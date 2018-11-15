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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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14 Ноября 2018, 14:46Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
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17 Февраля 2011, 10:00 | Регион сегодня
Альфа-Банк поможет осуществить мечту
Альфа-Банк запустил новый необычный для финансовой организации сайт «Реализуй свою мечту с Альфа-Банком», который поможет клиентам банка осуществлять свои желания.
На этом сайте каждый клиент Альфа-Банка может написать, о чем он мечтает, и указать, какие средства нужны для осуществления мечты. Его друзья и знакомые смогут помочь этому желанию сбыться, переведя со своего счета некоторую сумму денег. Для перевода средств можно воспользоваться интернет-банком «Альфа-Клик» или банкоматами Альфа-Банка с функцией зачисления денег на счет по номеру счета.
«На страницах нашего нового сайта каждый из нас сможет если не осуществить, то хотя бы приблизить исполнение желания близкого человека. И больше не нужно будет ломать голову над тем, какой подарок выбрать, достаточно просто зайти на сайт», – сказал Алексей МАРЕЙ, член правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка.
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