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Понедельник| 20 Августа, 16:30 |
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Ультратонкие «премьеры»
Компания Razer, известный производитель гаджетов для геймеров, объявила о выпуске ультратонкого игрового ноутбука под названием Razer Blade. Новинка будет оборудована 17-дюймовым экраном с LED-подсветкой и разрешением 1920х1080 пикселей, двухъядерным процессором Intel Core i7 2640M с частотой 2, 8 ГГц, 8 гигабайтами памяти DDR3 1333 МГц и видеокартой NVIDIA GeForce GT 555M с 2 гигабайтами памяти GDDR5. Толщина корпуса новинки составит всего 22 мм. В продаже Razer Blade появится в четвертом квартале 2011 года по цене около $2800.
А компания ASUSTeK Computer начинает в сентябре продажи нового ультратонкого ноутбука ASUS U36SD-RX146V на платформе Intel Huron River, оборудованного 13, 3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1366x768 пикселей и светодиодной подсветкой экрана. Модель заключена в прочный корпус толщиной всего 19 мм, изготовленный из магниево-алюминиевого сплава и имеющий специальное покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев. Стартовая цена продукта установлена в размере 1300 евро.
По материалам www.onegadget.ru, www.3dnews.ru.
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