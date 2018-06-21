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17 Февраля 2011, 10:00 | Регион сегодня

Заповедный Кони

Горы, укутанные кедровым стлаником, а весной поражающие буйством цвета рододендронов и багульника, крупнейшие в Охотоморье птичьи базары, лежбища тюленей и сивучей, головокружительные панорамные виды, «альпийские» озера и водопады, следы поселений древнего человека – все это полуостров Кони, расположенный всего в 50 километрах от Магадана на территории Ольского участка заповедника «Магаданский». Поездка сюда мгновенно развенчивает представления о Колыме как о крае вечной мерзлоты, окутанном в сумрак долгих полярных ночей. При более близком знакомстве, через фантастический природный потенциал, она становится совсем другой – теплой, солнечной и очень эмоциональной.

Этот участок северного побережья Охотского моря, где встречается до 3/4 всего растительного разнообразия Северной Охотии, без преувеличения считается уникальнейшим – и с точки зрения богатейшего состава флоры и фауны, и в плане характерного ландшафта – ледниковые формы рельефа полуострова Кони внесены в реестр всемирного геологического наследия.

Побережье изобилует живописными бухтами и скалистыми мысами. Неприступные приморские скалы то и дело оглашаются неумолкающим гомоном птичьих базаров. Около пяти десятков колоний моевок и тихоокеанских чаек, бакланов и топорков, чистиков и ипаток насчитывается здесь. А на травянистых склонах южного побережья – три больших поселения топорков. Осенью на полуострове можно стать свидетелем незабываемого зрелища: тысячи кочующих тонкоклювых буревестников пролетают над Кони к местам гнездования.

Все реки полуострова берут начало в горах и имеют ярко выраженный горный характер. У них много перекатов, проток, небольшая ширина и глубина, каменистое дно. Реки часто меняют русло и, как правило, несудоходны даже для маломерного флота.

Леса здесь глухие, полновластным хозяином считается бурый медведь (на полуострове – самое большое скопление этого зверя в Магаданской области), очень много лисицы и горностая, а на горных участках – снежных баранов.

В прибрежных водах полуострова обитают четыре вида тюленей, включая ушастых. Только здесь летом встречается акиба, иногда устраивающая залежи вместе с ларгой. Морской заяц, или лахтак, тоже частый гость, а касатка – самый распространенный кит в водах заповедника.

В это трудно поверить, но еще много веков назад на полуострове жили люди. В 1999 году на побережье Кони было найдено шесть древних поселений, отнесенных к древнекорякской культуре (1500 – 500 лет назад). Сегодня здесь находятся два кордона заповедника «Магаданский» – «Мыс Плоский» и «Скалистый», круглосуточно охраняющие этот уникальный и труднодоступный уголок Колымского края.

Информация предоставлена специалистом по экологическому просвещению ФГУ «Заповедник «Магаданский» Еленой СЕДЛОВСКОЙ.

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