль и выпускающему их предприятию, и автору. У нас есть и неплохой инструмент в виде «Дальневосточного агентства содействия инновациям», где помогают получить патент, превратить идею в бизнес-план, найти финансирование для начала реализации проекта и его дальнейшего развития. Подобные подходы нуждаются в усилении, дополнительной поддержке со стороны государства и предлагаются нами для применения в других регионах. Когда критическая масса рожденных с помощью механизмов подобной поддержки компаний достигнет определенного уровня, займет весомую долю в валовом продукте, можно будет говорить о возникновении инновационной экономики, предполагающей и новое место в мировом распределении труда, и более высокий уровень жизни ее участников и всех жителей края.

Необходимо также понять, что нормы качества жизни для населения Дальнего Востока значительно отличаются от составляющих этого понятия где-нибудь в южных регионах страны. Простой пример: шуба жительнице Сочи нужна больше для красоты, а для жительниц Якутска, Благовещенска, Хабаровска натуральный мех – самый надежный способ защититься от морозов. Мы будем говорить об условиях жизни дальневосточников, рассматривать так называемые факторы угнетения и стараться найти пути их нейтрализации.

Известный факт: энерготарифы в Хабаровском крае выше, чем в центре РФ. Так происходит, потому что условия производства и энергоснабжения разные. Но внутри нашего региона также почти нет одинаковых по себестоимости выработки электроэнергии районов. Где-то уже газ, а где-то еще дизельная котельная, куда-то уголь можно везти круглый год, а куда-то только в период навигации. Но житель Охотска не должен дополнительно страдать из-за того, что энергетика его поселка работает в более сложных условиях, чем энергосистема Хабаровска. Мы приняли решение и установили единый тариф на электроснабжение для потребителей, выравнивая его за счет бюджета. Да, об этом говорится практически на каждом форуме. И кое-что делается на этом направлении.

Возьмите хотя бы льготный перелет в центр страны. Пока только для пенсионеров и молодежи до 22 лет, но это уже шаг, продиктованный признанием факта ущемления прав дальневосточников на свободное перемещение внутри страны. Пока будут на Дальнем Востоке жить люди, всегда будет стоять вопрос обеспечения роста качества жизни, которое здесь, по моему убеждению, должно быть выше, чем в центральных и южных регионах России.

– В последнее время почти в каждом восточном субъекте РФ появляется свой форум или конгресс. Как вы оцениваете такую тенденцию?

– Такое положение я лично считаю неправильным. В результате происходящего деления принижается значимость всех форумов, снижается их эффективность. Уже ключевые фигуры экономической и социальной политики государства, кажется, запутались от количества разных предложений. В результате не редко на подобных мероприятиях появляются федеральные чиновники, не имеющие серьезного влияния на принятие окончательных решений. Поэтому мы вышли с предложением объединить все проходящие на Дальнем Востоке и в Забайкалье экономические форумы и конгрессы в единое ежегодное мероприятие и проводить его последовательно в разных регионах. Такой формат был заявлен у Дальневосточного форума во время его создания, и, думаю, нет никаких оснований отказываться от него в пользу мелкорегиональных амбиций. Главное – решать важнейшие общие вопросы. Вот проект расширения мощностей БАМа, например, разве можно рассматривать в рамках одного субъекта? А эффект от его реализации выходит за пределы Дальневосточного округа.

Надо понимать, что мы предлагаем объединение не с позиций слабого, а с позиций сильного участника процесса. Наш форум в этом году вызывает к себе «высокий» интерес со стороны руководства Государственной Думы, федеральных министерств, крупных отечественных и иностранных корпораций, ведущих представителей большой науки. Поэтому, говоря о создании единой площадки для обсуждения экономических вопросов, мы реально заботимся об общем благе.

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