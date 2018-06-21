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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 19:42 |
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Взаимовыгодная поддержка
Интересно, что многие из направлений ожидаемой поддержки, высказанные предпринимателями, уже реализуются или находятся в стадии подготовки к реализации со стороны правительства Хабаровского края. В частности, на Совете бизнесом отмечалась необходимость расширения инфраструктуры поддержки, развития механизма государственно-частного партнерства. В 2010 году начали работать 4 новых муниципальных инфраструктурных объекта в Хабаровском, Вяземском, Бикинском и Верхнебуреинском районах. В их создание были вложены средства и краевого бюджета.
Во взаимоотношениях краевой власти и предпринимателей в Хабаровском крае выстроена система, которая совершенствуется на протяжении последних лет. В настоящий момент реализуется уже седьмая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» нынешняя на 2010-1012 годы. Программа предусматривает поддержку не только начинающих, но и уже действующих субъектов малого и среднего бизнеса. В фокусе ее действия оказываются предприятия, занимающиеся инновационной и производственной деятельностью, строительством и предоставлением услуг, обслуживанием жилищного фонда. Расставляя подобные приоритеты, власти пытаются развить неторговую составляющую предпринимательства, надеясь на приток предпринимательской инициативы населения в производственную сферу.
В 2010 году общая сумма расходов на исполнение мероприятий программы составила более 90 млн рублей. Как говорит заместитель министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края по вопросам малого и среднего предпринимательства Юрий ЧАЙКА, самым востребованным видом финансовой помощи в регионе являются льготные микрозаймы, которые выдает Фонд поддержки предпринимательства Хабаровского края. В 2010 году кредитным советом Фонда принято решение о предоставлении 233 займов хозяйствующим субъектам на общую сумму 180,4 млн рублей. Финансовая поддержка этих проектов позволила сохранить 1046 и создать 787 новых рабочих мест.
В крае также действует программа предоставления гарантий (поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства по их обязательствам перед коммерческими банками. Гарантия одному субъекту предпринимательства по этой программе может составить до 5 млн рублей. Банками-партнерами гарантийного фонда на конкурсной основе стали Дальневосточный банк Сбербанка России, Россельхозбанк, МДМ Банк – Хабаровский филиал, Банк ВТБ 24, Далькомбанк. За 2010 год выдано 67 поручительств на общую сумму 135,6 млн рублей. Что позволило краевым предпринимателям привлечь на свое развитие 232,3 млн рублей кредитных средств.
В минувшем году осуществлялся новый вид поддержки – предоставление грантов начинающим предпринимателям (до 300 тыс. на одного учредителя субъекта малого и среднего бизнеса). На финансирование проекта выделено более 19 млн рублей, 72 начинающих предпринимателя получили грантовую поддержку, из них 68% – начинающие предприниматели из числа бывших безработных, 36% – молодежь до 30 лет.
В целях снижения напряженности на рынке труда с начала года реализовывалась программа поддержки стартующего бизнеса «Начинающий предприниматель», которая включает в себя различные формы поддержки граждан, в том числе и безработных, желающих создать собственный бизнес. Для них организованы курсы, обучающие основам предпринимательской деятельности, индивидуальный консалтинг проектов по созданию предприятий, регистрация и консультационное сопровождение вновь созданных субъектов малого бизнеса по юридическим, экономическим, бухгалтерским аспектам, предоставляется помощь в составлении бизнес-плана, финансовая поддержка жизнеспособных бизнес-проектов. По программе поддержки стартующих предпринимателей за 2010 год прошли обучение более 400 человек.
Предприниматели отмечают, что существенным подспорьем для многих из них стало то, что в прошлом году ставки арендной платы по краевому имуществу сохранены на уровне 2008-2009 года.
Меры дали весьма неплохой результат: за три квартала 2010 года налоговые поступления от малого и среднего бизнеса края возросли на 27%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оборот малых (без микро) и средних предприятий возрос более чем на 20%, а непосредственное число субъектов МСП возросло более чем на 9,5%.
В 2011 году на реализацию программных мероприятий из краевого бюджета будут направлены 23,4 млн рублей. Начнется создание краевого бизнес-инкубатора, полностью соответствующего стандартам, определенным Министерством экономического развития РФ, в числе которых установка минимальных размеров – 900 кв. м, содержание за счет средств краевого бюджета в течение 10 лет после постройки. Объект разместится в Северном округе города Хабаровска, в районе улицы Тихоокеанской. Его сдача и ввод в эксплуатацию должны пройти в 2012 году. Стоит сказать, что бизнес-инкубаторы в крае есть и сейчас, но они работают при университетах, нацелены в основном на использование собственных разработок учебных заведений и не решают общекраевые задачи.
Летом 2011 года должен заработать Центр поддержки экспортно-ориентированных компаний, в рамках которого будет субсидироваться часть процентной ставки банковских кредитов, выданных на производство и поставку экспортной продукции. Поддержка осуществляется по уже проведенным операциям начиная с 2005 года для малых предприятий и с 2007 года для средних. Скорей всего центр разместится на площадке краевого Фонда поддержки предпринимательства. Юрий Чайка подчеркивает, что стимулирование выхода на мировые рынки особенно важно для малых и средних предприятий в силу ограниченности емкости внутреннего рынка Хабаровского края.
Уже заработал новый Интернет-сайт малого бизнеса Хабаровского края http://msb.khabkrai.ru. Созданный на основе современных технологий, он предполагает оперативное наполнение необходимой информацией не провайдером или администратором, а непосредственно сотрудниками министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края. Кроме того, на сайте появился форум, где предприниматели могут общаться с представителями власти и делиться опытом и мнениями друг с другом.
Министерство экономического развития и внешних связей края акцентирует внимание на развитии предпринимательства в муниципальных районах. Заработает собственный фонд поддержки бизнеса в Комсомольске-на-Амуре. Потенциальная востребованность его услуг велика, и есть надежда, что работа муниципального фонда даст дополнительный импульс развитию предпринимательства в Комсомольске. Способствовать росту активности населения должно также развитие потребительской кооперации, призванной организовать скупку и реализацию продукции местных малых и микропредприятий.
В этом году краевой Фонд поддержки предпринимательства переедет в новое помещение, под крышей которого соберет все свои подразделения, пользоваться его услугами предпринимателям будет более комфортно. Получат дальнейшее развитие и зарекомендовавшие себя в прошлые годы меры: микрофинансирование, гарантийный фонд и др. Важно, что эти фонды будут докапитализированы, что даст возможность расширить круг участников программы.
Руководство края активно поддерживает инициативы федерального центра по стимулированию и развитию малого и среднего предпринимательства. На федеральном уровне постоянно возникают программы по развитию этого сектора экономики, поэтому в течение года могут появиться и дополнительные направления поддержки. Эти меры способны минимизировать негативные последствия повышения общей налоговой нагрузки, связанной с увеличением отчислений во внебюджетные фонды, привести к дальнейшему росту предпринимательского сектора и к увеличению его влияния на доходную часть регионального бюджета.
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