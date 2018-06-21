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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:19 |
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Универсальная лизинговая компания: в контексте развития
Для дальневосточного бизнеса лизинг давно перестал быть экзотическим финансовым инструментом, его востребованность продиктована целым рядом преимуществ по сравнению с банковским кредитованием. При этом эффективным катализатором развития рынка стали масштабные инфраструктурные проекты, которые осуществляются сегодня в Дальневосточном федеральном округе. А если смотреть на будущее региона с позиций Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, то у лизинга открываются еще более оптимистичные перспективы – в округе будет вестись строительство дорог, линий электропередачи, газо – и нефтепроводов, вслед на стройками Владивостока, преобразившими город в преддверии саммита АТЭС, огромная строительная площадка развернется в Амурской области, где с нуля будет построен космодром Восточный. Начаты и планируются в реализации частные проекты по организации в регионе крупных перерабатывающих производств, рядом с этим будет развиваться малый и средний бизнес.
Все это, по словам заместителя генерального директора «Универсальной лизинговой компании» Ивана КРИВОНОСОВА, в значительной степени создает ориентиры для дальнейшего профессионального развития компании.
– Мы уверены в том, что лизинг и впредь будет занимать важное место в реализации региональных проектов, а наш опыт, наши сложившиеся партнерские отношения с компаниями региона обеспечат нам стабильное развитие, – рассуждает о перспективах компании и ее месте в развитии региона Иван Кривоносов. – Плюс к этому лизинг хорошо дополняет возможности банковского кредитования и может послужить эффективным инструментом долгосрочного финансирования проектов модернизации производства. В этом смысле для лизинговых компаний в регионе открывается просто обширнейшая ниша, ведь на многих предприятиях износ основных фондов доходит до 80-90%. Причем в самых разных отраслях экономики – особенно в транспортной сфере, рыбодобыче, обрабатывающих производствах и т.д. Мы, являясь по сути универсальной компанией, работаем с предприятиями самого широкого спектра, зная особенности бизнеса, можем предложить действительно индивидуальные решения этих проблем.
По словам Ивана Кривоносова, после того как рынок лизинговых услуг в основном восстановился после кризисных явлений, основные показатели работы компании – объем лизингового портфеля, количество новых сделок – растут не самыми «ударными» темпами – на 10%. Это мало по сравнению с темпами роста в докризисные годы, когда объем бизнеса рос ежегодно более чем на 50%, а то и выше. Но ведь снижение темпов роста – это не только последствия кризиса, сжавшего спрос на финансовые услуги, но и значительно выросшая исходная база. На 1 июля 2011 года величина лизингового портфеля компании превысила 5 млрд рублей.
Досье "ДК"
За первое полугодие 2011 г. ЗАО «Универсальная лизинговая компания» заключило 147 договоров лизинга на общую сумму 2,3 млрд руб. Стоимость переданного в лизинг имущества составила 1,8 млрд руб.
Сегодня лизинговый портфель сформирован из договоров с компаниями, занятыми в сфере добычи полезных ископаемых, лесозаготовки и деревообработки, строительства – треть объема, а также транспорта, сельского хозяйства, услуг, энергетики, телекоммуникаций, геологоразведки, торговли и др. И, по словам Ивана Кривоносова, сегодня он становится еще более диверсифицированным, поскольку компания начала активно работать с предприятиями малого и среднего бизнеса. Его доля в лизинговом портфеле растет, и основное количество новых сделок в последнее время тоже заключается с этим сегментом бизнеса.
– Если посмотреть на сегодняшнее положение дел на рынке лизинговых услуг, то главным событием здесь стал резкий рост конкуренции со стороны крупных федеральных игроков, – рассказывает Иван Кривоносов. – Вслед за послекризисным затишьем, когда и спрос, да и собственно предложение лизинговых услуг сжались, сегодня началось резкое усиление конкуренции. Можно сказать, сдвинул местный рынок приход такого игрока, как Сбербанк-Лизинг, за ним серьезную активность начал проявлять давно присутствующий в регионе ВТБ-Лизинг. Нам ничего не остается, как реагировать на эти вызовы рынка и тоже активно расширять свою нишу. Если еще недавно почти 95% договоров приходились на крупный бизнес, а нашими основными клиентами были компании уровня «Дальспецстроя», «Дальлеспрома», «Дальмостостроя», «Спасскцемента» и т.д., то сегодня наряду с ними растет доля малого и среднего бизнеса.
Собственно эта тенденция вполне отражает те процессы, которые происходят в экономике региона. В отношении этого сегмента в последние годы действует целый ряд программ поддержки федерального и регионального уровня, что дает положительные результаты. По словам Ивана Кривоносова, Универсальная лизинговая компания внимательно изучает эти новые возможности для малого бизнеса и находит свое место в системе мер поддержки.
Один из таких примеров – участие в федеральной программе «Развитие малого и среднего бизнеса», в рамках которой компания получила кредит Российского банка развития в сумме 500 млн рублей под очень комфортный процент, который целевым образом направлен на обеспечение лизинговых сделок с МСБ. Практически в каждом субъекте ДФО сегодня реализуются региональные программы поддержки, которые, как правило, предусматривают субсидирование процентов по лизинговым платежам компаниям малого и среднего бизнеса. Определенные меры поддержки на государственном уровне предусмотрены для ряда российских производителей, что тоже позволяет лизинговым компаниям встроиться в складывающуюся систему и предложить бизнесу удобные финансовые инструменты для развития.
Несмотря на то, что расширение сотрудничества с малым бизнесом ведет к значительному количественному росту договоров лизинга, Универсальная лизинговая компания пока не собирается переходить на стандарты розничного рынка, активнее использовать элементы скоринга.
– Индивидуальный подход всегда был конкурентным преимуществом компании, и мы не собираемся от него отказываться, – комментирует основные принципы работы Иван Кривоносов. – При том, что мы стандартизировали все процедуры (без этого сложно работать с банками и обеспечивать защиту от рисков), наши специалисты, обладающие широкими компетенциями, всегда ведут разговор исключительно в индивидуальном ключе, ведь сколько бизнесов – столько и подходов и вариантов финансирования. Важно увидеть возможности и, выстраивая отношения с клиентами, исходить прежде всего из этого.
Сегодня сотни компаний, кому за десять лет работы Универсальная лизинговая компания помогла решить производственные задачи, могут подтвердить: такой клиентоориентированный подход позволяет совершать сделки с максимально возможной выгодой. Партнерские отношения лизинговой компании с банками-кредиторами дают возможность получения ресурсов по более низкой цене, сотрудничество со страховыми компаниями обеспечивает значительные скидки при страховании сделок, оперативное принятие решений на месте и так далее – по кругу набирается сумма преимуществ сотрудничества с Универсальной лизинговой компанией. К тому же, отвечая названию «Универсальная», компания, по словам Ивана Кривоносова, готова привезти любое оборудование российских или зарубежных производителей – от сложной техники для горных работ до оборудования для фермерского хозяйства. В кругу партнеров компании в том числе и фирмы, выпускающие оборудование самых известных мировых брендов. «Для нас нет запретных тем, а количество поставщиков уже перевалило за тысячу», – рассказал заместитель генерального директора Универсальной лизинговой компании.
Все это веские основания для выстраивания долгосрочных отношений. Именно поэтому, заключив договор с компанией раз, клиенты, как правило, возвращаются сюда за решением следующих задач, развиваются вместе с командой Универсальной лизинговой компании, которая сумела занять лидирующие позиции среди региональных компаний в Дальневосточном федеральном округе и свое место в экономике территории. Поэтому здесь такие документы, как Стратегия развития региона, изучают особенно внимательно, полагая, что опыт и финансовые возможности лизинговой компании могут стать вкладом в общее дело.
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