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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 13:03 |
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Переработку леса ограничивает внутренний спрос
Такие проекты, как деревообрабатывающий комплекс СП «Аркаим», Дальневосточный центр лесопереработки «Дальлеспрома», известны далеко за пределами региона, но они только часть масштабной программы перехода отрасли к переработке природных ресурсов. В соответствии со стратегией развития отрасли к 2012 году, при росте заготовки древесины в 1,5 раза по отношению к 2009 году, переработку круглых лесоматериалов планируется увеличить в 4,5 раза.
Серьезным препятствием на пути дальнейшего роста лесоперерабатывающей промышленности является отсутствие диверсификации рынков сбыта продукции. Точнее, отсутствие альтернативы рынку Китая и Японии. Между тем, по оценкам специалистов министерства природных ресурсов Хабаровского края, отсутствие развитого внутреннего рынка лесных товаров – одна из самых серьезных угроз экономике лесного комплекса региона, стабильность которой традиционно обеспечивается при емкости собственного рынка не менее 70% от объема производимой продукции.
Опыт зарубежных стран убеждает, что развитие внутреннего рынка стимулируется, главным образом, за счет деревянного малоэтажного домостроения (ДМД), которое активизирует не только лесопиление, плитное, фанерное, мебельное и другие производства, но и задействует целый ряд смежных отраслей. По подсчетам министерства природных ресурсов Хабаровского края, 1 рубль, вложенный в ДМД, привлекает более 5 рублей в выпуск комплектующих видов продукции и оказываемых услуг.
Развитие малоэтажного деревянного домостроения может стать одним из стимулов развития лесоперерабатывающей отрасли края.
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