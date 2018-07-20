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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:11 |
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Восточный хаб России
По территории Хабаровского края проходят две восточные магистрали: Транссиб и БАМ. Важнейшими железнодорожными узлами являются города Комсомольск-на-Амуре, где имеется выход на обе магистрали, и Хабаровск, сосредоточивший системы управления всей Дальневосточной железной дорогой. ОАО «РЖД» в последние годы провело значительные работы по расширению пропускных возможностей Транссиба у Хабаровска, построив две очереди железнодорожного перехода через Амур. Сейчас значительные средства и усилия сосредоточены на ликвидации узких мест пути к побережью от Комсомольска-на-Амуре до Совгавани.
Ключевым объектом авиасообщения Дальнего Востока является крупнейший в ДФО Хабаровский аэропорт. Нынешним летом корейская государственная корпорация «Международный аэропорт Инчхон» приобрела 10% уставного капитала ОАО «Хабаровский аэропорт». Теперь корейская госкорпорация примет участие в реализации мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровск (Новый), разработанного специалистами «Инчхон» и «Дэу Инжиниринг» (Daewoo Engineering), и будет содействовать привлечению инвестиций в этот проект.
В 2010 году морскими портами Хабаровского края переработано более 25 млн тонн грузов. Правительством края ведется целенаправленная комплексная работа по развитию Ванино-Советскогаванского транспортно-промышленного узла, предусматривающая взаимоувязанное расширение припортовой, железнодорожной, энергетической, социальной инфраструктуры, строительство автомобильных дорог, промышленных производств.
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