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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 19 Августа, 23:01 |
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Инвестиционный климат от Сбербанка
Валерий ПЫТНЕВ, председатель Дальневосточного банка Сбербанка России, рассказывает о многочисленных инвестиционных проектах, ставших реальностью в Дальневосточном регионе благодаря финансовой поддержке банка.
– Валерий Владимирович, как вы оцениваете инвестиционную активность на Дальнем Востоке?
– Считаю, что сегодня есть все основания говорить о преодолении кризисных явлений в региональной экономике и ее положительных трендах. Идет реализация проектов, имеющих высокую социальную и государственную значимость – возведение объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, строительство трассы «Амур», модернизация мощностей ОАО «ДГК» в Приморском крае, ведется реализация масштабных и капиталоемких проектов в области лесопереработки и золотодобычи и т.д.
– Какие инвестиционные проекты банк финансировал в последние годы? Их отраслевая специфика, с вашей точки зрения, изменилась?
– В 2010 – 2011 гг. Сбербанком на Дальнем Востоке была продолжена работа над проектами, начало реализации которых совпало с кризисными явлениями в мировой экономике. Мы успешно сотрудничаем с ЗАО «УЛК», ЗАО «Бизнес-Лизинг», ООО СП «Аркаим», УК «РФП Групп», ООО «Фарм-Экспресс», ООО «Амурагроцентр», ООО «Бриллиант», ООО «Нью-Трейд», ООО «СДМ-Трейдинг», ЗАО «Михайловский бройлер», ООО «Амурагрокомплекс», ООО «Невада-Восток», и многими другими компаниями.
В течение 2010 года Сбербанк поддержал инвестиционные проекты в области энергетики – ОАО «ДГК» (финансирование проекта по газификации объектов энергетики Приморского края – 455,7 млн руб.), животноводства – ОАО «Племптицезавод «Хабаровский» (246,5 млн руб.), коммерческого строительства, золотодобычи (финансирование сделки лизинга ОАО «Артель старателей «Амур» и ООО «Бизнес-Лизинг» – 882 млн руб.; ОАО «Покровский рудник» – финансирование освоения золоторудного месторождения «Пионер» (1881 млн руб.).
Кроме того, банк участвует в мероприятиях по подготовке к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке, финансируя компании, ведущих дорожное, а также комплексное строительство объектов инфраструктуры в Приморском крае (ОАО «Дальстроймеханизация», и др.), и трассы федерального значения «Амур».
Уже этот год добавил в наш инвестиционный портфель десятки новых проектов из разных отраслей экономики – от золотодобычи до жилищного строительства. Один их крупнейших – освоение золоторудного месторождения «Маломыр», которое ведет ООО «Маломырский рудник». Общий объем нашего финансирования составит $100 млн. Банк начал финансирование строительства свиноводческого комплекса в Приморском крае, ОАО «Сахалинское морское пароходство» банк предоставляет средства на покупку двух морских судов. В Хабаровске ООО «Невада-Восток» приступает к строительству современного торгового центра, банк вкладывает в этот проект 535 млн рублей. Будем финансировать строительство ледового дворца на Сахалине, жилых комплексов во Владивостоке и Большом Камне и т.д. Как видите, инвестиционные проекты, получившие поддержку со стороны Сбербанка, имеют широкий отраслевой спектр. В 2011 году можно говорить о серьезных заявках со стороны строительной отрасли. Подчеркну при этом, что банк, рассматривая заявки на финансирование, не отдает предпочтение только крупным и капиталоемким объектам, нам интересны практически все проекты, реализуемые в реальном секторе экономики, независимо от суммы необходимого финансирования.
– Какой из инструментов инвестиционного кредитования получил наибольшее распространение за последние два года?
– Прямое кредитование оказалось наиболее популярным. Клиенты осознают реальные выгоды наших предложений – сроки финансирования до 10 лет, сумма кредита – до 80% от стоимости проекта, а также широкий перечень целей кредитования. Одновременно со второго полугодия 2011 года, развивая направления инвестиционного кредитования, Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» начал активно применять инструменты торгового и экспортного финансирования, среди них можно выделить постимпортное и внешнеторговое финансирование, в том числе под покрытие экспортных кредитных агентств. Данные продукты применимы как для клиентов, импортирующих оборудование и технику для модернизации собственного производства, так и для экспортоориентированных предприятий вне зависимости от страны поставщика техники. Ключевое преимущество – низкая стоимость кредитных ресурсов за счет привлечения их на внешнем рынке. Клиентам, реализующим капиталоемкие инвестиционные проекты, предлагаем схему финансирования с участием нескольких банков под конкурентоспособную процентную ставку.
Словом, определяющей позицией Сбербанка является ориентация на клиента и его реальные потребности.
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