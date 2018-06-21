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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Июня, 07:30 |
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Mercedes-Benz, FUSO и Schmitz во Владивостоке
Презентация торгово-технического центра соберет крупные компании Дальнего Востока из транспортной, лесной, финансовой отраслей, а также партнеров – Mercedes-Benz, FUSO и Schmitz, которые познакомят участников со своими планами. Так, руководители компаний ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» представят стратегию «Mercedes-Benz» по развитию дилерской сети и сервисного обслуживания грузовой техники, ООО «Шмитц Каргобулл Руссланд» – основные тенденции на рынке полуприцепов, ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» – перспективы развития рынка малотоннажной техники.
Планируется показ новых седельных тягачей Mercedes-Benz, грузовиков FUSO и полуприцепов Schmitz. Участникам и гостям будет предоставлена возможность в неформальной обстановке обсудить перспективы рынка с представителями и руководством международных корпораций. На выставочной площадке посетители смогут пройти тест-драйв на седельном тягаче Mercedes-Benz, ознакомиться с тягачом Mercedes-Benz с колесной формулой 6х6 и полуприцепами Schmitz.
Общая площадь склада запасных частей Приморской транспортной компании превышает 1700 кв. м, ассортимент – более 5000 наименований. Компания является дилером Mercedes-Benz, FUSO, Schmitz, имеет доступ к on-line каталогам дистрибьюторской сети производителей по обслуживанию техники и заказу запасных частей.
Финансовое подразделение Приморской транспортной компании совместно с ведущими лизинговыми компаниями предоставляет возможность на выгодных условиях обеспечить бизнес клиента транспортными средствами. Такая схема позволяет воспользоваться всеми преимуществами лизинга:
– Не требует залога имущества.
– Возможность пользования автомобилем, не приобретая его.
– НДС выделяется в состав лизинговых платежей с учетом особенностей бизнеса.
– Срок лизинга от 3-х до 5-ти лет.
– Возможность включения страхования и услуги по регистрации автомобиля в лизинговый платеж.
Отвечая за высокое качество автомобилей, компания предоставляет различные виды гарантии: на новый автомобиль – 12 месяцев без ограничения пробега; на двигатель и КПП – до 36 месяцев или 450 000 км пробега; на оригинальные запчасти – 12 месяцев без ограничения пробега. Сервисный центр компании работает уже более 10 лет на рынке сервисного обслуживания грузовой и специальной техники. В компании постоянно проходят обучение персонала и повышение квалификации на специализированных семинарах, организованных производителями.
Гибкие финансовые условия автоконцернов при поставке грузовой техники официальным дилерам, продолжительная гарантия и качественное сервисное обслуживание позволяют Приморской транспортной компании предлагать клиенту грузовую технику по конкурентным ценам.
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