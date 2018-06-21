Реестр для инвестора

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приамурье является инвестиционно привлекательным регионом и обладает высоким инвестиционным потенциалом, убеждены в министерстве экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области. В числе основных факторов, обеспечивающих эту привлекательность, в министерстве называют выгодное географическое и геополитическое положение (относительная близость к странам АТР, 1200 км государственной границы с КНР); наличие развитой транспортной инфраструктуры (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали, федеральная трасса «Амур»); уникальный минерально-сырьевой потенциал. Область занимает 13-е место среди регионов России по запасам минеральных и топливно-энергетических ресурсов, их стоимость экспертами оценивается от $700 млрд до 1200 млрд.
К не менее важным факторам относится энергоизбыточность региона. Около 70% технологически доступных гидроэнергоресурсов Дальнего Востока приходятся на территорию Амурской области. В настоящее время вырабатывается до 12 млрд кВт.ч электроэнергии, из них более 10 млрд кВт.ч – на гидростанциях. И, конечно, благоприятные условия для развития сельского хозяйства. В структуре Дальнего Востока сельскохозяйственные угодья Амурской области занимают 34%, пашня – 52%, удельный вес области в производстве продукции сельского хозяйства составляет 21%, в производстве сои – 65-70%;
На другую чашу весов, в какой-то степени нивелирующую этот потенциал, по мнению министра экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области Марины ДЕДЮШКО, ставятся недостаточная инфраструктурная составляющая территории и демографические проблемы. За последние 20 лет численность населения области уменьшилась на 21,6% и в настоящее время составляет 827 тыс. человек.
– Несоответствие ресурсного, экономического и демографического потенциалов в Амурской области появилось не сегодня – это уже на протяжении длительного периода основная проблема региона, – говорит министр. – Расчеты, планы по формированию центров или зон опережающего развития имеют достаточно длительную историю. Мы скрупулезно изучили все эти документы, в том числе по формированию территориально-производственных комплексов в зоне БАМ, и решили все рациональное использовать в своей работе. В том числе и при формировании центров регионального развития.
Как рассказала «ДК» Марина Дедюшко, создание в Приамурье зон и центров опережающего экономического развития лежит в русле Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2009 г. Согласно этому документу в Амурской области будут сформированы три такие зоны:
Природно-ресурсная зона Байкало-Амурской магистрали (включает три подзоны – Западно-Амурскую, Зейскую и Селемджинскую);
Приамурская аграрно-индустриальная зона (с перспективами развития горно-металлургического комплекса);
Свободненская космическая зона.
Досье "ДК"
Западно-Амурская подзона будет формироваться на транспортной связке станций Бамовская – Тында. Основу ее развития составят промышленное освоение месторождений золота, титаномагнетитовых руд и апатитов, а также лесопереработка. Здесь получат развитие горнодобывающий и лесоперерабатывающий комплексы (г. Тында) и транспортно-логистический комплекс (г. Сковородино).
Зейская подзона располагается по транспортной оси Тыгда – Зея – Улак – Эльга (Якутия) со специализацией в области лесопереработки, энергетики, добычи полезных ископаемых, включая золотодобычу.
Селемджинскую подзону планируется сформировать в привязке к проектируемой радиальной железной дороге Шимановск – Чагоян – Гарь – Февральск – Огоджа. Основой ее развития служат месторождения железа, золота, цветных и редких металлов, угля, нерудных полезных ископаемых, лесосырьевые ресурсы и промышленные площадки в зоне Транссибирской магистрали и БАМа.
Основу развития Приамурской аграрно-индустриальной зоны с перспективами формирования горно-металлургического комплекса составляет создание ОЭЗ промышленно-производственного типа в городе Белогорск.
Свободненская космическая зона опережающего развития начинает создаваться на территории ЗАТО Углегорск и смежных муниципальных районов. Здесь будет сформирован комплекс высоких космических технологий, приборостроения и электроники, ориентированный на обеспечение потребностей строительства и функционирования космодрома «Восточный».
Методы и механизмы освоения территорий за последние десятилетия кардинально изменились – от планово-административных наметился переход на корпоративно-рыночные механизмы и приоритеты. Для сопряжения этих механизмов создаются разнообразные системы государственно-частного партнерства, вырабатываются различные меры господдержки инвесторов, принимаются региональные законы и программы.
Все это в комплексе начинает приносить результаты. Так, в 2010 году, по данным министерства экономического развития, объем инвестиций в основной капитал в экономике Амурской области составил 79,4 млрд рублей, что на 14% больше уровня 2009 года. Иностранные инвестиции в 2010 году составили $380,1 млн, что на 79 % больше, чем за 2009 год. Наибольший объем иностранных вложений направлен в добычу полезных ископаемых – 68,4%.
В 2010 году в области шла реализация 14 крупных инвестиционных проектов. Введены в эксплуатацию нефтепровод «Сковородино – граница КНР», вторая очередь Олекминского горно-обогатительного комбината на Куранахском месторождении титано-магнетитовых руд, золотоизвлекательного металлургического комбината на месторождении золота «Пионер». Начато строительство второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская – государственная граница. На Гаринском месторождении железных руд, Бамском месторождении золота проводятся геологоразведочные работы. Активно ведется строительство рудников на Маломырском и Албынском месторождениях золота.
В 2010 году Амурская область признана лауреатом международной инвестиционной премии «Инвестиционный ангел» в номинации «Самые инвестиционно привлекательные регионы России», награждена дипломом третьей степени Министерства регионального развития РФ в номинации «За обеспечение инвестиционной привлекательности региональной экономики». Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» отметило Амурскую область в номинации «За минимальный инвестиционный риск в федеральном округе 2009/2010». В текущем году Амурская область отмечена как регион с инвестиционной активностью выше среднероссийского значения. В Рэнкинге регионов России по индексу физического объема инвестиций в основной капитал за январь-апрель область заняла четвертое место.
Системная работа правительства на повышение инвестиционной привлекательности региона, которой особое внимание уделяет губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО, продолжается и в 2011 году. Так, принята долгосрочная целевая программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области на период до 2013 года». В документе прописаны механизмы и направления деятельности по созданию удобной для инвесторов среды. В результате реализации программных мероприятий планируется увеличение объемов инвестиций, в том числе иностранных, изменение структуры экономики, появление новых отраслей.
Сегодня в правительстве области обсуждается вопрос создания «Агентства инновационного развития – Центра кластерного развития Амурской области» для организации эффективного взаимодействия между государственными и частными секторами экономики при разработке и реализации проектов развития территориальных кластеров, помощи в оформлении и продвижении проектов.
Важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности Амурской области является развитие эффективных институтов взаимодействия власти и бизнеса. С этой целью в 2010 году был принят региональный закон «О государственно-частном партнерстве в Амурской области». На семинаре, проведенном правительством области совместно с Центром ГЧП ГК «Внешэкономбанк» были названы наиболее перспективные проекты для реализации на условиях ГЧП – это энергоэффективность, комплексная подготовка территорий к жилищной застройке, региональные и муниципальные дорожные объекты, инфраструктура туризма.
Еще одним документом, работающим на повышение инвестиционной привлекательности, стала долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2011 – 2013 годы». В соответствии с ней создано государственное автономное учреждение Амурской области «Фонд гарантий и развития малого и среднего предпринимательства».
В министерстве экономического развития области уверены, что свою роль в формировании благоприятных условий для притока инвестиций должен сыграть и областной закон «О локальных зонах экономического благоприятствования», работа над которым еще ведется. «Создание и функционирование локальных зон экономического благоприятствования необходимо для комплексного развития региона, модернизации экономики области, и поддержки обрабатывающих и высокотехнологичных производств, а также будет способствовать развитию туризма и рекреационной деятельности, внедрению инновационных технологий и производств», – говорит заместитель министра экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области Оксана КУКШЕНЕВА.
Сейчас идет активная работа по поиску резидентов и созданию на территории Амурской области такой локальной зоны в городе Белогорске, в перспективе она может вырасти в особую экономическую зону промышленно-производственного типа. В конце 2010 года в Минэкономразвития РФ был представлен проект создания такой зоны. Основное направление деятельности предполагаемой ППОЭЗ «Белогорск» ориентировано на развитие предприятий обрабатывающих отраслей (пищевой промышленности, деревообработки), связанных с глубокой переработкой возобновляемых ресурсов области, сборочного производства сельхозмашин и спецтехники.
Для того чтобы создать в Приамурье режим наибольшего благоприятствования инвесторам, в правительстве области разрабатываются публичные реестры приоритетных инвестиционных проектов, «инвестиционных площадок», представляющих интерес для потенциальных участников проектов, а также перечень незадействованных производственных площадей на предприятиях области для предложения инвесторам.
При участии представителей власти, науки и бизнеса разработаны проекты развития нескольких кластеров, реализация которых даст синергетический эффект. Каждый из таких проектов подразумевает строительство новых предприятий, создание до нескольких тысяч дополнительных рабочих мест, что в свою очередь положительно скажется и на демографической составляющей Приамурья, поможет привлечь на ее территорию новое, а также закрепить проживающее здесь население.
«ДК» представляет несколько таких проектов.
Создается на базе космодрома «Восточный». Ориентирован на использование современных технологий, интеграцию космической деятельности с промышленностью, наукой и образованием. Является основой регионального космического кластера.
Строительство космодрома стимулирует развитие региональной стройиндустрии на базе местных минерально-сырьевых ресурсов, электроэнергетики. Возможна кооперация космического центра с региональными промышленными предприятиями по размещению заказов на поставку высокотехнологичного оборудования. Потребности строительства и эксплуатации космодрома сформируют высокоинтеллектуальный трудовой потенциал, адаптированный к условиям проживания на Дальнем Востоке.
Цель проекта – организация устойчивой производственно-технологической цепочки от выращивания зерновых и масличных культур через их переработку и производство кормов к развитию мясного и молочного животноводства.
Создание кластера позволит возвратить в хозяйственный оборот неиспользуемые и залежные земли, увеличив посевной клин до 1,2 млн га, производство сои – до 900 тыс. тонн в год, а также производство соевых пищевых продуктов – растительного масла, соевого белка и лецитина. Объём финансирования – 21,8 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на строительство маслоэкстракционного завода по переработке сои мощностью до 300 тыс. тонн, элеваторов с суммарной мощностью хранения до 100 тыс. тонн, животноводческих комплексов, на техническое оснащение сельхозпредприятий.
Основная цель проекта – строительство объектов электрической генерации на территории России суммарной мощностью до 10 800 МВт, сетей переменного и постоянного тока в России и Китае, поэтапное увеличение экспорта электроэнергии в КНР до 60 млрд кВт.ч в год к 2020 году.
Строительство Ерковецкой ТЭС мощностью до 3000 МВт на борту Ерковецкого буроугольного месторождения позволит увеличить экспорт электроэнергии до 20 млрд кВт.ч в год, а также добычу угля на Ерковецком месторождении до 18,5 млн тонн в год. Проектом запланирован пуск 5 энергоблоков начиная с 2016 года. Общая стоимость проекта 250 млрд рублей.
На российской территории будут размещены гостиничный и водный развлекательный комплексы, ледовый, туристский информационный и торгово-развлекательные центры, пешеходная улица. Планируется также создать новые туробъекты, среди которых три можно назвать уникальными.
«Парк мелового периода». В Амурской области находятся всемирно известные места раскопок динозавров. Одно из них – в черте города, другое – в 300 км к востоку. За 20 лет раскопок и научного изучения собрана редчайшая музейная экспозиция, в том числе скелеты динозавров. Предполагается строительство современного музея естественной истории и создание на его базе научно-познавательного бренда «Парк мелового периода».
Парк «Космическая одиссея». Проект связан со строящимся в области космодромом «Восточный» – главной космической гавани страны. Запуски ракетоносителей должны начаться в 2015, пилотируемые полеты – в 2018-м. На окраине г. Благовещенска предполагается построить парк «Космическая одиссея», в котором будут показаны макеты аэрокосмической техники, представляющие всю историю мирового освоения воздушного и космического пространства.
Парк «Этническая Россия». Комплекс этнических деревень расскажет об истории, традициях и быте населения Амурской области, где мирно живут и работают русские, украинцы, белорусы, татары, корейцы, эвенки и др.
Все три парка будут располагаться на обширной живописной территории в 200 га на северной окраине города, в 15-минутной доступности от таможни. Земельный участок под эти цели уже зарезервирован.
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