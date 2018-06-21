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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
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Доверие малому бизнесу
Сбербанк доверяет малому бизнесу
Пожалуй, самым инновационным кредитным продуктом Сбербанка стал скорринговый кредит «Доверие», ориентированный на малый бизнес. Такой кредит может получить собственник бизнеса с годовой выручкой до 1,8 млн руб., а также индивидуальные предприниматели и малые предприятия с выручкой до 60 млн руб. Простое и быстрое оформление заявки, отсутствие комиссий и залогового обеспечения, использование кредита на любые цели и возможность досрочного погашения – все это делает данное кредитное предложение весьма привлекательным для предпринимательского сообщества.
«Благодаря технологии «Кредитная фабрика» решение о выдаче кредита «Доверие» принимается всего в течение трех дней при минимальном пакете документов от заемщика. В первую очередь предприниматель совместно со специалистом банка заполняет анкету на получение кредита и передает пакет необходимых документов, а уже через день после предварительной оценки специалисты банка выезжают к месту ведения бизнеса. Кредит выдается на срок до 24 месяцев, а его максимальная сумма составляет 1 млн руб. Важно, что в качестве заемщика может выступать как юридическое лицо, так и непосредственно собственник бизнеса», – рассказывает начальник отдела организации обслуживания и продаж для юридических лиц Приморского отделения Сбербанка России Наталья КОНДРАТОВА.
Интересно, что первыми заемщиками, оформившими кредит «Доверие» в Приморье, стали индивидуальные предприниматели из Спасска-Дальнего. Один из них получил 100 тыс. руб. для развития собственного салона красоты, другой – 1 млн руб. на усовершенствование услуг пассажирских автоперевозок.
Семь преимуществ
Для предприятий с более высоким оборотом Сбербанк подготовил семь обновленных программ кредитования, нацеленных на развитие бизнеса с годовой выручкой до 400 млн руб.
Кредит «Бизнес-Недвижимость» позволит малому предприятию или индивидуальному предпринимателю направить заемные средства на приобретение собственных офисных, производственных или складских помещений, торговых площадей (магазинов, торговых центров) и других объектов коммерческой недвижимости. Кредит удобен для малого бизнеса, который собирается упрочить свои позиции в гостиничной или ресторанной сфере. В числе преимуществ кредита «Бизнес-Недвижимость» Наталья Кондратова называет возможность покупки как уже построенных, так и строящихся объектов недвижимости, а также возможность финансирования под залог приобретаемой недвижимости. По предварительному согласованию клиент может воспользоваться годовой рассрочкой по уплате основного долга и в первый год кредитования оплачивать только проценты. Кредит выдается на срок до 10 лет.
Автомобильному и строительному бизнесу Сбербанк тоже готов подставить свое кредитное плечо. Кредит «Бизнес-Авто» предназначен для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, желающих обновить свой автопарк. Это может быть и легкий коммерческий автотранспорт, и грузовой, включая прицепы и полуприцепы, спецтехника любого назначения и т.д. Программа кредитования Сбербанка «ГАЗ» поможет дальневосточным предпринимателям стать владельцами автомобилей производства Горьковского автомобильного завода. В обеих программах предусмотрена возможность увеличения суммы кредитования за счет включения в нее стоимости страховки автотранспортного средства.
Стимулирующими для развития малого бизнеса могут стать кредиты «Бизнес-Актив» и «Бизнес-Оборот». В первом случае заемщик банка сможет обновить оборудование на своем производстве, при этом не требуется дополнительного имущественного обеспечения кредита – в качестве залога банк принимает приобретаемое оборудование. С помощью кредита «Бизнес-Оборот» клиенты Сбербанка смогут приобрести сырье и полуфабрикаты для производства, пополнить товарные запасы, а также покрыть текущие расходы на ведение бизнеса.
Кредитная политика Сбербанка традиционно учитывает инвестиционные задумки клиентов. Так, разработан специальный кредит «Бизнес-Инвест», благодаря которому заемщики смогут осуществить модернизацию производства, приобрести основные средства для бизнеса и сделать ремонт основных фондов малого предприятия. По словам Натальи Кондратовой, этот кредит банк готов выдать при частичном залоговом обеспечении: необеспеченная часть кредита может составлять до 25 % от суммы финансирования, но не более 1 млн руб.
Большой помощью для заемщика Сбербанка может послужить поручительство Гарантийного фонда, что в ряде случаев увеличит сумму беззалогового обеспечения еще на 70%. По мнению руководителя Гарантийного фонда Приморского края Ефима ЯКИМЧУКА, конкурентные процентные ставки по кредитам позволили Сбербанку заключить за 2010 год рекордное количество договоров в рамках партнерской программы. В Приморье результатом такого сотрудничества уже стал 21 кредит на общую сумму 44,7 млн руб.
Впрочем, Сбербанк видит своей задачей не только продажу предпринимателю различных кредитных продуктов, но и установление с ним личного контакта, помощь в развитии его бизнеса. А для конечного успеха бизнес-проектов немаловажное значение имеет финансовая грамотность заемщика.
«Наши клиенты заинтересованы в приумножении своих знаний в области финансов, – поясняет Наталья Кондратова. – И мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им в этом. На территории Приморского края регулярно проводятся семинары с участием не только наших специалистов, но и страховщиков, юристов, представителей Гарантийного фонда, налоговых органов».
Предприниматели, имеющие четкий план действий по развитию бизнеса, умеющие работать с рисками, разбирающиеся в различных финансовых инструментах, являются основой эффективной экономики и желанными клиентами Сбербанка. На них и ориентируется банк, постоянно совершенствуя свою обширную линейку кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса.
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