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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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17 Февраля 2011, 10:00 | Регион сегодня
СПГ – в перспективе третья очередь
Перспективы строительства третьей очереди завода СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» обсудили в представительстве правительства Сахалинской области в Москве губернатор Александр ХОРОШАВИН и президент по маркетингу в России, Каспийском регионе и СНГ компании «Shell» Рон Кохрейн.
Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Сахалина, в ходе встречи губернатор подчеркнул, что руководство региона заинтересовано в данном вопросе, так как «расширение производственных мощностей пока единственного в России завода по производству сжиженного природного газа может принести дополнительные доходы в бюджет островного края». «Кроме того, развитие СПГ-индустрии на Сахалине в самое ближайшее время позволит РФ укрепить свои позиции на мировом рынке СПГ и упрочить сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», – отмечает пресс-служба.
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