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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 20:28 |
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О цене на газ договорились
«Очевидно, что для Дальнего Востока надо выстраивать взвешенную тарифную политику в сфере энергетики. Стоимость энергетических ресурсов не должна сдерживать развитие экономики региона, создавать дополнительную нагрузку для местных бюджетов, бизнеса и граждан. Поэтому, как и договаривались, мы предусматриваем специальные механизмы поддержки, в том числе за счёт федерального бюджета. Так, например, принято решение дотировать поставки газа по трубопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. И в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено в 2011 году 1,9 млрд рублей, в 2012-м – 11,2 млрд рублей, в 2013-м – 11,5 млрд рублей», – заметил Владимир Путин.
Премьер-министр обратил внимание энергетиков, крупнейших компаний, работающих в этой сфере, и руководителей регионов на необходимость совместными действиями обеспечить строительство трубопроводной системы низкого давления. «До конечного потребителя нужно доводить, – заметил Путин, – не только для крупных потребителей, но и для граждан».
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