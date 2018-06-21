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17 Февраля 2011, 10:00 | Регион сегодня

Доверие малому бизнесу

В последние несколько месяцев Сбербанк принципиально обновил линейку кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, причем новые предложения банка уже становятся универсальными инструментами для предпринимателей Дальнего Востока.

Сбербанк доверяет малому бизнесу

Пожалуй, самым инновационным кредитным продуктом Сбербанка стал скорринговый кредит «Доверие», ориентированный на малый бизнес. Такой кредит может получить собственник бизнеса с годовой выручкой до 1,8 млн руб., а также индивидуальные предприниматели и малые предприятия с выручкой до 60 млн руб. Простое и быстрое оформление заявки, отсутствие комиссий и залогового обеспечения, использование кредита на любые цели и возможность досрочного погашения – все это делает данное кредитное предложение весьма привлекательным для предпринимательского сообщества.

«Благодаря технологии «Кредитная фабрика» решение о выдаче кредита «Доверие» принимается всего в течение трех дней при минимальном пакете документов от заемщика. В первую очередь предприниматель совместно со специалистом банка заполняет анкету на получение кредита и передает пакет необходимых документов, а уже через день после предварительной оценки специалисты банка выезжают к месту ведения бизнеса. Кредит выдается на срок до 24 месяцев, а его максимальная сумма составляет 1 млн руб. Важно, что в качестве заемщика может выступать как юридическое лицо, так и непосредственно собственник бизнеса», – рассказывает начальник отдела организации обслуживания и продаж для юридических лиц Приморского отделения Сбербанка России Наталья КОНДРАТОВА.

Интересно, что первыми заемщиками, оформившими кредит «Доверие» в Приморье, стали индивидуальные предприниматели из Спасска-Дальнего. Один из них получил 100 тыс. руб. для развития собственного салона красоты, другой – 1 млн руб. на усовершенствование услуг пассажирских автоперевозок.

Семь преимуществ

Для предприятий с более высоким оборотом Сбербанк подготовил семь обновленных программ кредитования, нацеленных на развитие бизнеса с годовой выручкой до 400 млн руб.

Кредит «Бизнес-Недвижимость» позволит малому предприятию или индивидуальному предпринимателю направить заемные средства на приобретение собственных офисных, производственных или складских помещений, торговых площадей (магазинов, торговых центров) и других объектов коммерческой недвижимости. Кредит удобен для малого бизнеса, который собирается упрочить свои позиции в гостиничной или ресторанной сфере. В числе преимуществ кредита «Бизнес-Недвижимость» Наталья Кондратова называет возможность покупки как уже построенных, так и строящихся объектов недвижимости, а также возможность финансирования под залог приобретаемой недвижимости. По предварительному согласованию клиент может воспользоваться годовой рассрочкой по уплате основного долга и в первый год кредитования оплачивать только проценты. Кредит выдается на срок до 10 лет.

Автомобильному и строительному бизнесу Сбербанк тоже готов подставить свое кредитное плечо. Кредит «Бизнес-Авто» предназначен для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, желающих обновить свой автопарк. Это может быть и легкий коммерческий автотранспорт, и грузовой, включая прицепы и полуприцепы, спецтехника любого назначения и т.д. Программа кредитования Сбербанка «ГАЗ» поможет дальневосточным предпринимателям стать владельцами автомобилей производства Горьковского автомобильного завода. В обеих программах предусмотрена возможность увеличения суммы кредитования за счет включения в нее стоимости страховки автотранспортного средства.

Стимулирующими для развития малого бизнеса могут стать кредиты «Бизнес-Актив» и «Бизнес-Оборот». В первом случае заемщик банка сможет обновить оборудование на своем производстве, при этом не требуется дополнительного имущественного обеспечения кредита – в качестве залога банк принимает приобретаемое оборудование. С помощью кредита «Бизнес-Оборот» клиенты Сбербанка смогут приобрести сырье и полуфабрикаты для производства, пополнить товарные запасы, а также покрыть текущие расходы на ведение бизнеса.

Кредитная политика Сбербанка традиционно учитывает инвестиционные задумки клиентов. Так, разработан специальный кредит «Бизнес-Инвест», благодаря которому заемщики смогут осуществить модернизацию производства, приобрести основные средства для бизнеса и сделать ремонт основных фондов малого предприятия. По словам Натальи Кондратовой, этот кредит банк готов выдать при частичном залоговом обеспечении: необеспеченная часть кредита может составлять до 25 % от суммы финансирования, но не более 1 млн руб.

Большой помощью для заемщика Сбербанка может послужить поручительство Гарантийного фонда, что в ряде случаев увеличит сумму беззалогового обеспечения еще на 70%. По мнению руководителя Гарантийного фонда Приморского края Ефима ЯКИМЧУКА, конкурентные процентные ставки по кредитам позволили Сбербанку заключить за 2010 год рекордное количество договоров в рамках партнерской программы. В Приморье результатом такого сотрудничества уже стал 21 кредит на общую сумму 44,7 млн руб.

Впрочем, Сбербанк видит своей задачей не только продажу предпринимателю различных кредитных продуктов, но и установление с ним личного контакта, помощь в развитии его бизнеса. А для конечного успеха бизнес-проектов немаловажное значение имеет финансовая грамотность заемщика.

«Наши клиенты заинтересованы в приумножении своих знаний в области финансов, – поясняет Наталья Кондратова. – И мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им в этом. На территории Приморского края регулярно проводятся семинары с участием не только наших специалистов, но и страховщиков, юристов, представителей Гарантийного фонда, налоговых органов».

Предприниматели, имеющие четкий план действий по развитию бизнеса, умеющие работать с рисками, разбирающиеся в различных финансовых инструментах, являются основой эффективной экономики и желанными клиентами Сбербанка. На них и ориентируется банк, постоянно совершенствуя свою обширную линейку кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса.

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